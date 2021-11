-EpiVax licencia la tecnología Tregitope a Maruho Co., Ltd. para el desarrollo de terapias basadas en Tregitope para el tratamiento de enfermedades autoinmunes

PROVIDENCE, R.I., 4 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax") se complace en anunciar un importante acuerdo de licencia comercial con Maruho Co., Ltd. ("Maruho") para la tecnología patentada Tregitope de EpiVax. Esto marca un paso emocionante para Maruho y EpiVax hacia la expansión continua del programa Tregitope y su traslado a la clínica.

Los tregitopes son péptidos inmunomoduladores derivados de la inmunoglobulina humana. Los tregitopes fueron descubiertos en 2008 por los cofundadores de EpiVax, la Dra. Anne De Groot y William Martin. Desde entonces, EpiVax ha validado muchos más Tregitopes y ha desarrollado un sólido patrimonio de patentes de Tregitopes. Con una amplia gama de aplicaciones terapéuticas, los Tregitopes pueden ser coformulados o fusionados a proteínas para inducir la tolerancia específica al antígeno. Actualmente, EpiVax está licenciando el Tregitope para indicaciones adicionales con socios comerciales y académicos. Más información sobre EpiVax Tregitope Platform disponible aquí.

De forma similar a la terapia con inmunoglobulina G intravenosa (IVIG), los Tregitopes se dirigen a las células T reguladoras y reducen la inflamación en una amplia gama de modelos de enfermedad. Este mecanismo de acción se ha estudiado en colaboraciones académicas en McGill University , Harvard Medical School , y socios comerciales no revelados . En los últimos años se han realizado numerosas publicaciones sobre la plataforma de los tregitopes que han sido revisadas por expertos. Puede encontrar una lista completa aquí .

Maruho podrá aprovechar su licencia de Tregitopes para mejorar sus estrategias internas de desarrollo terapéutico para las enfermedades autoinmunes. Annie De Groot MD, consejera delegada/responsable científica de EpiVax, dijo: "Este acuerdo refleja el potencial de los Tregitopes, epítopos naturales de Treg que ayudan a regular las respuestas inmunes, para ser utilizados en el tratamiento de las enfermedades que afectan a los pacientes en todo el mundo".

Acerca de EpiVax:

EpiVax es una empresa de biotecnología con experiencia en la predicción de epítopos de células T, la modulación inmunológica y el diseño rápido de vacunas. Los kits de herramientas de cribado de inmunogenicidad de EpiVax para terapias y vacunas, ISPRI e iVAX, se emplean para hacer avanzar la investigación de una lista global de empresas.

Acerca de Maruho Co., Ltd.:

Maruho Co., Ltd. tiene su sede en Osaka y es líder en Japón en investigación y desarrollo, fabricación y comercialización de productos dermatológicos. Maruho se esfuerza por mejorar la salud y la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

Contacto de Prensa:

