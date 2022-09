Episodio 2 de Reading China de China International Book Trading Corporation, centrado en el camino del desarrollo de alta calidad de China

BEIJING, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- China International Book Trading Corporation publicó el segundo episodio de Reading China, una serie de entrevistas de alto nivel. Esta serie de entrevistas se centra en temas de interés internacional como la "comunidad de destino de la humanidad" y el "desarrollo de alta calidad", entrevistando a varios expertos en diversos campos como las relaciones internacionales, la política y la economía, y explicando su comprensión del desarrollo y la práctica de China.

What’s important for China’s economy today

En este episodio, invitamos a David Blair, vicepresidente del Center for China and Globalization, Einar Tangen, investigador principal del Taihe Institute, y a Alessandro Teixeira, catedrático de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Tsinghua, para debatir el tema del "desarrollo de alta calidad" y a discutir cuestiones como la estrategia de doble circulación de la economía china y el desarrollo de la innovación científica y tecnológica.

En 2020, China se propuso por primera vez " la construcción de un nuevo patrón de desarrollo de la doble circulación nacional-internacional". El presidente Xi Jinping señaló que la construcción de un nuevo patrón de desarrollo en el que la circulación nacional sea el pilar principal y la doble circulación nacional-internacional se promuevan mutuamente es una decisión importante tomada de acuerdo con la cambiante etapa de desarrollo, el entorno y las condiciones de China, especialmente sobre la base del cambio de las ventajas comparativas de China.

David Blair, vicepresidente del Center for China and Globalization, dice que los grandes países necesitan desarrollarse y progresar a partir de sus fortalezas internas, y para una potencia económica como China, el énfasis en el crecimiento de alta calidad y la estabilidad económica es relevante. Einar Tangen, investigador principal del Taihe Institute, dice que la política de "doble circulación " de China no significa que el país se esté retirando de la economía mundial, sino que quiere asegurarse primero de que su mercado interno funcione correctamente, y sobre esa base mejorar la eficiencia y reducir los costes, para luego atraer más inversiones extranjeras.

En la actualidad, China ha situado la innovación científica y tecnológica en el centro de su desarrollo nacional general, y se ha establecido el objetivo estratégico de convertirse en un país líder en innovación para 2030 y en una potencia mundial en innovación científica y tecnológica para 2050.

Alessandro Teixeira, catedrático de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Tsinghua, dice que el énfasis del presidente Xi en la innovación científica y tecnológica está basado en la ciencia, y que se producerá el logro de la innovación, cuando China se basa en el desarrollo de la ciencia y refuerza la tecnología.

