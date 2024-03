EPAM Erkend als Top IT Sourcing Vendor in Nederland

Beoordeeld als 'Expectional Performer' in kwaliteit van dienstleverning, application services, accountmanagement, en algemene tevredenheid door Whitelane Research, EPAM heeft zich gevestigd als een vooraanstaande IT-dienstverlener op de Nederlandse IT sourcing markt

NEWTOWN, Pa, vs, en HOOFDDORP, Nederland, 12 maart 2024 /PRNewswire/ -- Het strategisch benutten van externe IT-leveranciers is een dynamische oplossing voor organisaties gebleken om flexibele schaalbaarheid te bereiken, tekorten aan talent aan te pakken, groei te bevorderen en de algehele concurrentiepositie te versterken. EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), een toonaangevend bedrijf in digitale transformatiediensten en product engineering, heeft vandaag aangekondigd dat het voor het tweede jaar op rij is erkend als Top IT Sourcing Vendor in Nederland door Whitelane Research, een onafhankelijke organisatie gericht op IT sourcing onderzoek in heel Europa. Deze laatste erkenning bevestigt de gevestigde status van EPAM als IT-sourcing provider in Nederland, die Nederlandse bedrijven helpen de servicekwaliteit te verbeteren, kosten te optimaliseren en innovatie te bevorderen.

In de Nederlandse IT Sourcing Study 2024 van Whitelane Research hebben meer dan 250 senior IT-besluitvormers van de top IT-uitgevende organisaties in Nederland meer dan 600 unieke IT-sourcingrelaties geëvalueerd op basis van Key Performance Indicators en per IT-service criteria, wat resulteert in een van de meest representatieve rapporten over de IT sourcing markt in Nederland. De respondenten evalueerden 34 IT-serviceproviders op verschillende prestatiecategorieën, waarbij EPAM aanzienlijk bovengemiddelde tevredenheidsbeoordelingen behaalde in de volgende categorieën:

Kwaliteit van dienstverlening: EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 86%

EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 86% Application Services: EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 85%

EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 85% Algemene Tevredenheid: EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 83%

EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 83% Kwaliteit van accountmanagement: EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 83%

EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 83% Transformatieve Innovatie : EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 79%

: EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 79% Digitale Transformatie: EPAM kreeg een bovengemiddelde beoordeling van 78%

"We zijn trots om voor het tweede jaar op rij door onze klanten te worden erkend als een top IT-sourcing vendor in Nederland in de IT Sourcing Study 2024 van Whitelane Research," aldus Sasha Astapenka, VP, Head of EPAM Nederland. "Onze uitzonderlijke scores in algemene klanttevredenheid, kwaliteit van dienstverlening en application services zijn een weerspiegeling van het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben. Het bevestigt onze toewijding aan excellente service delivery en motiveert ons om innovatieve technologie en tastbare bedrijfsresultaten voor onze klanten te blijven realiseren."

Erkend door Whitelane Research en klanten voor uitstekende klanttevredenheid, helpt EPAM klanten flexibel te schalen en te transformeren in meerdere sectoren door middel van zijn innovatieve strategie, geïntegreerde advies-, consulting- en design mogelijkheden. Deze nieuwe erkenning door klanten in het Whitelane Research study onderstreept de voortdurende inspanningen van EPAM om de nieuwste digitale transformatiediensten, product design- en engineeringmogelijkheden op de markt te brengen om te voldoen aan de groeiende technologische moderniseringsvereisten voor klanten, terwijl de klanttevredenheid en positieve betrokkenheid voorop staan.

"De opmerkelijke prestaties van EPAM in onze Nederlandse IT Sourcing Study 2024 bevestigen haar positie als een top IT-serviceprovider in Nederland," aldus Alex van den Bergh, Head of Research Europe bij Whitelane Research. "Met uitstekende beoordelingen in klanttevredenheid, kwaliteit van dienstverlening en application services, zijn deze nieuwste door klanten gedreven ranglijsten een bevestiging van EPAM's consistente levering op klantverwachtingen, en versterken de aanwezigheid van de organisatie in het zeer concurrerende Nederlandse IT-sourcing landschap.

Recente, door klanten gedreven, erkenningen door Whitelane Research hebben de prestaties van EPAM als een zeer competitieve IT-sourcing vendor in verschillende Europese markten benadrukt.

Lees meer over de onderzoeksresultaten: whitelane.com/netherlands-2024/

OVER EPAM SYSTEMS

Sinds 1993 heeft EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) haar expertise in software engineering gebruikt om een toonaangevende wereldwijde leverancier van digitale engineering, cloud- en AI-enabled transformatieve diensten, en een toonaangevend business- en experience consulting partner te worden voor wereldwijde ondernemingen en ambitieuze startups. We pakken de transformatie-uitdagingen van onze klanten aan door EPAM Continuum's geïntegreerde strategie, experience en technologie consulting te combineren met onze 30+ jaar ervaring op het gebied van engineering om de time-to-market van onze klanten te versnellen en grotere waarde te toe te voegen aan hun innovatieve en digitale investeringen.

We leveren wereldwijd, maar engageren lokaal met onze expertteams van consultants, architecten, designers en ingenieurs om de toekomst voor onze klanten, partners en onze mensen over de hele wereld tot leven te brengen.

We geloven dat de juiste oplossingen het leven van mensen verbeteren en een concurrentievoordeel voor onze klanten binnen diverse sectoren realiseren. Ons denken uit zich in de ervaringen, producten en platforms die we ontwerpen en op de markt brengen.

Toegevoegd aan de S&P 500 en de Forbes Global 2000 in 2021 en erkend door Glassdoor als een Best Workplace in 2023 en 2024, dienen onze multidisciplinaire teams klanten over zes continenten. We zijn er trots op dat we zijn uitgeroepen tot de top 15-bedrijven in Informatietechnologische Diensten in de Fortune 1000 en dat we worden erkend als een leider in de IDC MarketScapes voor Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services en Worldwide Software Engineering Services en als een leider in de 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Custom Software Development Services, Worldwide.*

Lees meer op www.epam.com en volg ons op LinkedIn.

*Gartner onderschrijft geen leverancier, product of dienst die in zijn onderzoekspublicaties wordt afgebeeld en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding. Gartner onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van de Gartner onderzoeksorganisatie en kunnen niet worden opgevat als feitelijke uitspraken. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat schattingen en uitspraken die mogelijk toekomstgerichte verklaringen vormen gemaakt volgens de veilige havenbepalingen van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, waarvan de nauwkeurigheid noodzakelijkerwijs onderhevig is aan risico's, onzekerheden en aannames over toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet nauwkeurig blijken te zijn. Onze schattingen en toekomstgerichte verklaringen zijn voornamelijk gebaseerd op onze huidige verwachtingen en schattingen van toekomstige gebeurtenissen en trends die onze bedrijfsactiviteiten kunnen beïnvloeden of mogelijk zullen beïnvloeden. Deze uitspraken kunnen woorden bevatten als "kan", "zal", "moet", "gelooft", "verwacht", "voorziet", "is van plan", "schat" of vergelijkbare uitdrukkingen. Die toekomstige gebeurtenissen en trends kunnen betrekking hebben op, onder andere, ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en escalatie van de oorlog in de omliggende regio, politieke en burgerlijke onrust of militaire acties in de geografische gebieden waar wij zaken doen en opereren, moeilijke omstandigheden in de wereldwijde kapitaalmarkten, valutamarkten en de bredere economie, en het effect dat deze gebeurtenissen kunnen hebben op de vraag van klanten en onze omzet, bedrijfsactiviteiten, toegang tot kapitaal en winstgevendheid. Andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de uitgesproken of geïmpliceerde resultaten zijn algemene economische omstandigheden, de risicofactoren besproken in het meest recente jaarverslag van het bedrijf op Formulier 10-K en de factoren besproken in de driemaandelijkse rapporten van het bedrijf op Formulier 10-Q, met name onder de kopjes "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" en "Risk Factors" en andere indieningen bij de 'Securities and Exchange Commission'. Hoewel we geloven dat deze schattingen en toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op redelijke aannames, zijn ze onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden en zijn ze gemaakt op basis van informatie die momenteel beschikbaar is voor ons. EPAM verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, of dit nu is als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, of anders, behalve zoals mogelijk vereist onder toepasselijke effectenwetgeving.

