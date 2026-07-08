Envision Energy et ju:niz Energy mettent en œuvre leurs premiers projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 8ᵉ génération, qui alimenteront les futurs réseaux énergétiques allemands

MUNICH, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, un leader mondial des technologies vertes, s'est associé à ju:niz Energy pour mettre en œuvre ses premiers projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 8ᵉ génération en Allemagne, d'une capacité totale de 140,6 MWh. Annoncée lors d'Intersolar Europe à Munich, cette collaboration marque l'entrée stratégique des systèmes énergétiques du futur d'Envision sur l'un des principaux marchés européens du stockage d'énergie et jette les bases d'une coopération plus large entre les deux entreprises. Fortes de cette avancée majeure, Envision et ju:niz continueront d'explorer les possibilités de développer à grande échelle des infrastructures de stockage de nouvelle génération et de soutenir la mise en place de systèmes énergétiques plus flexibles, plus résilients et mieux adaptés aux défis de l'avenir, tant en Allemagne qu'en Europe.

Left to right: Ignacio Gallego, Strategic Accounts Sales Director, Envision Energy; Thekla Chaplar, Senior Commercial Manager, Envision Energy; Henry Peng, President Europe & Latin America, SVP of Envision Energy; Thomas Stephanblome, CEO, ju:niz Energy; Mo Siddiqui, Sales Director Germany, Envision Energy; Vural Oezcan, COO, ju:niz Energy

Ce partenariat porte sur deux projets : S10, un site de 88,4 MWh situé à Baindt, dans le sud de l'Allemagne, et S15, un site de 52,2 MWh situé à Schöningen, dans le nord de l'Allemagne. En tant que promoteur, propriétaire et exploitant de premier plan, ju:niz est chargé de veiller à ce que les projets répondent aux exigences du marché, des autorités de régulation, des gestionnaires de réseau et des autres parties prenantes, tout en respectant les échéances clés et les normes de qualité les plus strictes. Envision soutiendra cette initiative en tant que l'un des principaux partenaires technologiques, en s'appuyant sur son expertise mondiale dans le domaine des systèmes énergétiques du futur basés sur l'IA, afin de fournir une solution de stockage intégrée reposant sur sa toute dernière plateforme BESS de 8ᵉ génération, offrant une autonomie de quatre heures, une technologie de batterie de pointe et des capacités de formation de réseau. Conçus pour répondre à la demande croissante de l'Allemagne en matière d'infrastructures énergétiques flexibles et fiables, ces projets permettront d'améliorer la flexibilité du réseau, de renforcer la résilience du système et de favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables. Ensemble, ils jettent les bases d'une coopération plus large entre les deux entreprises, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le déploiement à grande échelle d'une infrastructure de stockage de nouvelle génération en Allemagne et en Europe.

S'appuyant sur une solide équipe de ju:niz, dotée d'une connaissance approfondie du contexte réglementaire et technique allemand, et combinée à l'expérience internationale d'Envision en matière de mise en œuvre, cette collaboration allie la maturité technologique, la connaissance du marché local et la capacité d'exécution au niveau des systèmes afin de garantir une mise en œuvre fiable sur un marché extrêmement sophistiqué. Ces projets serviront également de référence évolutive pour le déploiement de solutions de stockage de nouvelle génération à travers l'Europe.

Henry Peng, vice-président principal et président des régions UE et Amérique latine chez Envision Energy, a déclaré : « Ces projets marquent une étape importante dans l'expansion d'Envision en Allemagne et en Europe. Couvrant différentes conditions de réseau régionales, elles montrent comment notre plateforme BESS intégrée de 8ᵉ génération et nos systèmes énergétiques du futur basés sur l'IA peuvent s'adapter aux divers besoins du marché. En associant une technologie de stockage de pointe à des capacités de renforcement du réseau, nous nous attachons à transformer l'innovation en valeur ajoutée à long terme pour le réseau et à contribuer à un avenir énergétique plus résilient dans toute l'Europe ».

« La transition énergétique allemande entre dans une nouvelle phase, dans laquelle les infrastructures de stockage de pointe joueront un rôle essentiel pour intégrer les énergies renouvelables et garantir un approvisionnement électrique fiable aux collectivités et aux entreprises », a ajouté le Dr Thomas Stephanblome, PDG de ju:niz. « Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau partenaire au sein de notre réseau de fournisseurs. Nos projets menés conjointement avec Envision reflètent notre ambition commune de mettre en place une infrastructure de stockage de haute qualité, adaptée aux besoins en constante évolution du réseau allemand, tout en ouvrant la voie à des solutions de stockage reproductibles dans toute la région. »