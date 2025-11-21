Envision Energy et GES s'associent pour développer le stockage d'énergie et l'énergie éolienne en Espagne et en Europe, afin d'assurer un avenir énergétique propre.

MADRID, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, et GES (Global Energy Services), l'un des principaux fournisseurs espagnols de solutions d'ingénierie et de services en matière d'énergies renouvelables, ont signé un accord-cadre stratégique pour faire progresser le déploiement à grande échelle des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et des générateurs à turbine éolienne (WTG) en Espagne et en Europe. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie européenne d'Envision Energy, renforçant son engagement à construire un solide écosystème d'ingénierie et de services en Espagne, l'un des principaux marchés européens des énergies renouvelables, et à accélérer la transition de la région vers un système énergétique plus propre, plus résilient et piloté par le numérique.

image

Cette collaboration couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des centrales BESS et WTG, y compris la construction, l'installation, la mise en service, l'exploitation et la maintenance, dans le but commun d'améliorer l'efficacité et d'accélérer le déploiement d'une infrastructure énergétique propre. Dans le cadre de cet accord, Envision fournira une formation complète et des outils numériques pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles de GES en matière de BESS et de WTG, tandis que GES s'appuiera sur les plateformes numériques avancées d'Envision pour améliorer la visibilité des projets, rationaliser l'envoi des commandes et optimiser l'efficacité globale de l'exécution. En outre, GES fournira une assistance technique complète pour la construction de la centrale, y compris les travaux de raccordement au réseau, ainsi que des services de transport et d'installation pour les composants BESS et WTG. Ensemble, ces efforts garantissent une exécution transparente et de bout en bout du projet et illustrent une nouvelle norme pour des solutions énergétiques propres intégrées et axées sur la technologie en Europe.

"Notre collaboration avec GES va au-delà d'un partenariat commercial - elle reflète une vision partagée pour construire un avenir énergétique durable grâce à la technologie, l'innovation et la confiance", a déclaré Henry Peng, premier vice-président et président de l'Amérique latine et de la région européenne d'Envision Energy. "En combinant l'expertise mondiale d'Envision en matière de stockage d'énergie alimenté par l'IA et de solutions éoliennes intelligentes avec les solides ressources locales et les capacités d'ingénierie de GES, nous visons à construire un écosystème d'énergie renouvelable plus robuste et à fournir une exécution de projet de meilleure qualité et plus fiable, ainsi qu'un soutien de service à long terme au marché local. À partir de l'Espagne, nous nous développerons conjointement dans les secteurs en pleine croissance du stockage de l'énergie et de l'énergie éolienne en Europe, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'excellence des services intégrés et favorisant la transition de l'Europe vers un avenir énergétique propre."

"Nous sommes très fiers que GES ait été sélectionné pour soutenir les activités de construction et fournir des services techniques pour les équipements fournis par Envision en Espagne, en Europe et en Amérique latine. Ce partenariat permet aux développeurs de bénéficier de l'expertise d'une entreprise locale solide comme GES pour l'installation, l'exploitation et le service après-vente", a déclaré José Luis García Donoso, PDG de GES. "La technologie d'Envision est un complément parfait à notre stratégie de mise en œuvre de systèmes innovants qui soutiennent la durabilité du réseau électrique et renforce notre engagement à fournir des solutions qui font progresser la transition énergétique de la planète".

