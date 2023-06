Envision participera à un projet éolien de 500 MW en Égypte financé par l'IFC et la JBIC

LE CAIRE, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des solutions d'énergie renouvelable, a le plaisir d'annoncer que ses éoliennes de pointe ont été sélectionnées pour le projet de parc éolien Amunet de 500 MW en Égypte, développé par la société AMEA Power, basée aux Emirats Arabes Unis. S'appuyant sur la technologie éprouvée d'Envision, le projet a obtenu le financement d'un important groupe de banques, dont la Société financière internationale (IFC) et la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC).

Les éoliennes EN 171- 6,5 MW d'Envision ont été choisies pour ce projet en raison de leur efficacité, de leur fiabilité et de leur sécurité exceptionnelles, même dans des environnements difficiles. Ces éoliennes sont dotées de systèmes de contrôle avancés qui optimisent les performances et maximisent la production d'énergie, tout en minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Le projet Amunet, dont la mise en service est prévue pour la mi-2025, fournira une énergie abordable et propre au réseau égyptien, contribuant ainsi à l'objectif du pays de produire 42 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035.

« Nous sommes ravis de nous associer à AMEA Power pour ce projet de 500 MW en Égypte, a déclaré John Lee, directeur général d'Envision Energy pour l'Asie et l'Afrique. En plus des éoliennes, Envision possède une vaste expertise dans les nouvelles infrastructures énergétiques, combinant les énergies renouvelables avec le stockage d'énergie, le réseau numérique, l'hydrogène écologique et les technologies Power-to-X. En tant que partenaire de confiance pour les technologies net-zéro, nous nous engageons à apporter ces solutions à nos clients en Égypte et dans le monde entier. »

« AMEA Power se réjouit de construire ce projet avec son partenaire de confiance Envision Energy. Ensemble, nous contribuerons à la transition de l'Égypte vers un avenir énergétique durable », a ajouté Aqueel Bohra, directeur principal du développement de projets chez AMEA Power.

À propos d'Envision Group

Envision Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des technologies vertes et un partenaire technologique zéro émission. Avec la mission de « résoudre les défis pour un avenir durable de l'humanité ». Envision conçoit, vend et exploite des éoliennes et un système de stockage intelligents par le biais d'Envision Energy ; des batteries alimentées par l'AIoT par le biais d'Envision AESC ; et le plus grand système d'exploitation AIoT au monde par le biais d'Envision Digital. Elle est également propriétaire de l'équipe de Formule E Envision Racing. Envision continue de promouvoir l'énergie éolienne et solaire comme le « nouveau charbon », les batteries et l'hydrogène combustible comme le « nouveau pétrole », le réseau AIoT comme le « nouveau réseau », les parcs industriels zéro émission comme la « nouvelle infrastructure », et de promouvoir la construction et la culture de la « nouvelle industrie » verte.

La société Envision Group a été classée dans le Top 10 des 50 entreprises les plus intelligentes du monde en 2019 par le MIT Technology Review. En octobre 2021, Envision a été classée deuxième au monde sur la liste Fortune « Change the World ». Le groupe Envision a rejoint l'initiative mondiale « RE100 » et est devenu la première entreprise de Chine continentale à s'engager à produire de l'électricité 100 % renouvelable d'ici 2025.

