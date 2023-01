EpiVax et Zoetis vont collaborer sur un outil de prédiction des épitopes des cellules T porcines : CircoMatch™

PROVIDENCE, R.I., 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») et Zoetis sont heureux d'annoncer une collaboration exclusive pour développer CircoMatch™, un outil bioinformatique unique qui prédit la couverture des vaccins contre le circovirus porcin de type 2 (PCV2) contre les isolats de terrain du PCV2. Ce nouvel outil constitue un moyen rapide et puissant de fournir des données prédictives d'efficacité en temps quasi réel afin que les vétérinaires et les éleveurs de porcs puissent prendre des décisions éclairées dans le cadre des programmes de vaccination.

CircoMatch™ applique l' outil EpiCC (Epitope Content Comparison) d'EpiVax et l' algorithme PigMatrix d'EpiVax dans un site Web personnalisé, qui effectue une comparaison détaillée entre les vaccins PCV2 et les souches de terrain circulantes du virus PCV2. Ces outils de calcul exclusifs permettent une prédiction pratique de l'efficacité des vaccins commerciaux existants et peuvent contribuer à la mise au point de vaccins plus efficaces pour différentes variantes virales.

Le PCV2 peut causer d'importants problèmes de production dans les exploitations, notamment des souffrances et des pertes de poids chez les porcs en croissance causées par des infections subcliniques, des échecs de reproduction chez les truies, générant des pertes économiques importantes pour les agriculteurs. Les vaccins actuels permettent de réduire la mortalité des porcs et d'atténuer les pertes économiques. Cependant, en raison de l'évolution continue du virus, les vaccins existants ont une efficacité variable contre les nombreuses nouvelles souches émergentes du PCV2. CircoMatch constitue un moyen rapide et efficace pour Zoetis de fournir aux vétérinaires et aux producteurs des données prédictives d'efficacité afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs programmes de vaccination.

Zoetis et EpiVax partageront plus de détails sur cette nouvelle collaboration lors de la prochaine réunion de la Conference of Research Workers in Animal Diseases (CRWAD) à Chicago, du 22 au 24 janvier 2023.

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société de biotechnologie spécialisée dans la prédiction des épitopes des cellules T et la conception rapide de vaccins. Les outils de dépistage de l'immunogénicité d'EpiVax pour les produits thérapeutiques et les vaccins sont utilisés pour faire avancer la recherche d'un grand nombre d'entreprises internationales. Pour plus d'informations, visitez le site www.epivax.com .

À propos de Zoetis :

En tant que leader mondial dans le domaine de la santé animale, Zoetis est motivée par un objectif unique : prendre soin de notre monde et de l'humanité en faisant progresser les soins aux animaux. Après 70 ans d'innovation dans les moyens de prédire, de prévenir, de détecter et de traiter les maladies animales, Zoetis continue de soutenir ceux qui élèvent et soignent les animaux dans le monde entier, des éleveurs aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie. Le portefeuille et le pipeline de médicaments, de vaccins, de diagnostics et de technologies de la société font la différence dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.zoetis.com .

