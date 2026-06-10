Huawei spúšťa program „AHEAD" na budovanie nového ekosystému pre vzájomný prospech vo vzdelávaní a zdravotníctve

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Huawei

Jun 10, 2026, 14:43 ET

SHENZHEN, Čína, 10. jún 2026 /PRNewswire/ -- V Číne sa úspešne skončila Globálna konferencia partnerov v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti 2026, ktorá sa konala na tému „Spoločne podporiť inteligentné vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť". Podujatie prilákalo viac ako 500 zákazníkov a partnerov z odvetvia z viac ako 40 krajín a regiónov. Na podujatí predstavila spoločnosť Huawei program Aliancie pre digitalizáciu AI v zdravotníctve a vzdelávaní 2.0 – „AHEAD", zameraný na vytváranie užšej synergie medzi odvetviami a kultiváciu udržateľného ekosystému vysokej kvality.

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Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0
Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Transformácia poháňaná AI, modernizácia partnerskej aliancie s cieľom kráčať s dobou

Junfeng Li (Wind), viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ divízie globálneho verejného sektora, vo svojom úvodnom prejave poukázal na to, že sa nachádzame na vlne transformácie poháňanej AI. Ako základ trvalo udržateľného ľudského rozvoja čelia sektory vzdelávania a zdravotnej starostlivosti globálnemu imperatívu inteligentnej transformácie. Ide o výzvu, ktorá zároveň prináša obrovské príležitosti.

Zdôraznil záväzok spoločnosti Huawei pôsobiť ako priekopník optimálnych ciest pre inteligentnú transformáciu vzdelávania a zdravotnej starostlivosti s cieľom využiť AI a ďalšie popredné technológie na demokratizáciu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a optimalizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom svete. Pre Huawei je spustenie programu „AHEAD" kľúčovým krokom v spolupráci s globálnymi partnermi na budovaní komunity odvetvia pre budúcnosť.

Partnerská aliancia 2.0 prehlbuje globálnu spoluprácu v šiestich rozmeroch

Partnerská aliancia 2.0 optimalizuje šesť kľúčových pilierov spolupráce, pričom sa rozširuje od infraštruktúry 1.0 k integrovanejšiemu globálnemu ekosystému: prehľad o trendoch, posilnenie postavenia, spoločná tvorba riešení, marketing, zdieľanie príležitostí a expanzia. Všetky spoločne prinášajú vynikajúcu hodnotu pre partnerov a zákazníkov.

Robert Yang, riaditeľ oddelenia rozvoja partnerov v divízii globálneho verejného sektora spoločnosti Huawei, načrtol základný plán pre modernizáciu aliancie a zdôraznil zámer spoločnosti Huawei mobilizovať kolektívne odborné znalosti globálnych partnerov. Podporou rámca spolupráce je spoločnosť Huawei pripravená priniesť inovatívnejšie riešenia špecifické pre dané odvetvie, a tým dosiahnuť obrovský skok v digitálnej a inteligentnej transformácii sektorov vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Úspech tejto Globálnej konferencie partnerov v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti v Číne je dôkazom kolektívneho záväzku spoločnosti Huawei a jej partnerov rozvíjať tieto sektory. Huawei do budúcnosti plánuje prehlbovať strategickú synergiu s partnermi za účelom preskúmania scenárov vysokohodnotných aplikácií, spoločných inovácií špičkových technológií a riešenia globálnych výziev. Spoločnosť Huawei a jej partneri sa spoločne chystajú nanovo definovať plán digitálnej a inteligentnej transformácie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti v globálnom meradle.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2996363/image1.jpg

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