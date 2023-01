EpiVax und Zoetis arbeiten gemeinsam an dem Vorhersage-Tool für T-Zell-Epitope bei Schweinen: CircoMatch™

PROVIDENCE, Rhode Island, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. („EpiVax") und Zoetis freuen sich, eine exklusive Zusammenarbeit zur Entwicklung von CircoMatch™ bekanntgeben zu können, einem einzigartigen Bioinformatik-Tool, das die Abdeckung der Impfstoffe gegen das Porcine Circovirus (PCV2) Typ 2 im Vergleich zu isolierten Stämmen von PCV2 prognostiziert. Das neue Tool bietet eine schnelle und leistungsstarke Möglichkeit, Daten zur Vorhersage der Wirksamkeit fast in Echtzeit bereitzustellen, damit Tierärzte und Produzenten fundierte Entscheidungen in Impfprogrammen treffen können.

CircoMatch™ wendet das EpiVax EpiCC (Epitope Content Comparison)-Tool und den EpiVax-PigMatrix-Algorithmus auf einer maßgeschneiderten Website an, die einen detaillierten Vergleich zwischen PCV2-Impfstoffen und zirkulierenden Feld-Stämmen des PCV2-Virus durchführt. Diese proprietären Rechenwerkzeuge ermöglichen eine praktische Prognose im Hinblick auf die Wirksamkeit bestehender kommerzieller Impfstoffe, und sie können bei der Entwicklung von Impfstoffen behilflich sein, die über verschiedene virale Varianten hinweg wirksamer sind.

PCV2 kann zu erheblichen Produktionsproblemen in landwirtschaftlichen Betrieben führen, einschließlich zu Leiden und Gewichtsverlust bei heranwachsenden Schweinen, verursacht durch subklinische Infektionen, oder Reproduktionsversagen bei Sauen, was erhebliche wirtschaftliche Verluste für die Landwirte verursacht. Die derzeitigen Impfstoffe tragen dazu bei, die Schweinesterblichkeit zu senken und die wirtschaftlichen Verluste zu verringern. Aufgrund der kontinuierlichen viralen Entwicklung haben bestehende Impfstoffe jedoch eine unterschiedliche Wirksamkeit gegenüber den vielen neuen Stämmen von PCV2, die im Feld entstehen. CircoMatch führt zu einer schnellen und leistungsstarken Möglichkeit für Zoetis, Tierärzte und Produzenten mit prädiktiven Wirksamkeitsdaten zu versorgen, damit sie fundierte Entscheidungen über ihre Impfprogramme treffen können.

Zoetis und EpiVax werden auf der bevorstehenden Conference of Research Workers in Animal Diseases (CRWAD) (dt. Konferenz der Forscher im Bereich Tierkrankheiten) vom 22. bis 24. Januar 2023 in Chicago mehr über diese neue Zusammenarbeit vorstellen.

Informationen zu EpiVax:

EpiVax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Vorhersage von T-Zell-Epitopen und die schnelle Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat. Die Immunogenitäts-Screening-Toolkits von EpiVax für Therapeutika und Impfstoffe werden zur Förderung der Forschung einer Reihe von Unternehmen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.epivax.com.

Informationen zu Zoetis:

Als das weltweit führende Tiergesundheitsunternehmen wird Zoetis von einem einzigartigen Ziel motiviert: der Förderung unserer Welt und der Menschheit durch die Förderung der Tierpflege. Nach 70 Jahren, in denen es um innovative Methoden zur Vorhersage, Prävention, Erkennung und Behandlung von Tierkrankheiten geht, steht Zoetis weiterhin denjenigen zur Seite, die weltweit Tiere aufziehen und betreuen – von Tierhaltern bis hin zu Tierärzten und Heimtierhaltern. Das führende Portfolio und die in der Entwicklung befindlichen Medikamente, Impfstoffe, Diagnostik und Technologien des Unternehmens leisten in mehr als 100 Ländern einen entscheidenden Beitrag. Weitere Informationen finden Sie auf www.zoetis.com.

