-Envision Energy amplía su presencia en Norteamérica con Cape Breton China Corp en un proyecto híbrido de energía eólica y almacenamiento de energía en baterías de 300 MW en Canadá

SHANGHAI, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció la firma de una alianza estratégica con Cape Breton China Corp. Ambas partes explorarán conjuntamente oportunidades de desarrollo de energía limpia en Sydney, Nueva Escocia, Canadá, con planes para desarrollar un proyecto híbrido de 300 MW de energía eólica y almacenamiento de energía (BESS), conformando un proyecto de demostración integrado de energía eólica y almacenamiento con balance energético cero. Esta colaboración representa un paso significativo en la presencia de Envision Energy en Norteamérica, reforzando su compromiso a largo plazo con el desarrollo de un sistema energético futuro para la transición energética y el desarrollo económico sostenible de la región.

En virtud del acuerdo, el proyecto se centrará en el suministro de energía renovable de alta calidad, integrando la generación eólica con sistemas de almacenamiento de energía. Mediante una planificación y optimización coordinadas, se espera que el sistema híbrido eólico-almacenamiento mejore la flexibilidad y la estabilidad de la red, apoyando la integración regional de energía limpia y acelerando la descarbonización de la matriz energética local en el este de Canadá. Más allá del desarrollo convencional de proyectos, la alianza enfatiza un enfoque sistémico, que refleja las capacidades en constante evolución de Envision en generación, almacenamiento y sistemas energéticos integrados. Se espera que este enfoque mejore la viabilidad financiera del proyecto, a la vez que refuerza la resiliencia operativa a largo plazo y la creación de valor.

Además del desarrollo de infraestructura, Envision colaborará con socios locales para lanzar programas de formación y educación en energía verde. Estas iniciativas, que abarcan la energía eólica, el almacenamiento de energía, los sistemas energéticos del futuro y los parques industriales de cero emisiones netas, buscan fortalecer las capacidades locales, fomentar el talento en energía verde y apoyar un ecosistema de energía limpia más resiliente y sostenible en la región. Este esfuerzo extiende la colaboración desde la ejecución del proyecto hasta la construcción de un ecosistema a largo plazo.

"Esta alianza no solo se trata de desplegar capacidad de energía renovable, sino de repensar cómo se diseñan los sistemas energéticos del futuro", dijo Yi Zhu, director comercial sénior de Canadá en Envision Energy. "Al integrar la energía eólica, el almacenamiento de energía y la optimización inteligente del sistema, buscamos demostrar una arquitectura energética más adaptable, resiliente y escalable para los mercados de Norteamérica que se están descarbonizando rápidamente, donde la flexibilidad del sistema es tan importante como la capacidad de generación. Este enfoque respalda la resiliencia económica y ambiental a largo plazo, al tiempo que promueve la formación y la educación para ayudar a construir un ecosistema energético más autosostenible".

"Nueva Escocia tiene un gran potencial en recursos renovables y una clara necesidad de proyectos que se basen en las condiciones locales", añadió el doctor Bob Liu, fundador de Cape Breton China Corp. "Esta asociación con Envision Energy aporta un enfoque más integrado y sistémico al despliegue de energías renovables, mejor alineado con las necesidades reales de la red y el objetivo de transición energética a largo plazo, evaluando una vía clara que es técnicamente sólida, comercialmente viable y capaz de generar valor duradero para la región".

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