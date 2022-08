Países que competem juntos, negociam juntos - Ministerio de Comércio Internacional lança campanha inédita de comércio e investimentos durante os Jogos da Commonwealth

Nova campanha comercial lançada para atingir todos os outros 55 estados da Commonwealth

Campanha de marketing planejada para marcar o início dos Jogos da Commonwealth em Birmingham

Campanha para aproveitar as promessas de aumentar o comércio na reunião de chefes de governo da Commonwealth do mês passado

LONDRES, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Uma nova campanha de promoção comercial será direcionada a todos os lugares, de Vancouver a Vanuatu, quando os Jogos da Commonwealth tiverem início em Birmingham.

A Commonwealth representa um terço da população mundial, englobando desde a segunda nação mais populosa do mundo (1,4 bilhão de habitantes da Índia) até a segunda menor (13 mil de Nauru). O comércio total com a Commonwealth foi de £ 120,6 bilhões em 2021, representando 9,4% do comércio total do Reino Unido.

E agora, uma nova e ambiciosa campanha do Ministério de Comércio Internacional (DIT da sigla em inglês) pretende alcançar todos os outros países da Commonwealth, sendo considerada a primeira de uma campanha internacional de promoção do comércio.

Além de veículos mais conhecidos, como Globe and Mail do Canadá, NZ Herald e The Gleaner da Jamaica; a campanha também será publicada no Vanuatu Business Review, no Togo Presse e no The Mihaaru of the Maldives.

Ele destacará empresas em toda a Commonwealth, mostrando por que o Reino Unido é o melhor lugar do mundo para investir, com nosso talento de classe mundial, mercado consumidor de alto gasto e cenário regulatório favorável aos negócios. Também destacará nossos fantásticos exportadores para ajudar a estimular a demanda global por bens e serviços britânicos.

A Secretária de Comércio Internacional Anne-Marie Trevelyan disse:

"A Commonwealth é composta por algumas das economias mais diversificadas e dinâmicas do mundo e se estende por todo o mundo."

"Com a previsão de crescimento de seu PIB em quase 40% nos próximos cinco anos, temos uma enorme oportunidade de turbinar o comércio com os países da Commonwealth."

"Esta campanha empolgante, que está chegando a algumas nações pela primeira vez, aumentará a conscientização sobre as excelentes oportunidades para impulsionar o comércio bilateral, impulsionar o crescimento econômico e empresarial e apoiar as comunidades locais."

A nova iniciativa faz parte da GREAT Global Trade Campaign mais ampla e foi projetada para mostrar o sucesso do comércio e do investimento com a Commonwealth e incentivar mais empresas a negociar.

A Commonwealth representa um importante mercado consumidor para exportadores do Reino Unido. Também oferece oportunidades incríveis de investimento, com países como Índia e Nigéria entre as economias globais que mais crescem no mundo.

O investimento entre as nações da Commonwealth já é 27% maior do que com países fora da associação. E os custos de comércio bilateral são, em média, um quinto mais baixos devido ao idioma compartilhado e aos sistemas jurídicos e econômicos, conhecidos como "Vantagem da Commonwealth".

A partir deste mês até março de 2023, a campanha de marketing irá capitalizar nos principais momentos de 2022, incluindo os Jogos da Commonwealth, o Congresso Mundial de Telefonia Móvel da África e a COP 27.

A empresa terá como alvo os principais tomadores de decisão de negócios com ativações por meio de mídia impressa, social paga, parcerias e de relações públicas em todos os outros 55 estados membros da Commonwealth.

Ian Bowen-Morris, diretor de marketing internacional do DIT, complementou:

"A GREAT Global Trade Campaign é a principal campanha de promoção de comércio e investimento internacional do governo, que fundamenta os principais objetivos da política de comércio e investimento do primeiro-ministro.

Ela se baseia no sucesso comprovado de campanhas internacionais anteriores, como a "Invest in GREAT Britain and Northern Ireland" e "GREAT Ready to Trade", apoiando a recuperação econômica do Reino Unido causada pela Covid-19 e liderando planos de promoção comercial em todo o mundo."

A campanha posicionará o Reino Unido como líder mundial em tecnologia e finanças verdes, colaborando com empresas globais para impulsionar as metas de emissões líquidas zero.

A equipe se envolverá com administrações descentralizadas e Parcerias Empresariais Locais (LEPs) em toda a Inglaterra, como a Midlands Engine e a Northern Powerhouse, como parte das atividades de marketing. Isso ajudará a impulsionar o crescimento regional e apoiar a agenda de nivelamento do Reino Unido.

Todos os dias, empresas de toda a Commonwealth optam por fazer parceria com o Reino Unido para obter produtos e serviços da mais alta qualidade.

Por exemplo, a UK Solar Power, fabricante de sistemas de energia solar e especialista em projetos fotovoltaicos, está fornecendo soluções solares inovadoras para comunidades agrícolas e residenciais na África e no Caribe. Até o momento, a UK Solar Power forneceu mais de 34.700 soluções de iluminação residencial e rodoviária para comunidades em toda a Commonwealth.

A empresa britânica de transporte e logística Direx Solutions trabalhou com a Metrolinx do Canadá para executar um projeto que melhorou a velocidade dos serviços ferroviários em cerca de 30%, criou empregos em toda a região e ajudou a reduzir custos em 50%.

