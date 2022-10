EpiVax collabore avec Intravacc et CEPI sur un projet visant à développer un vaccin universel contre le bétacoronavirus

PROVIDENCE, Rhode Island, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») a le plaisir d'annoncer sa participation à un nouveau projet avec Intravacc, financé par la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), visant à développer des vaccins universels contre les bétacoronavirus, y compris le SRAS-CoV-2. EpiVax se chargera de la partie sélection des épitopes du vaccin dans le cadre de la collaboration en utilisant sa boîte à outils complète de conception de vaccins in silico « iVAX » .

Ce programme est financé dans le cadre de l' appel à propositions 2021 de la CEPI visant à accélérer le développement de vaccins contre le coronavirus à large protection, qui fournira jusqu'à 200 millions de dollars US pour de tels projets. Intravacc a reçu 4,8 millions de dollars pour faire progresser son candidat vaccin sous-unitaire « Avacc 101 » , qui est conçu pour une administration intranasale afin de conférer une immunité protectrice contre plusieurs bêtacoronavirus, dont le SRAS-CoV-1, le SRAS-CoV-2 et le MERS-CoV. Avacc 101 utilise la Technologie des vésicules de la membrane externe (OMV) d'Intravacc pour délivrer les charges utiles du vaccin afin d'obtenir une réponse immunitaire efficace.

En tant que sous-bénéficiaire du projet, EpiVax identifiera des épitopes de cellules T de bêta-coronavirus à réaction croisée pour une large couverture des épitopes HLA restreints de classe 1 et 2 de la COVID-19, du MERS et du SRAS, en utilisant la iVAX in silico vaccine design toolkit . Outre la sélection d'épitopes de vaccins, EpiVax développera également plusieurs conceptions, et validera ces constructions in silico in vivo avec des souris HLA-transgéniques.

Selon le Dr Annie De Groot, PDG/CSO d'EpiVax, « Nous apprécions sincèrement l'opportunité d'appliquer nos outils avancés de conception de vaccins à un problème d'importance mondiale ».

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société de biotechnologie spécialisée dans la prédiction des épitopes des cellules T, la modulation immunitaire et la conception rapide de vaccins. Les kits d'outils d'EpiVax pour le dépistage de l'immunogénicité des produits thérapeutiques et des vaccins, ISPRI et iVAX, sont utilisés pour faire avancer la recherche d'un grand nombre de sociétés internationales. Pour plus d'informations, visitez le site www.epivax.com .

À propos d'Intravacc :

Intravacc est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de vaccins innovants contre les maladies infectieuses. Intravacc a transféré sa technologie liée aux vaccins contre la polio, la rougeole, le DTC, le Hib et la grippe dans le monde entier. Intravacc offre un large éventail de compétences pour développer des vaccins, du concept aux études cliniques de phase I/II, pour des partenaires universitaires, industriels et philanthropiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.intravacc.nl .

