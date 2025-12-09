EPAM bringt sieben fortschrittliche KI-Agenten auf dem Google Cloud Marketplace auf den Markt und liefert damit wirkungsvolle Lösungen für komplexe Herausforderungen der Branche

Software-Engineering-Expertise kombiniert mit Gemini Enterprise: EPAM bringt neue KI-Agenten für produktionsreife Lösungen in Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen und Einzelhandel

NEWTOWN, PA, USA, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ein führender Anbieter für digitale und KI-Transformation, kündigt heute die Verfügbarkeit neuer leistungsstarker KI-Agenten im Google Cloud Marketplace an. Die Lösungen basieren auf einem modernen, ingenieursorientierten Ansatz, sind produktionsreif, sicher und erfüllen die geltenden Unternehmensstandards. Dadurch können Kunden schnell auf vertrauenswürdige Technologien zugreifen und ihre Cloud-Investitionen optimal nutzen.

EPAM bringt sieben KI-Agentender nächsten Generation zu Google Cloud Marketplace

Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von EPAM, die Zukunft von Gemini Enterprise aktiv mitzugestalten. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt in der umfassenden Zusammenarbeit mit Google Cloud, die sich über die Bereiche Engineering, Lösungen und Markteinführungsstrategien erstreckt. Aufbauend auf dieser erweiterten strategischen Partnerschaft erfüllen die neuen KI-Agenten das Versprechen, innovative Branchenlösungen für Kunden bereitzustellen.

Das erste Portfolio umfasst sieben leistungsstarke KI-Agenten, die entwickelt wurden, um zentrale Herausforderungen in verschiedenen Branchen zu adressieren:

„Wir freuen uns sehr, einige der besten KI-Agent-Lösungen auf dem Google Cloud Marketplace zu entwickeln und zu sehen, dass sich unsere Bemühungen auszahlen. Gleichzeitig weiten wir unsere Zusammenarbeit aus, um skalierbare KI-Lösungen auf den Markt zu bringen", sagte Elaina Shekhter, SVP, Chief Marketing & Strategy Officer bei EPAM. „Als führender Engineering-Partner liefert EPAM Innovation und messbare Ergebnisse – von der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung über die Optimierung der Cloud-Ressourcen bis hin zur Verbesserung des Kundenerlebnisses."

Die Unterstützung für Gemini Enterprise stellt sicher, dass die KI-Agenten von EPAM auf den robustesten und interoperabelsten Grundlagen basieren. EPAM bringt seine Expertise ein, um die Einführung von Gemini Enterprise zu unterstützen und seinen Kunden die KI-Workflows bereitzustellen. Darüber hinaus hat EPAM mit Google an dem Agent-to-Agent-Protokoll (A2A) und dem Agent Developer Kit (ADK) weitergearbeitet, um Skalierbarkeit in unterschiedlichen Unternehmensumgebungen zu gewährleisten.

„Die Bereitstellung der KI-Agenten von EPAM im Google Cloud Marketplace ermöglicht Kunden auf der vertrauenswürdigen, globalen Infrastruktur von Google Cloud zu implementieren, zu verwalten und zu skalieren, so Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs bei Google Cloud. „EPAM kann nun sicher skalieren und Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation unterstützen."

Weitere Informationen zu den KI-Agenten-Lösungen von EPAM sind im Google Cloud Marketplace verfügbar unter : https://console.cloud.google.com/marketplace/browse?q=epam

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen EPAM und Google Cloud sind hier zu finden: www.epam.com/services/partners/google-cloud

Über EPAM Systems

Seit 1993 hat sich EPAM Systems, Inc. dank seiner Software-Engineering-Kompetenz zu einem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Digital Engineering, Cloud und KI-gestützte Transformation sowie zu einem führenden Partner für Unternehmens- und Erfahrungsberatung für globale Unternehmen und ambitionierte Start-ups entwickelt. Wir begegnen den Transformationsherausforderungen unserer Kunden, indem wir die integrierte Strategie, Erfahrung und Technologieberatung von EPAM Continuum mit unserer über 30-jährigen Erfahrung in der technischen Umsetzung kombinieren, um die Markteinführungszeit unserer Kunden zu verkürzen und einen höheren Mehrwert aus ihren Innovationen und digitalen Investitionen zu erzielen.

Wir nutzen KI und GenAI, um transformative Lösungen zu liefern, die die digitale Innovation unserer Kunden beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Durch Plattformen wie EPAM AI/RUN™ und Initiativen wie DIALX Lab integrieren wir fortschrittliche KI-Technologien in maßgeschneiderte Geschäftsstrategien, erzielen damit erhebliche Auswirkungen auf die Branche und fördern kontinuierliche Innovationen.

Wir liefern weltweit, arbeiten aber lokal mit unseren Expertenteams aus Beratern, Architekten, Designern und Ingenieuren zusammen, um die Zukunft für unsere Kunden, unsere Partner und unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Wir glauben, dass die richtigen Lösungen diejenigen sind, die das Leben der Menschen verbessern und unseren Kunden in verschiedenen Branchen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Unsere Ideen werden in den Erfahrungen, Produkten und Plattformen, die wir entwickeln und auf den Markt bringen, zum Leben erweckt.

Unser Unternehmen wurde 2021 in den S&P 500 und die Forbes Global 2000 aufgenommen und von Glassdoor und Newsweek als „Most Loved Workplace" ausgezeichnet. Unsere multidisziplinären Teams betreuen Kunden auf sechs Kontinenten. Wir sind stolz darauf, zu den 15 führenden Unternehmen im Bereich Informationstechnologie-Dienstleistungen im Fortune 1000 zu gehören und von IDC MarketScapes als führend in den Bereichen Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services und Worldwide Software Engineering Services anerkannt zu sein.

Erfahren Sie mehr unter www.epam.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Forward-Looking Statements

This press release includes estimates and statements which may constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, the accuracy of which are necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Our estimates and forward-looking statements are mainly based on our current expectations and estimates of future events and trends, which affect or may affect our business and operations. These statements may include words such as "may," "will," "should," "believe," "expect," "anticipate," "intend," "plan," "estimate" or similar expressions. Those future events and trends may relate to, among other things, developments relating to the war in Ukraine and escalation of the war in the surrounding region, political and civil unrest or military action in the geographies where we conduct business and operate, difficult conditions in global capital markets, foreign exchange markets, global trade, and the broader economy, the adoption and implementation of artificial intelligence technologies by EPAM and its clients, and the effect that these events may have on client demand and our revenues, operations, access to capital, and profitability. Other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied include general economic conditions, the risk factors discussed in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K and the factors discussed in the Company's Quarterly Reports on Form 10-Q, particularly under the headings "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" and "Risk Factors" and other filings with the Securities and Exchange Commission. Although we believe that these estimates and forward-looking statements are based upon reasonable assumptions, they are subject to several risks and uncertainties and are made based on information currently available to us. EPAM undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as may be required under applicable securities law.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841656/EPAM_Launches_7_AI_Agents_on_Google_Cloud_Marketplace.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2223594/5661157/EPAM_Logo.jpg