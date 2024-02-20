Envision -- лидер 2023 года по зарубежным заказам на ветровые турбины среди китайских OEM

ШАНХАЙ, 20 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Envision Energy, мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, в 2023 году достигла значительного рубежа, обеспечив себе ведущие позиции по количеству зарубежных заказов на ветровые турбины среди китайских OEM-производителей. Это достижение, как сообщает ведущая консалтинговая компания в секторе энергетики Wood Mackenzie, выводит Envision Energy в авангард отрасли с объемом заказа 4,1 ГВт, что означает существенный отрыв от ближайшего конкурента.

Этот успех отражает стратегическое доминирование Envision Energy над своими конкурентами: ближайшему китайскому OEM-конкуренту удалось выйти лишь на объем 1,345 ГВт, что свидетельствует об уверенном лидерстве Envision на рынке.

«Данные Wood Mackenzie четко отражают наш стратегический рост и нашу приверженность развитию глобального сектора возобновляемых источников энергии, — сказал Кейн Сюй (Kane Xu), глобальный вице-президент Envision Energy. — Наше лидирующее положение на международном рынке является свидетельством наших передовых технологий, клиентоориентированного подхода и надежных возможностей поставки как в Китае, так и за его пределами».

Это достижение не только подчеркивает лидерство Envision Energy в секторе возобновляемых источников энергии, но и отражает значительную роль компании в формировании устойчивого энергетического будущего во всем мире. Envision Energy остается движущей силой инновации и продолжает расширять свое глобальное присутствие, укрепляя свои позиции в качестве ключевого игрока на мировом рынке возобновляемых источников энергии.

О компании Envision Energy

Envision Energy — мировой лидер в сфере экологически чистых технологий, предлагающий решения в области возобновляемых источников энергии для международного бизнеса, правительств и государственных учреждений. Считая своей миссией «решение проблем для обеспечения устойчивого будущего», Envision Energy постоянно снижает затраты на производство, хранение и синергетическое взаимодействие возобновляемых источников энергии за счет технологических инноваций. Работая по трем основным направлениям («умные» ветровые турбины, накопление и хранение энергии и решения на основе экологически чистого водорода), Envision Energy создает комплексные решения для преобразования энергии. Компания также управляет фондом Envision-Hongshan, работающим на принципах углеродной нейтральности, и владеет гоночной командой в классе «Формула Е» Envision Racing, которая выиграла чемпионат мира «Формула E» в 2023 году.

Сегодня Envision Energy использует свою глобальную сеть научно-исследовательских и инжиниринговых центров в Китае, США, Великобритании, Франции, Германии, Дании и других странах для обеспечения постоянного лидерства в области глобального развития экологически чистых технологий. Компания Envision Energy присоединилась к движению Science Based Targets Initiative (SBTi) и взяла на себя обязательство по реализации «Бизнес-амбиции по достижению 1,5°C» (Business Ambition for 1.5°C) в 2021 году. Она добилась углеродной нейтральности по всем своим международным сделкам к 2022 году и достигнет углеродной нейтральности во всей своей цепочке создания стоимости к 2028 году.

Компания Envision заняла второе место в рейтинге журнала Fortune «Измени мир» (Change the World) за 2021 год и вошла в первую десятку «50 самых умных компаний мира» 2019 года по версии Технологического обозрения Массачусетского технологического института (MIT Technology Review).

Дополнительную информацию см. на веб-сайте envision-group.com.

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