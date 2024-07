Envoy Global nomme un nouveau directeur à la tête du groupe Espagne

Cristina Lagoma apporte plus de 15 ans d'expérience en droit de l'immigration, en mobilité internationale, en citoyenneté espagnole et en droit d'asile au groupe de pratique Espagne d'Envoy Global.

CHICAGO, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Envoy Global, le leader technologique en matière d'immigration mondiale et de mobilité de la main-d'œuvre, a annoncé aujourd'hui que Cristina Lagoma a rejoint la société en tant que directrice de l'immigration en Espagne. Cette annonce est la plus récente initiative stratégique d'expansion mondiale d'Envoy Global.

Cristina Lagoma Appointed to Lead Envoy Global's Spain Group

Dans son nouveau rôle, Cristina mettra à profit ses plus de 15 ans d'expérience en tant qu'avocate spécialisée en droit de l'immigration, sa connaissance du paysage local et son expérience au service de clients de toutes tailles et de tous secteurs pour diriger le nouveau groupe de pratique d'Envoy Global en Espagne. Elle et son équipe joueront un rôle essentiel dans l'établissement de la présence de l'entreprise dans la région et aideront les clients à répondre à leurs besoins en matière d'immigration et de programmes de mobilité mondiale.

"Je suis ravie de rejoindre une organisation qui, comme moi, place l'individu et sa famille au centre du processus d'immigration", a déclaré Cristina. "Je me réjouis d'apprendre et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'Envoy Global afin de continuer à offrir le service exceptionnel et les connaissances qui ont fait sa réputation.

Cristina a commencé sa carrière en tant qu'avocate spécialisée en droit de l'immigration dans un cabinet spécialisé en Espagne. C'est là qu'elle a pris conscience de sa passion pour la profession et qu'elle a commencé à aider ses clients à répondre à leurs besoins en matière d'immigration. Elle a également occupé des fonctions dans le domaine de la mobilité internationale pour Relocations Spain, et en tant qu'instructrice en matière d'asile pour le Bureau de l'asile et des réfugiés du ministère de l'intérieur.

"Cristina apporte à notre équipe une connaissance approfondie de l'immigration espagnole", a déclaré Sophy King, présidente de l'immigration mondiale chez Envoy Global. "Alors que nous continuons à nous développer sur des marchés clés, son expérience et ses relations dans l'ensemble du secteur ne feront que renforcer notre offre de services".

Envoy Global s'est attaché à renforcer son offre de services sur les marchés clés du monde entier. La société a acquis Sesam Immigration en août 2023 et a ouvert un bureau France en octobre dernier.

"En développant nos services sur le terrain en Espagne, nous sommes mieux placés pour répondre aux besoins croissants de nos clients sur ce marché essentiel", a déclaré Richard Burke, président-directeur général d'Envoy Global. "Nous sommes ravis que Cristina rejoigne l'équipe d'Envoy Global".

À propos d'Envoy Global

Les services d'immigration et de mobilité mondiale d'Envoy Global offrent un service exceptionnel et une meilleure expérience globale pour toutes les parties prenantes du processus d'immigration. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, à , aux Émirats arabes unis et à Singapour, et une assistance dans plus de 180 pays, Envoy Global travaille avec plus de 1 750 entreprises dans tous les secteurs. Visitez le site www.envoyglobal.com pour plus d'informations.

