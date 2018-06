Entrée en scène de la plateforme OceanConnect IoV de Huawei destinée à numériser tous les véhicules

L'IdV stimule une intégration profonde entre les technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'industrie automobile. Une plateforme IdV représente ainsi la clé d'une infrastructure de TIC permettant la transformation numérique des constructeurs automobiles. En tant que « moteur numérique » de véhicules intelligents et connectés, la plateforme OceanConnect IoV de Huawei fournit quatre facilitateurs essentiels pour la transformation chez les fabricants :

Facilitateur de connectivité : la plateforme prend en charge des centaines de millions de connexions et des millions de connexions hautement concurrentes afin d'assurer une connectivité sûre et fiable pour les véhicules. De plus, un déploiement de nuage public à l'échelle du globe procure aux constructeurs automobiles mondiaux un accès à des services répondant à leurs exigences opérationnelles.

Facilitateur d'écosystème : la plateforme OceanConnect IoV aide les constructeurs automobiles à contrôler leurs actifs numériques par l'intermédiaire de structures séparées de données et d'entreprise. Les contenus et applications de parties tierces sont intégrés afin d'édifier un écosystème centré sur les constructeurs automobiles.

Facilitateur d'évolution : cette plateforme IdV sera développée en coopération avec les communications entre véhicules et infrastructure routière (V2X, Vehicle-To-Everything) pour permettre aux véhicules de communiquer entre eux et avec leur environnement. Depuis le deux-roues intelligent jusqu'à la coordination de voitures et de routes intelligentes, cette plateforme active les systèmes efficaces, sûrs et intelligents des transports du futur.

Ma Haixu, président chez Huawei de la ligne de produits pour réseaux centraux dans le nuage a commenté : « L'internet des véhicules (IdV) conduit à une convergence en profondeur des TIC et de l'industrie automobile. L'IdV active des services de véhicules connectés et intelligents permettant une transformation numérique plus rapide de l'industrie automobile. Accompagnant cette transition importante, Huawei se consacre à bâtir un monde entièrement connecté et intelligent afin de réunir les gens, les véhicules, les routes et d'autres choses encore. Huawei est fière de devenir une partenaire stratégique préférée des constructeurs automobiles mondiaux. »

Huawei et le Groupe PSA ont lancé un projet portant sur les véhicules connectés de fabricant d'équipement d'origine (FEO). C'est à ce jour le plus grand projet de cette nature dans le monde. Le premier modèle automobile baptisé DS 7 CROSSBACK a été mis au point sur la plateforme OceanConnect IoV de Huawei. Sa sortie en Chine et en Europe a marqué l'arrivée de services novateurs de mobilité fournis au grand public. Huawei a également débuté une coopération stratégique et des innovations conjointes avec China FAW Group et Guangzhou Automobile Group. Huawei continuera à se concentrer sur des véhicules connectés et des inventions qui propulseront la transformation numérique sur l'ensemble de l'industrie des transports.

Huawei, de concert avec ses partenaires et ses clients, met en lumière ses nouvelles solutions de transformation numérique afin d'orchestrer au CeBIT du 11 au 15 juin en Allemagne, patrie de la musique classique, une symphonie numérique. Elle sera aussi le siège d'activités et partagera ses pratiques d'excellence autour de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle (AI), des mégadonnées, de l'internet des objets (IdO) et du réseautage défini par logiciel (SDN), qui tous jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique d'aujourd'hui .

Le stand de Huawei se trouve dans la Zone C01 du Hall 13 au Parc des expositions de Hanovre en Allemagne. Pour davantage d'informations sur Huawei au CeBIT, veuillez visiter http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour en apprendre davantage sur les cas de clients de Huawei qui, dans le monde entier, font appel aux « Leading New ICT » (Nouvelles technologies en tête de l'information et de la communication), veuillez visiter http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

