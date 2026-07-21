Envision figure pour la deuxième année consécutive dans le classement S&P Global Tier 1 Cleantech Companies

Les éoliennes, les systèmes de stockage d'énergie et les éléments de batterie ont tous obtenu la certification Tier 1, soulignant ainsi les capacités de l'entreprise en matière de systèmes énergétiques intégrés de demain.

SHANGHAI, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Envision, leader mondial des technologies vertes, figure pour la deuxième année consécutive dans le classement 2026 S&P Global Tier 1 Cleantech Companies, devenant par la même occasion l'une des rares entreprises au monde à bénéficier d'une certification Tier 1 dans les trois piliers technologiques fondamentaux du système énergétique du futur. Envision Energy a conservé son statut de fournisseur Tier 1 tant dans le domaine des éoliennes que dans celui des systèmes de stockage d'énergie, Envision AESC venant quant à elle d'être reconnue comme fournisseur Tier 1 d'éléments de batterie.

L'évaluation S&P Global Tier 1 Cleantech Companies constitue l'un des principaux critères de référence du secteur pour les fournisseurs d'énergie propre. S'appuyant sur des données exhaustives couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique mondiale, les entreprises sont évaluées selon six critères clés, notamment le leadership sur le marché, les déploiements cumulés, la part de marché, les capacités de production, les performances financières et le développement durable. La création de la catégorie Battery Cell (Éléments de batterie) en 2026 témoigne de l'évolution constante du secteur des énergies propres. La reconnaissance dont bénéficie Envision dans ces trois catégories témoigne de la solidité de son portefeuille intégré, qui couvre la production d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage d'énergie et les technologies de pointe en matière de batterie.

Envision poursuit l'intégration des énergies renouvelables, des systèmes de stockage, des batteries de pointe et de l'intelligence artificielle, afin de mettre en place la prochaine génération d'infrastructures énergétiques. L'entreprise a dépassé les 100 GW de capacité éolienne cumulée à l'échelle mondiale et poursuit son développement à l'international. En Australie, le premier prototype d'éolienne alimentée par l'IA, dans le parc éolien de Nullagine, a été raccordé avec succès au réseau. En Amérique du Nord, Envision s'est associé à Cape Breton China Corp pour développer un projet éolien de 300 MW doté d'un système de stockage par batterie sur le même site, en Nouvelle-Écosse.

L'activité de stockage d'énergie de l'entreprise continue de connaître un essor considérable à l'échelle mondiale, avec de nouveaux projets d'envergure tels que Hartmoor au Royaume-Uni, ainsi qu'Elements Green et Juniz en Allemagne. À la fin de l'année 2025, Envision aura déployé une capacité cumulée de 50 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) et sera restée dans le classement BloombergNEF des fabricants de systèmes de stockage d'énergie par batterie Tier 1 pendant plusieurs trimestres consécutifs. Par ailleurs, Envision AESC a également étendu son réseau à travers l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, fournissant des éléments de batterie haute performance destinés aux véhicules électriques et aux applications de stockage d'énergie. La nouvelle certification Tier 1 des éléments de batterie renforce encore davantage sa position de fournisseur mondial de référence dans le domaine des batteries.

Ce classement souligne le rôle de premier plan joué par Envision dans la mise en place du système énergétique de demain. Alors que l'intelligence artificielle redéfinit l'économie mondiale, Envision est convaincue que l'avenir repose sur une énergie illimitée, intelligente et peu coûteuse. En collaboration avec ses partenaires du monde entier, l'entreprise continuera de faire progresser les technologies et les infrastructures qui rendront cet avenir possible.