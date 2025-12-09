EPAM lance sept agents IA de nouvelle génération sur Google Cloud Marketplace, offrant des solutions à fort impact pour relever les défis complexes des industries

En associant une expertise logicielle de haut niveau à la puissance de Gemini Enterprise, ces agents IA proposent des solutions prêtes à l'emploi pour de nombreux secteurs tels que la finance, la santé, le retail et bien d'autres encore.

NEWTOWN, Pennsylvanie, États-Unis, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE : EPAM), acteur majeur de la transformation digitale et de l'IA, annonce aujourd'hui la mise en ligne de nouveaux agents IA à fort impact sur Google Cloud Marketplace. Grâce à une approche d'ingénierie avancée, ces solutions sont prêtes à l'emploi, sécurisées et conformes aux normes des entreprise, permettant aux clients d'adopter rapidement une technologie fiable tout en optimisant leurs dépenses cloud.

EPAM lance sept agents IA sur Google Cloud Marketplace

Cette étape importante illustre la volonté d'EPAM de façonner l'avenir de Gemini Enterprise et marque une avancée majeure dans sa collaboration à 360 degrés avec Google Cloud, couvrant l'ingénierie, les solutions et les stratégies de commercialisation. Dans le prolongement de ce ce partenariat stratégique renforcé, ces nouveaux agents IA concrétisent leur ambition de fournir des solutions industrielles innovantes aux clients.

L'offre initiale comprend sept agents IA puissants conçus pour répondre aux enjeux critiques de plusieurs secteurs:

« Nous sommes ravis de développer certaines des meilleures solutions d'agents IA sur Google Cloud Marketplace et d'en voir l'impact alors que nous renforçons notre collaboration pour proposer des solutions IA évolutives sur le marché », a déclaré Elaina Shekhter, SVP, Chief Marketing & Strategy Officer at EPAM. « En tant que partenaire majeur en ingénierie, EPAM est source d'innovation et d'impact, qu'il s'agisse d'accélérer la découverte de médicaments, d'optimiser les dépenses liées au cloud ou d'améliorer l'expérience client. »

L'intégration de Gemini Enterprise a permis à EPAM de développer ses agents sur des bases robustes et interopérables. EPAM a mobilisé son savoir-faire pour faciliter l'adoption de Gemini Enterprise et mettre à la disposition de ses clients des workflows d'IA prêts pour l'entreprise. Aux côtés de Google, EPAM a également contribué au support du protocole Agent-to-Agent (A2A) et du kit de développement d'agents (ADK), garantissant ainsi l'évolutivité dans divers environnements d'entreprise.

« L'arrivée des agents IA d'EPAM sur Google Cloud Marketplace aidera les clients à déployer, gérer et développer rapidement des agents IA de pointe sur l'infrastructure mondiale de confiance de Google Cloud » a déclaré Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs at Google Cloud. « EPAM dispose désormais d'un cadre sécurisé pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale.»

Découvrez les solutions d'agent IA d'EPAM sur Google Cloud Marketplace: https://console.cloud.google.com/marketplace/browse?q=epam

Pour en savoir plus sur le partenariat entre EPAM et Google Cloud: www.epam.com/services/partners/google-cloud

À propos d'EPAM Systems

Depuis 1993, EPAM Systems, Inc. met à profit son expertise en génie logiciel pour devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transformation numérique, cloud et basés sur l'IA, ainsi qu'un partenaire de premier plan en matière de conseil aux entreprises et d'expérience client pour les entreprises internationales et les start-ups ambitieuses. Nous relevons les défis de transformation de nos clients en nous appuyant sur la stratégie intégrée, l'expérience et le conseil technologique d'EPAM Continuum, ainsi que sur nos plus de 30 ans d'expérience en ingénierie, afin d'accélérer la mise sur le marché de nos clients et de tirer le meilleur parti de leurs innovations et de leurs investissements numériques.

Nous exploitons l'IA et la GenAI pour fournir des solutions transformatrices qui accélèrent l'innovation numérique de nos clients et renforcent leur avantage concurrentiel. Grâce à des plateformes telles que EPAM AI/RUN™ et à des initiatives telles que DIALX Lab, nous intégrons des technologies d'IA avancées dans des stratégies commerciales sur mesure, ce qui a un impact significatif sur le secteur et favorise l'innovation continue.

Nous livrons dans le monde entier, mais nous nous engageons localement grâce à nos équipes d'experts composées de consultants, d'architectes, de designers et d'ingénieurs, qui concrétisent l'avenir pour nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs à travers le monde. Nous pensons que les bonnes solutions sont celles qui améliorent la vie des gens et renforcent l'avantage concurrentiel de nos clients dans divers secteurs. Notre réflexion se concrétise dans les expériences, les produits et les plateformes que nous concevons et commercialisons.

Ajoutée au S&P 500 et au Forbes Global 2000 en 2021 et reconnue par Glassdoor et Newsweek comme l'un des lieux de travail les plus appréciés, nos équipes multidisciplinaires servent des clients sur six continents. Nous sommes fiers de figurer parmi les 15 premières entreprises du classement Fortune 1000 dans le domaine des services informatiques et d'être reconnus comme leaders dans les IDC MarketScapes pour les services mondiaux de création d'expérience, les services mondiaux de conception d'expérience et les services mondiaux d'ingénierie logicielle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.epam.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Forward-Looking Statements

