EPAM erkend als Top IT Sourcing Vendor in Nederland

Erkenning gebaseerd op uitzonderlijke klanttevredenheidsbeoordeling, waarbij EPAM door Whitelane Research als de algemene Top IT Sourcing Vendor in Nederland wordt aangemerkt.

NEWTOWN, Pa., 22 maart 2023 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), een toonaangevend bedrijf voor digitale transformatiediensten en product engineering, is in het onderzoek van Whitelane Research, een onafhankelijke organisatie die zich richt op IT-sourcing onderzoek in heel Europa, door klanten in Nederland uitgeroepen tot Top IT Sourcing Vendor in meerdere sectoren en industrieën. Deze erkenning weerspiegelt EPAM's superieure klanttevredenheid KPI ratings in service delivery kwaliteit, accountmanagement en transformatieve innovatie; het vermogen om veranderingen door te voeren door gebruik te maken van innovative technologieen en services, voor klanten in verschillende industrieën.

"We zijn trots dat we door klanten in de 2023 Dutch IT Sourcing Study van Whitelane Research als 'exceptional performer' in verschillende categorieën zijn gekozen", aldus Piet Duivenvoorden, Head of Financial Services in Benelux, EPAM. "Deze uitstekende beoordeling weerspiegelt de klantgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit van onze engineering-, accountmanagement- en service delivery-teams. Gezien de volwassenheid en het concurrentievermogen van de Nederlandse IT sourcing markt, is het een zeer prijzenswaardige prestatie om in ons eerste klanttevredenheidsonderzoek als beste uit de bus te komen."

In haar 2023 Dutch IT Sourcing Study heeft Whitelane Research EPAM een exceptional performer gerangschikt in de volgende categorieën:

Algemene tevredenheid: EPAM kreeg een waardering van 82% (boven het marktgemiddelde van 73%)

Digitale transformatie: EPAM kreeg een waardering van 86% (boven het marktgemiddelde van 79%)

Application services: EPAM kreeg een waardering van 82% (boven het marktgemiddelde van 76%)

Daarnaast hebben respondenten uit de top van de in Nederland gevestigde IT-uitgavenorganisaties 24 IT-dienstverleners beoordeeld op verschillende categorieën, waarbij EPAM in de volgende categorieën significant bovengemiddelde tevredenheidsbeoordelingen kreeg:

Kwaliteit van de dienstverlening: EPAM kreeg een beoordeling van 86%

Kwaliteit van accountbeheer: EPAM kreeg een beoordeling van 86%.

Transformatieve innovatie: EPAM kreeg een beoordeling van 76%

"EPAM heeft uitzonderlijke scores ontvangen van hun klanten in Nederland die leiden tot een nummer één positie op het gebied van algemene tevredenheid, digitale transformatie en applicatiediensten," aldus Alex van den Bergh, Head of Research Europe bij Whitelane Research. "Klanten waarderen de toegewijde teams van EPAM die blijk geven van sterke engineering en technische capaciteiten en een positieve klantgerichte mindset. Al met al is dit een uitzonderlijk resultaat voor EPAM."

Erkend door Whitelane Research en klanten voor superieure klanttevredenheid, helpt EPAM haar klanten in verschillende industrieën te schalen en te transformeren door middel van haar innovatieve strategie, geïntegreerde advies-, consultancy- en ontwerpmogelijkheden. Deze nieuwe erkenning onderstreept EPAM's voortdurende inspanningen om de nieuwste digitale transformatie services, productontwerp- en engineeringcapaciteiten in de EMEA-regio op de markt te brengen en zodoende te voldoen aan de technologische moderniseringseisen van onze klanten. Dit omvat de recente overnames van Just-BI en Emakina om strategische consultancy services en high-performance marketingdiensten te leveren aan EMEA-klanten. In september 2022 werd EPAM door Whitelane Research erkend als Top IT Sourcing Vendor in Zwitserland.

Over EPAM Systems

Sinds 1993 heeft EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) haar geavanceerde software engineering erfgoed ingezet om de belangrijkste wereldwijde leverancier van digitale transformatiediensten te worden - toonaangevend in digitale en fysieke productontwikkeling en digitale platform engineering services. Via zijn innovatieve strategie, geïntegreerde advies-, consultancy- en ontwerpcapaciteiten en unieke 'Engineering DNA', helpen EPAM's wereldwijd ingezette hybride teams de toekomst waar te maken voor klanten en communities over de hele wereld door betere bedrijfs-, onderwijs- en gezondheidsplatformen aan te drijven die mensen verbinden, ervaringen optimaliseren en het leven van mensen verbeteren. In 2021 werd EPAM toegevoegd aan de S&P 500 en opgenomen in de lijst van Forbes Global 2000 bedrijven.

Geselecteerd door Newsweek als een 2021 en 2022 Most Loved Workplace, EPAM's wereldwijde multidisciplinaire teams bedienen klanten in meer dan 50 landen op zes continenten. Als erkend leider is EPAM opgenomen in de top 15 van bedrijven in Information Technology Services op de Fortune 1000 en vier keer gerangschikt als het top IT-dienstenbedrijf op Fortune's 100 Fastest Growing Companies lijst. EPAM staat ook al drie jaar op rij in de top 25 van de World's Largest Agency Companies van Ad Age, en Consulting Magazine riep EPAM Continuum uit tot een top 20 van Fastest Growing Firm.

Lees meer op www.epam.com en volg EPAM op Twitter en LinkedIn.

