EPG publie son premier rapport ESG et établit un niveau de référence pour une expansion mondiale durable

SINGAPOUR, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- EPG publie ce jour son rapport ESG 2025, décrivant son approche et ses performances en matière de durabilité dans l'ensemble de ses opérations mondiales à mesure de son expansion internationale.

Cover of EPG's 2025 ESG Report Groundbreaking of EPG's Malaysia Manufacturing Plant II

Environnement EPG a respecté pleinement les réglementations environnementales applicables, avec 100 % des déchets traités et éliminés. L'entreprise a achevé son premier inventaire des gaz à effet de serre (GES), qui englobe les scope 1 et 2 et les principales catégories du scope 3, jetant ainsi les bases de sa stratégie de gestion des émissions et de sa feuille de route de décarbonisation à long terme.

Social Les femmes représentent 31 % du total des employés, et 85 % des employés recrutés localement en Malaisie occupent des postes de direction. EPG a maintenu une chaîne d'approvisionnement diversifiée, avec environ 47 % de fournisseurs basés en dehors de la Chine continentale.

Gouvernance À la date du présent communiqué de presse, le conseil d'administration d'EPG compte deux administratrices, soit 22 % des membres du conseil. Le conseil d'administration a tenu deux réunions avec un taux de participation de 100 %.

Alors qu'EPG peaufine son cadre ESG, l'entreprise met en place un comité ESG dédié pour superviser ces progrès. Les systèmes de gestion ESG seront intégrés dans les installations existantes et planifiées, à commencer par l'usine de fabrication de Malaisie actuellement en construction. EPG étendra également ces normes à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement lors de sa prochaine conférence des partenaires à Shanghai.

« Se développer à l'échelle mondiale n'a de sens que si nous le faisons de manière responsable », déclare Alick Wan, fondateur et président du conseil d'EPG. « Nous voyons une opportunité de redéfinir ce qu'est une infrastructure durable à l'ère de l'IA, en prouvant qu'une infrastructure très performante peut aussi avoir une empreinte légère. Nous pensons que c'est grâce à la modularité que l'industrie y parviendra. »

EPG est fier d'avoir contribué au livre Greener Data, Volume III, lancé à l'occasion de la Journée de la Terre 2026. Le chapitre partage la philosophie d'EPG sur la façon dont la construction modulaire réduit les déchets sur site, diminue le carbone incorporé et permet la durabilité du cycle de vie complet, en faisant valoir que la mise à l'échelle responsable et l'ambition commerciale ne sont pas en conflit.

Après un financement de série B et B+ d'environ 200 millions de dollars, EPG continuera à renforcer la gouvernance ESG à l'échelle de l'entreprise et à étendre son approche modulaire à une présence internationale croissante.

Retrouvez le rapport dans son intégralité sur : https://www.epg-module.com/list-27-1.html

Contact : [email protected]

À propos d'EPG

EPG est un fournisseur d'infrastructures modulaires et préfabriquées pour centres de données, basé à Singapour, qui s'appuie sur deux centres de recherche et développement à Singapour et à Shanghai et sur des centres de production avancés en Malaisie et en Chine. Avec plus de 20 ans d'expertise en ingénierie, EPG fournit des solutions innovantes et durables pour les déploiements hyperscale, cloud et d'entreprise dans les régions APAC, EMEA et d'autres marchés mondiaux.

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