Entrez dans la réalité climatique avec « DOMINO : The Little One » l'expérience de jeu immersive lancée par Beko

Veuillez consulter la bande-annonce ici

AMSTERDAM, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Beko**, l'un des principaux fabricants d'appareils électroménagers d'Europe, dévoile aujourd'hui la bande-annonce de sa toute première expérience de jeu DOMINO : The Little One. Avec un lancement mondial prévu le 23 novembre, DOMINO : The Little One est un jeu d'aventure et une plateforme en 2D gratuite, accessible à tous, et conçue pour sensibiliser les consommateurs aux conséquences et aux défis du changement climatique.

DOMINO: The Little One Akin Garzanli, Chief Marketing Officer at Beko

En tant que fabricant à l'origine de cette expérience, Beko espère défier les conventions et transcender les frontières dans sa mission d'améliorer les solutions durables dans chaque foyer du monde entier.

Disponible en téléchargement sur les appareils Steam , iOS et Android à partir du 23 novembre, DOMINO : The Little One, est un jeu solo qui permet aux joueurs de progresser à travers une série de quatre chapitres, chacun étant lié à une question clé relative à l'environnement. Les chapitres comprennent un paysage qui aborde la question du plastique à usage unique, un environnement qui met en évidence l'impact des combustibles fossiles, le déséquilibre écologique et un monde dévasté par la déforestation. Les joueurs endosseront le rôle d'un enfant introverti et éco-anxieux nommé Domino et auront pour mission de résoudre des problèmes environnementaux urgents dans leurs rêves. Tout au long du parcours, le joueur est accompagné d'une voix mystérieuse encourageant Domino à surmonter ses craintes liées au changement climatique et qui met en évidence les mesures à prendre pour lutter contre les problèmes.

De ses lave-vaisselle à ses lave-linge en passant par ses aspirateurs et ses machines à café, Beko utilise des technologies de pointe pour intégrer la durabilité dans chacun de ses foyers. Avec le lancement de DOMINO : The Little One, Beko vise à toucher un public plus large sur le sujet du changement climatique au-delà de ses appareils.

Lors du lancement de Domino, Akın Garzanlı, directeur marketing de Beko, a déclaré : « Domino est un lancement très différent pour nous chez Beko. Les résultats du Green Game Jam de l'ONU indiquent clairement que 68 % des joueurs souhaitent s'engager davantage dans les questions environnementales. Ils veulent s'engager davantage, en apprendre davantage et contribuer davantage. Ils veulent faire partie de la solution. Domino est notre façon de leur tendre la main. C'est un jeu qui vous encourage à faire preuve d'esprit critique et à agir de manière éthique en vous présentant les choix qui s'offrent à vous. Nous vous invitons à jouer à Domino et à le partager, et nous espérons que vous le trouverez agréable et instructif. »

Voici les principales caractéristiques de Domino :

Une expérience de jeu immersive : Plongez dans un monde visuellement époustouflant où vous jouerez le rôle d'un héros du climat chargé de lutter contre les menaces environnementales.

Plongez dans un monde visuellement époustouflant où vous jouerez le rôle d'un héros du climat chargé de lutter contre les menaces environnementales. Un contenu éducatif : Découvrez les effets du changement climatique et l'importance de la durabilité et découvrez des solutions concrètes aux problèmes environnementaux du monde réel.

Découvrez les effets du changement climatique et l'importance de la durabilité et découvrez des solutions concrètes aux problèmes environnementaux du monde réel. Une intrigue engageante : Vivez une aventure épique qui ne se contentera pas de divertir les joueurs, mais qui les inspirera et leur donnera les moyens d'agir dans le monde réel.

DOMINO : The Little One sera disponible sur les plateformes à partir du 23 novembre 2023, notamment l'App Store, Google Play et Steam .

À propos de Beko**

Beko est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur de l'électroménager, qui propose une large gamme de produits innovants et durables. Beko joue un rôle central dans l'organisation mondiale de sa société mère, Arçelik, avec plus de 40 000 employés, des filiales dans 53 pays et 30 sites de production dans 9 pays. Les 30 centres de R&D et de design de la société à travers le monde emploient plus de 2 300 chercheurs et détiennent à ce jour plus de 3 500 brevets et demandes délivrés à l'échelle internationale. Conformément à la vision de la société de « Respecter le monde, être respecté dans le monde entier », Beko est fier de faire partie d'un portefeuille de 14 marques détenues ou utilisées avec une licence limitée par Arçelik (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko, Singer*, Hitachi*) qui a obtenu le meilleur score dans la catégorie DHP Household Durables du S&P Global Corporate Sustainability Assessment pour la quatrième année consécutive (selon les résultats de décembre 2022)

* Titulaire de licence limité à certaines juridictions.

** Beko B.V. est membre du groupe Arçelik, qui détient les marques internationales Beko et Grundig.