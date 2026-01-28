EPG voltooit Serie B-financieringsronde van bijna US $ honderd miljoen en versterkt leveringscapaciteiten van wereldwijde datacenters

SINGAPORE, 28 januari 2026 /PRNewswire/ -- EPG heeft onlangs zijn Serie B-financieringsronde voltooid en bijna US $ honderd miljoen opgehaald. De ronde werd mede geleid door internationale beleggingsondernemingen Forebright en Silicon Peak, met deelname van GL Ventures, NRL Capital, YF Capital en Rockets Capital. In 2025 voltooide EPG ook zijn Serie A-/A+-rondes en haalde tientallen miljoenen Amerikaanse dollars op van investeerders, waaronder Eastern Bell VC. Zo werd een solide basis gelegd voor de volgende groeifase.

EPG werd in 2004 opgericht door een team met meer dan twee decennia ervaring in de branche en is een modulaire leverancier van datacenteroplossingen die gespecialiseerd is in fabrieksgefabriceerde integratie van stroom-, IT- en koelsystemen. De opbrengst van de serie B-financieringsronde zal de capaciteitsvergroting, het werkkapitaal en de wereldwijde groei ondersteunen, waardoor het vermogen van EPG om wereldwijd grootschalige AI-datacenters met een hoge energiedichtheid te leveren, wordt versterkt.

De wereldwijde datacenterbranche wordt geconfronteerd met toenemende efficiëntie-uitdagingen, met name in markten zoals Zuidoost-Azië en Europa, waar zwakke lokale toeleveringsketens en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten leiden tot lange constructiecycli en hogere kosten. Tegelijkertijd verhogen AI-gedreven werkbelastingen de vereisten op het vlak van leveringssnelheid, vermogensdichtheid en thermische efficiëntie, waardoor traditionele constructiemodellen tot hun limiet worden geduwd.

Tegen deze achtergrond pakt EPG deze uitdagingen aan door middel van modulaire, in de fabriek geprefabriceerde datacenteroplossingen. De MDC-benadering verschuift het merendeel van de constructieactiviteiten naar de fabriek, waar modules worden geassembleerd en getest voordat ze snel ter plaatse worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. Ondersteund door productiehubs in Johor Bahru en Shanghai, end-to-end wereldwijde leveringsteams en in-house technologieën zoals koudplaatvloeistofkoelsystemen met een PUE onder 1,3 en zelfontwikkelde dieselgeneratoren, maakt EPG een snellere, betrouwbaardere en kostenefficiëntere inzet van datacenters op internationale markten mogelijk.

Alick Wan, oprichter, voorzitter CEO van EPG, zei: "Deze serie B-financieringsronde weerspiegelt het sterke vertrouwen van vooraanstaande wereldwijde investeerders. In de toekomst zullen we blijven investeren in R&D, productie en wereldwijde leveringsmogelijkheden om een snelle, betrouwbare inzet van datacenters voor klanten over de hele wereld te ondersteunen."

Voor meer informatie ga naar www.epg-module.com of contact opnemen [email protected]

Over EPG

EPG is een in Singapore gevestigde leverancier van modulaire en geprefabriceerde datacenterinfrastructuur, aangedreven door dubbele R&D-centra in Singapore en Shanghai en geavanceerde productiehubs in Maleisië en China. Met meer dan twintig jaar technische expertise levert EPG innovatieve en duurzame oplossingen voor hyperscale, cloud- en enterprise-implementaties in APAC, EMEA, Noord- en Zuid-Amerika en andere wereldwijde markten.