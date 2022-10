EpiVax se une a Intravacc y CEPI para desarrollar una vacuna universal contra el betacoronavirus

- EpiVax se une a Intravacc y CEPI en el proyecto para desarrollar una vacuna universal contra el betacoronavirus

PROVIDENCE, R.I., 31 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax") se complace en anunciar su participación en un nuevo proyecto con Intravacc, financiado por la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), para desarrollar vacunas universales contra los betacoronavirus, incluido el SARS-CoV-2. EpiVax llevará a cabo la parte de la colaboración relativa a la selección de epítopos de vacunas utilizando su completo kit de herramientas de diseño de vacunas in silico "iVAX".

Este programa se financia en el marco de la convocatoria de propuestas de 2021 de CEPI para acelerar el desarrollo de vacunas ampliamente protectoras contra los coronavirus, que proporcionará hasta 200 millones de dólares para tales proyectos. Intravacc recibió 4,8 millones de dólares para avanzar su candidato a vacuna de subunidad "Avacc 101", que está diseñada para la administración intranasal con el fin de proporcionar inmunidad protectora para múltiples betacoronavirus, incluidos el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV. Avacc 101 utiliza la tecnología de vesículas de membrana externa (OMV) de Intravacc para administrar la carga útil de la vacuna y lograr una respuesta inmunitaria eficaz.

Como subfundador del proyecto, EpiVax identificará epítopos de células T de beta-coronavirus de reacción cruzada para una amplia cobertura de los epítopos restringidos por HLA de clase 1 y clase 2 de COVID-19, MERS y SARS, utilizando el kit de herramientas de diseño de vacunas in silico de iVAX. Además de la selección del epítopo de la vacuna, EpiVax también desarrollará múltiples diseños y validará estas construcciones in silico in vivo con ratones transgénicos HLA.

Según la Dra. Annie De Groot, consejera delegada y directora científica de EpiVax, "agradecemos sinceramente la oportunidad de aplicar nuestras avanzadas herramientas de diseño de vacunas a un problema de importancia mundial."

Acerca de EpiVax:

EpiVax es una empresa de biotecnología con experiencia en la predicción de epítopos de células T, la modulación inmunológica y el diseño rápido de vacunas. Los kits de herramientas de cribado de inmunogenicidad de EpiVax para terapias y vacunas, ISPRI e iVAX, se emplean para hacer avanzar la investigación de una lista global de empresas. Para más información, visite www.epivax.com.

Acerca de Intravacc:

Intravacc es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) líder en el mundo de vacunas innovadoras contra enfermedades infecciosas. Intravacc ha transferido su tecnología relacionada con las vacunas contra la polio, el sarampión, la DPT, la Hib y la gripe a todo el mundo. Intravacc ofrece una amplia experiencia para desarrollar vacunas desde el concepto hasta los estudios clínicos de fase I/II para socios académicos, industriales y filantrópicos. Para más información, visite www.intravacc.nl.

Contacto de prensa:

Katie Porter, directora asociada, desarrollo empresarial y marketing

EpiVax

[email protected]

Emisor: EpiVax, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg

SOURCE EpiVax Inc.