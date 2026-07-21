Envision, por segundo año consecutivo en lista S&P Global Tier 1 Cleantech Companies

Las turbinas eólicas, los sistemas de almacenamiento de energía y las baterías obtienen la distinción de primer nivel, lo que pone de relieve las capacidades de la compañía en el desarrollo de sistemas energéticos integrados para el futuro

SHANGHÁI, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología verde, ha sido incluida en la lista S&P Global Tier 1 Cleantech Companies de 2026 por segundo año consecutivo. Con ello se convierte en una de las pocas empresas a nivel mundial con reconocimiento Tier 1 en tres pilares tecnológicos clave del Sistema Energético del Futuro. Envision Energy mantuvo su estatus Tier 1 como proveedor de turbinas eólicas y de sistemas de almacenamiento de energía, mientras que Envision AESC fue reconocida recientemente como proveedor Tier 1 de celdas de batería.

La evaluación S&P Global Tier 1 Cleantech Companies es uno de los principales referentes del sector para los proveedores de energía limpia. Basándose en datos exhaustivos de toda la cadena de valor energética global, evalúa a las empresas según seis dimensiones clave: liderazgo de mercado, despliegues acumulados, cuota de mercado, capacidad de fabricación, rendimiento financiero y sostenibilidad. La entrada de la categoría de Celdas de Batería en 2026 refleja la continua evolución del sector de la energía limpia. El reconocimiento de Envision en las tres categorías demuestra la solidez de su cartera integrada, que abarca la generación de energía renovable, los sistemas de almacenamiento de energía y las tecnologías avanzadas de baterías.

Envision sigue integrando energía renovable, almacenamiento, baterías avanzadas e inteligencia artificial para construir la próxima generación de infraestructura energética. La compañía ha superado los 100 GW de instalaciones eólicas acumuladas en todo el mundo y continúa su expansión internacional. En Australia, el primer prototipo de turbina eólica con IA en el parque eólico de Nullagine se ha conectado con éxito a la red eléctrica, mientras que en Norteamérica, Envision se ha asociado con Cape Breton China Corp para desarrollar un proyecto eólico de 300 MW con almacenamiento de baterías integrado en Nueva Escocia.

El negocio de almacenamiento de energía de la compañía sigue consiguiendo un fuerte impulso a nivel mundial, contando con importantes proyectos nuevos como Hartmoor en Reino Unido y Elements Green y Juniz en Alemania. Para finales del año 2025, Envision ha desplegado un total acumulado de 50 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y se ha mantenido como fabricante de almacenamiento de energía en baterías de nivel 1 de BloombergNEF durante varios trimestres consecutivos. Asimismo, Envision AESC ha expandido su red en Asia, Europa y Norteamérica, suministrando celdas de batería de alto rendimiento para vehículos eléctricos y aplicaciones de almacenamiento de energía. La nueva designación de celda de batería de nivel 1 es un refuerzo aún mayor acerca de su posición como proveedor global de baterías de confianza.

Esta lista sirve para remarcar el liderazgo de Envision en la construcción del Sistema Energético del Futuro. A medida que la IA transforma la economía global, Envision cree que el futuro estará impulsado por energía ilimitada, inteligente y económica. Junto con socios en todo el mundo, la compañía continuará acelerando las tecnologías y la infraestructura que hacen posible este futuro.