Envision et Statera s'associent pour le stockage de 680 MW à Carrington afin de promouvoir l'avenir des énergies renouvelables au Royaume-Uni

LONDRES, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, s'est associé à la société britannique Statera Energy pour fournir le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) pour le projet de stockage de Carrington. Avec une capacité totale de 680 MW / 1360 MWh, Carrington est l'un des plus grands projets de stockage par batterie sur un site unique au Royaume-Uni à avoir atteint la clôture financière, marquant une étape décisive vers un système électrique hautement renouvelable, flexible et intelligent qui améliore la résilience du réseau et soutient la transition du pays vers une économie à faible émission de carbone.

Situé dans le Trafford Low Carbon Energy Park, dans le Grand Manchester, Carrington Storage devrait être mis en service à la fin de l'année 2026. Une fois opérationnelle, elle fournira de l'électricité à environ 2,2 millions de foyers pendant une durée pouvant aller jusqu'à deux heures, ce qui renforcera la stabilité du réseau, réduira la réduction des énergies renouvelables et contribuera à la réalisation des objectifs du Royaume-Uni en matière de consommation nette zéro et de sécurité énergétique. Le projet rassemble des acteurs de premier plan tels que Statera Energy, Lloyds, Statkraft, NatWest, Santander, Siemens Bank, SEB et Mizuho, ce qui témoigne de la confiance des institutions dans le stockage en batterie à grande échelle en tant qu'élément essentiel de la transition énergétique.

Envision Energy fournira son BESS alimenté par l'IA, conçu pour une intégration élevée des énergies renouvelables, une efficacité supérieure et une performance optimale du cycle de vie. Statera a choisi Envision non seulement pour son expertise globale en matière de stockage d'énergie et d'intégration de systèmes, mais aussi pour sa solution pionnière basée sur l'IA. En s'appuyant sur le modèle de la grande énergie, le système peut surveiller les conditions du réseau en temps réel, participer activement au contrôle de la formation du réseau et garantir la stabilité en cas de forte pénétration des énergies renouvelables. Son algorithme en boucle fermée "prévision - répartition - commerce - auto-apprentissage" fait passer la génération de revenus de l'expérience au modèle, ce qui permet une croissance reproductible, mesurable et durable. Il s'agit d'une évolution générationnelle des "actifs matériels" traditionnels vers des "actifs d'intelligence artificielle", offrant une densité énergétique élevée, un faible niveau de bruit, une flexibilité accrue et des rendements élevés, ce qui en fait une base essentielle pour un système d'énergie renouvelable stable et rentable.

« Le projet de stockage de Carrington, l'un des plus grands sites BESS du Royaume-Uni, constitue une nouvelle étape importante dans la réalisation des ambitions du pays en matière d'énergie propre. » Henry Peng, vice-président senior et président de l'Amérique latine et de l'Europe chez Envision Energy, a déclaré : « Envision est honoré de collaborer avec Statera et des acteurs énergétiques et financiers de premier plan pour déployer nos solutions BESS basées sur l'IA, afin de faire progresser l'ambition de Statera de disposer d'une capacité BESS de plus de 5GW d'ici 2030. Ensemble, nous améliorons la flexibilité et la fiabilité du réseau, et nous accélérons la transition du Royaume-Uni vers un avenir énergétique à faible teneur en carbone et basé sur les énergies renouvelables. »

« Nous sommes heureux de travailler avec Envision Energy sur le projet de stockage de Carrington, » a déclaré Matt Arnold, directeur de BESS et Flex Gen chez Statera Energy. « Nous avons choisi Envision pour son expérience éprouvée dans la fourniture de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle et pour son approche intégrée, pilotée par l'IA. Cette collaboration renforce notre capacité à fournir une énergie flexible et fiable au réseau britannique et soutient la transition du pays vers un avenir à faible teneur en carbone. »

Envision Energy est depuis longtemps active en Europe, avec des opérations et des initiatives de transition énergétique au Royaume-Uni, en France, en Espagne et au-delà. La mise en œuvre réussie du projet Carrington renforcera la position d'Envision sur le marché européen du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables.