Envios de trabalhos para o Simpósio de Futuras Tecnologias do OCP já podem ser feitos

SAN JOSE, Califórnia, 25 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Fundação Open Compute Project (OCP) tem o prazer de anunciar que o terceiro Simpósio de Futuras Tecnologias (Future Technologies Symposium) será realizado na Cúpula Global do OCP de 2020 (2020 OCP Global Summit), em 4 e 5 de março de 2020, em San Jose, Califórnia. Em 3 de março de 2020, haverá sessões de dia inteiro para dar partida ao simpósio. Todos os participantes da Cúpula Global terão acesso livre às sessões de dia inteiro. Os dois eventos serão realizados no Centro de Convenções de San Jose (San Jose Convention Center), em San Jose, Califórnia. O simpósio continuará como sessões de pôsteres durante a Cúpula Global.

O objetivo do Simpósio de Futuras Tecnologias do OCP é disponibilizar à Comunidade do OCP um canal prospectivo de tecnologias voltadas para resolver problemas que serão enfrentados pelo setor e acelerar a produtização através de parcerias e pesquisa e desenvolvimento (P&D) de fonte aberta. Um benefício secundário existe para expor uma geração de estudantes promissores, o melhor da categoria, à comunidade profissional, para fins de pesquisa, treinamento e recrutamento. As comunidades globais acadêmicas de startups e de capital de risco estão convidadas a participar, bem como as organizações industriais que realizam pesquisas avançadas, relacionadas a tecnologias para centros de dados.

Os trabalhos escritos serão avaliados pela liderança do OCP e pelo conselho consultivo técnico da Fundação, bem como por líderes de Projeto do OCP. A aceitação será baseada no conteúdo e equilíbrio geral do programa. Os autores dos trabalhos aceitos terão a oportunidade de realizar uma sessão de pôster para apresentar seu trabalho oralmente na Cúpula Global do OCP em San Jose. Haverá um prêmio de US$ 10.000 para o trabalho vencedor.

Quando estiver pronto para enviar seu trabalho, clique aqui para criar uma conta no Linklings. Uma vez criada a conta, você poderá enviá-lo.

O prazo final para envio de trabalho é 10 de janeiro de 2020 (sexta-feira), às 17h (PST – horário do Pacífico)

Trabalhos anteriores, vencedores e mais informações podem ser encontradas aqui.

Um webinário será realizado para os interessados em enviar trabalhos em 5 de dezembro de 2019, às 9h (PST). Será gravado e disponibilizado para consulta até o vencimento do prazo de envio de trabalhos, para aqueles que não puderem assistir à sessão ao vivo. Clique aqui para se registar para o webinário.

