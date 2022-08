Entre pays amis, l'esprit d'équipe et de coopération s'illustre aussi bien dans le commerce que dans le sport - Le DIT lance une campagne de commerce et d'investissement unique en son genre à l'occasion des Jeux du Commonwealth

Une nouvelle campagne commerciale lancée pour cibler les 55 États du Commonwealth

Une campagne marketing pour marquer le début des Jeux du Commonwealth à Birmingham

La campagne s'appuie sur les promesses d'accroître les échanges commerciaux faites lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth le mois dernier

LONDRES, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle campagne de promotion commerciale ciblera tous les pays du Commonwealth, du Canada à Vanuatu, alors que les Jeux du Commonwealth débuteront à Birmingham.

Le Commonwealth représente un tiers de la population mondiale, en comptant la deuxième nation la plus peuplée du monde (l'Inde, avec 1,4 milliard d'habitants) jusqu'à la deuxième plus petite (Nauru, avec 13 000 habitants). Le commerce extérieur total avec le Commonwealth s'élevait à 120,6 milliards de livres sterling en 2021, soit 9,4 % du commerce extérieur total du Royaume-Uni.

Aujourd'hui, une nouvelle campagne ambitieuse du ministère du Commerce International (DIT, Department of International Trade) vise à atteindre tous les autres pays du Commonwealth, ce qui serait une première pour une campagne de promotion du commerce international.

Outre les médias plus connus tels que le Globe and Mail du Canada, le NZ Herald et le Gleaner de la Jamaïque, la campagne sera également publiée dans le Vanuatu Business Review, le Togo Presse et le Mihaaru des Maldives.

Cette campagne mettra en lumière les entreprises du Commonwealth, montrant pourquoi le Royaume-Uni est le meilleur endroit au monde pour investir, avec ses professionnels de renommée mondiale, son marché de consommateurs de grande valeur et son paysage réglementaire favorable aux entreprises. Elle mettra également en lumière nos fantastiques exportateurs afin de stimuler la demande mondiale de biens et de services britanniques.

La secrétaire au commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré :

« Le Commonwealth est composé de certaines des économies les plus diverses et les plus dynamiques du monde et s'étend sur toute la planète. »

« Avec un PIB qui devrait augmenter de près de 40 % au cours des cinq prochaines années, nous avons une occasion unique de stimuler le commerce extérieur avec les pays du Commonwealth. »

« Cette campagne passionnante, qui s'adresse pour la première fois à certains pays du Commonwealth, sensibilisera le public aux possibilités intéressantes de stimuler le commerce bilatéral, de promouvoir les échanges commerciaux et la croissance économique et de soutenir les communautés locales. »

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne GREAT Global Trade et vise à mettre en évidence le succès du commerce extérieur et des investissements avec le Commonwealth et à encourager davantage d'entreprises à entreprendre du commerce international

Le Commonwealth représente un marché de consommation important pour les exportateurs britanniques. Elle offre également d'incroyables possibilités d'investissement, avec des pays comme l'Inde et le Nigeria qui comptent parmi les économies mondiales avec les croissances les plus rapides

Les investissements entre les nations du Commonwealth sont déjà supérieurs de 27 % à ceux réalisés avec des pays extérieurs à l'association. Les coûts des échanges bilatéraux sont en moyenne un cinquième moins élevés en raison de la langue et des systèmes juridiques et économiques communs - ce que l'on appelle « l'avantage du Commonwealth »

La campagne de marketing, qui se déroulera à partir de ce mois-ci jusqu'à mars 2023, utilisera des moments clés de l'année 2022, notamment les Jeux du Commonwealth, le Mobile World Congress Africa et la COP 27.

Elle ciblera les principaux responsables d'affaires de haut niveau par le biais d'une campagne de presse, d'une campagne payante sur les réseaux sociaux, de partenariats et de relations publiques dans les 55 autres États membres du Commonwealth.

Ian Bowen-Morris, responsable du marketing international du DIT, ajoute :

« La campagne GREAT Global Trade est la campagne phare du gouvernement en matière de promotion du commerce et des investissements internationaux qui soutient les principaux objectifs politiques du Premier ministre en matière de commerce et d'investissement. »

« Elle s'appuie sur le succès avéré des campagnes internationales précédentes, telles que Invest in GREAT Britain and Northern Ireland, et GREAT Ready to Trade, qui ont soutenues la reprise économique du Royaume-Uni après le Covid-19 et ont été fondamentales pour les plans de promotion du commerce dans le monde entier. »

La campagne positionnera le Royaume-Uni comme un leader mondial dans le domaine des technologies et de la finance verte, en collaborant avec des entreprises mondiales pour atteindre les objectifs de Net Zero.

L'équipe s'engagera auprès des administrations décentralisées et des partenariats d'entreprises locales (LEP, Local Enterprise Partneships) à travers l'Angleterre, tels que le Midlands Engine et le Northern Powerhouse, dans le cadre de l'activité de marketing. Cela contribuera à stimuler la croissance régionale et à soutenir le programme « Levelling Up » n du Royaume-Uni.

Chaque jour, des entreprises de tout le Commonwealth choisissent de s'associer au Royaume-Uni pour obtenir des produits et des services de la plus haute qualité.

Par exemple, UK Solar Power, fabricant de produits solaires et spécialiste des projets photovoltaïques, fournit des solutions solaires innovantes aux communautés agricoles et résidentielles d'Afrique et des Caraïbes. Jusqu'à présent, UK Solar Power a fourni plus de 34 700 solutions d'éclairage domestique et routier aux communautés du Commonwealth.

La société britannique de transport et de logistique Direx Solutions a collaboré avec la société canadienne Metrolinx pour réaliser un projet qui a amélioré la vitesse des services ferroviaires de près de 30 %, créé des emplois dans toute la région et contribué à réduire les coûts de 50 %.

