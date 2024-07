Envoy Global ernennt neuen Direktor für die Leitung der Spanien-Gruppe

Cristina Lagoma bringt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Einwanderungsrecht, internationale Mobilität, spanische Staatsbürgerschaft und Asylrecht in die Spanien-Praxisgruppe von Envoy Global ein.

CHICAGO, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Envoy Global, der Technologieführer für globale Einwanderung und Arbeitskräftemobilität, gab heute bekannt, dass Cristina Lagoma dem Unternehmen als Immigrationsdirektorin in Spanien beigetreten ist. Diese Ankündigung ist die neueste strategische globale Expansionsinitiative von Envoy Global.

In ihrer neuen Funktion wird Cristina ihre mehr als 15-jährige Erfahrung als Einwanderungsanwältin, ihre Kenntnis der lokalen Gegebenheiten und ihre Erfahrung in der Betreuung von Kunden aller Größen und Branchen nutzen, um die neue Praxisgruppe von Envoy Global in Spanien zu leiten. Sie und ihr Team werden eine wesentliche Rolle bei der Etablierung der Präsenz des Unternehmens in der Region spielen und Kunden bei ihren Anforderungen an Einwanderungs- und globale Mobilitätsprogramme unterstützen.

"Ich freue mich sehr, einer Organisation beizutreten, die wie ich den Menschen und seine Familie in den Mittelpunkt des Einwanderungsprozesses stellt", sagte Cristina. "Ich freue mich darauf, zu lernen und eng mit dem Team von Envoy Global zusammenzuarbeiten, um den außergewöhnlichen Service und das Wissen, für das sie bekannt sind, weiterzuführen."

Cristina begann ihre Karriere als Anwältin für Einwanderungsrecht in einer Boutique-Kanzlei in Spanien, wo sie ihre Leidenschaft für den Beruf und die Unterstützung ihrer Kunden bei Einwanderungsfragen entdeckte. Außerdem war sie für Relocations Spain im Bereich internationale Mobilität tätig und arbeitete als Ausbilderin für das Asyl- und Flüchtlingsamt des Innenministeriums.

"Cristina bringt ein enormes Maß an Wissen über die spanische Einwanderung in unser Team ein", sagte Sophy King, President of Global Immigration bei Envoy Global. "Ihre Erfahrung und ihre Beziehungen in der gesamten Branche werden unser Dienstleistungsangebot weiter stärken, da wir weiterhin in Schlüsselmärkten wachsen.

Envoy Global konzentriert sich auf die weitere Etablierung seines Dienstleistungsangebots auf den wichtigsten Märkten der Welt. Das Unternehmen erwarb im August 2023 Sesam Immigration und eröffnete im vergangenen Oktober ein Büro Frankreich .

"Durch die Ausweitung unserer Vor-Ort-Dienste in Spanien sind wir besser positioniert, um den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden in diesem wichtigen Markt gerecht zu werden", sagte Richard Burke, Präsident und CEO von Envoy Global. "Wir freuen uns sehr, dass Cristina das Team von Envoy Global verstärkt."

Über Envoy Global

Das Dienstleistungsangebot von Envoy Global in den Bereichen Einwanderung und globale Mobilität bietet einen außergewöhnlichen Service und ein besseres Gesamterlebnis für alle Beteiligten im Einwanderungsprozess. Mit eigenen Niederlassungen in den USA, Kanada, Irland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, , den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur sowie Support in über 180 Ländern weltweit arbeitet Envoy Global mit mehr als 1.750 Unternehmen aus allen Branchen zusammen. Besuchen Sie www.envoyglobal.com für weitere Informationen.

