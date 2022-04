EPAM se expande a República Dominicana − Incrementando sus capacidades de ingeniería en Cloud, Testing y Front-End

www.epam.com/careers/epam-latin-america.

POR QUÉ: República Dominicana ofrece un grupo diverso de talentos y un ecosistema de startups que la posiciona como un centro tecnológico emergente. EPAM atraerá a los mejores talentos – para crecer sus capacidades de ingeniería en cloud, testing y front-end - y apoyará a sus clientes empresariales con servicios de nearshoring en varias industrias, incluidos servicios financieros, viajes, hotelería, servicios de salud, retail, entre otros.



QUIÉN: EPAM planea adicionar cientos de empleos de TI/ingeniería en República Dominicana. Se hace un llamado para que apliquen a las oportunidades laborales, profesionales de TI/ingeniería con alta calidad técnica interesados en ayudar a los clientes a transformarse digitalmente en organizaciones con servicios digitales modernos basados en la nube.

CUÁNDO: Abril 2022

DÓNDE: República Dominicana

"Latinoamérica está emergiendo rápidamente como uno de los centros tecnológicos más interesantes del mundo y lugares para el floreciente talento tecnológico", dijo Hugo Gómez, vicepresidente de EPAM para América Latina. "Nos entusiasma aprovechar nuestro ADN de ingeniería y nuestra pasión por crear soluciones avanzadas para brindar valor agregado en la región. Como el primer proveedor global líder de servicios y soluciones de tecnología en República Dominicana, EPAM no solo está creando oportunidades de carrera en TI, sino que también está contribuyendo a la comunidad local para ayudar a fomentar una cultura de ingeniería sólida".

Acerca de EPAM Systems

Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha aprovechado su herencia de ingeniería de software avanzada para convertirse en el principal proveedor de servicios de transformación digital global, liderando la industria en el desarrollo de productos digitales y físicos y servicios de ingeniería de plataformas digitales. A través de su estrategia innovadora; capacidades integradas de asesoramiento, consultoría y diseño; y el exclusivo "ADN de ingeniería", los equipos híbridos de EPAM desplegados globalmente ayudan a los clientes y comunidades de todo el mundo a hacer realidad el futuro al impulsar mejores plataformas empresariales, educativas y de salud que conectan a las personas, optimizan las experiencias y mejoran la vida de la gente. Seleccionado por Newsweek en el 2021 como "Most Loved Workplace", nuestros equipos multidisciplinarios globales atienden a clientes en más de 40 países en los cinco continentes. Como líder reconocido, EPAM figura entre las 15 principales empresas de servicios de tecnología de la información en Fortune 1000 y se clasificó como la principal empresa de servicios de TI con más rápido crecimiento en la lista del Fortune 100 durante los últimos tres años consecutivos. EPAM también figura entre las 25 empresas de agencias más grandes del mundo de Ad Age y, en 2020, Consulting Magazine nombró a EPAM Continuum como una de las 20 empresas de más rápido crecimiento. Obtenga más información en www.epam.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

