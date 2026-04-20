EPG publica su primer informe ESG, estableciendo una base para la expansión global sostenible

SINGAPUR, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- EPG ha publicado hoy su Informe ESG 2025, en el que describe su enfoque de sostenibilidad y su desempeño en todas sus operaciones globales a medida que se expande internacionalmente.

Cover of EPG's 2025 ESG Report Groundbreaking of EPG's Malaysia Manufacturing Plant II

En materia medioambiental, EPG logró el pleno cumplimiento de las normativas medioambientales aplicables, con el 100 % de los residuos tratados y eliminados. La empresa completó su primer inventario de gases de efecto invernadero (GEI), que abarca las categorías de Alcance 1, Alcance 2 y las principales categorías de Alcance 3, sentando así las bases de su estrategia de gestión de emisiones y su plan de descarbonización a largo plazo.

En el ámbito social, las mujeres representaron el 31 % del total de empleados, y el 85 % de los empleados contratados localmente en Malasia ocupan puestos directivos. EPG mantuvo una cadena de suministro diversificada, con aproximadamente el 47 % de sus proveedores ubicados fuera de China continental.

En cuanto a gobernanza, a la fecha de este comunicado de prensa, el Consejo de Administración de EPG cuenta con dos mujeres, lo que representa el 22 % de sus miembros. El Consejo celebró dos reuniones con una asistencia del 100 %.

A medida que EPG consolida su marco ESG, la compañía está creando un Comité ESG específico para supervisar este progreso. Los sistemas de gestión ESG se integrarán en las instalaciones existentes y planificadas, comenzando por su planta de fabricación en Malasia, actualmente en construcción. EPG también extenderá estos estándares a toda su cadena de suministro en su próxima conferencia de socios en Shanghái.

"Expandirnos globalmente solo tiene sentido si lo hacemos de forma responsable", afirmó Alick Wan, fundador y presidente de EPG. "Vemos una oportunidad para redefinir el concepto de infraestructura sostenible en la era de la IA, demostrando que una infraestructura de alto rendimiento también puede tener un impacto ambiental mínimo. Creemos que la modularidad es la clave para lograrlo".

EPG se enorgullece de haber contribuido al libro Greener Data, Volumen III, que se presentará el Día de la Tierra de 2026. El capítulo compartió la filosofía de EPG sobre cómo la construcción modular reduce los residuos en obra, disminuye el carbono incorporado y permite la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida, demostrando que la escala responsable y la ambición comercial no son incompatibles.

Tras obtener aproximadamente 200 millones de dólares en financiación de serie B y B+, EPG seguirá reforzando la gobernanza ESG en toda la empresa y ampliando su enfoque modular a una presencia internacional cada vez mayor.

Lea el informe completo: https://www.epg-module.com/list-27-1.html

Contacto: [email protected]

Acerca de EPG

EPG es un proveedor de infraestructura modular y prefabricada para centros de datos con sede en Singapur, respaldado por dos centros de I+D en Singapur y Shanghái, y centros de fabricación avanzada en Malasia y China. Con más de 20 años de experiencia en ingeniería, EPG ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para implementaciones a hiperescala, en la nube y empresariales en Asia-Pacífico, EMEA y otros mercados globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959819/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959820/Groundbreaking.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947870/5924071/EPG_Logo.jpg