Epsilon s'associe à Aviatrix pour déployer un réseau multicloud de pointe

Epsilon élargit son écosystème de partenariats afin de renforcer ses capacités en matière de réseautage dématérialisé par l'automatisation, la visibilité opérationnelle et le contrôle.

SINGAPOUR, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Epsilon, un fournisseur mondial de services de connectivité, s'est associé à Aviatrix, une plateforme de réseau cloud de premier plan, pour proposer un service multicloud aux entreprises. Epsilon Cloud Networking est un service multicloud de bout en bout, doté des capacités d'automatisation, de visibilité opérationnelle et de contrôle dont les entreprises ont besoin pour simplifier le réseautage dématérialisé.

Les clients d'Epsilon profitent de divers avantages, notamment une fonctionnalité multicloud avancée, une sécurité et un réseautage de calibre professionnel ainsi que l'abstraction du réseau. Le service multicloud contrôle directement les structures de réseau cloud-natives, afin de préserver la simplicité de l'environnement cloud et d'assurer son automatisation. Il est basé sur la plateforme de réseau multicloud d'Aviatrix, qui est capable de transférer des données entre des environnements cloud tels qu'Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure et Oracle Cloud.

« Nous sommes ravis de nous associer à Aviatrix pour fournir un service de réseautage dématérialisé qui dépasse la connectivité traditionnelle. Epsilon Cloud Networking répond aux défis réels que les entreprises rencontrent en établissant des réseaux au sein des divers environnements cloud, a déclaré Michel Robert, PDG d'Epsilon. Nous avons combiné notre expertise en connectivité mondiale avec la plateforme de réseau cloud d'Aviatrix pour fournir un service multicloud de bout en bout. Avec Aviatrix comme partenaire, nous sommes convaincus d'offrir une solution de réseautage dématérialisé de premier ordre à nos clients. »

Epsilon Cloud Networking combine l'infrastructure du réseau privé d'Epsilon avec la plateforme de réseau cloud d'Aviatrix pour créer un réseau de calibre professionnel dans les environnements cloud publics. La capacité de réseautage multicloud du réseau d'Aviatrix dépasse les structures de base du réseautage cloud-natives. De plus, le service d'Epsilon comprend des services de sécurité comme le filtrage FQDN et l'intégration de pare-feu de prochaine génération, afin de satisfaire les exigences des clients en matière de sécurité et de conformité.

« Notre partenariat permet à Epsilon de fournir un service de bout en bout complet aux entreprises qui recherchent une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de leur environnement multicloud. Notre architecture de réseau multicloud de calibre professionnel a été spécialement conçue pour les grandes entreprises pour qu'elles puissent transformer leurs activités avec l'aide d'experts du cloud, a indiqué Steve Mullaney, PDG d'Aviatrix. Nous avons hâte de faire évoluer notre solution pour qu'Epsilon puisse répondre aux besoins changeants des entreprises du monde entier en matière de cloud. »

Epsilon Cloud Networking s'appuie sur la combinaison entre une architecture de réseau multicloud et des plans communs en matière de données réseau et de contrôle opérationnel. Grâce aux flux de travail pointer-cliquer et à l'infrastructure comme l'automatisation des codes, les entreprises utilisant le service multicloud n'ont plus besoin de se charger des procédés complexes et manuels du réseautage cloud-natif. Le service fournit tout ce dont une entreprise a besoin pour transformer son réseautage dématérialisé à l'aide d'une relation unique.

« La transformation d'entreprise a conduit les organisations d'informatique d'entreprise à adopter les environnements cloud publics comme nouveaux piliers centra des applications et des données, a expliqué Chin Woon Lee, directeur du service Data Services à Epsilon. La pandémie a accéléré le rythme de cette transformation, ce qui a multiplié les défis que doivent relever les équipes chargées des activités sur le cloud, entraînant notamment des lacunes sur le plan de la visibilité, du contrôle du réseau et des compétences. Notre service de réseautage dématérialisé permettra aux entreprises de surmonter ces défis avec plus d'efficacité. »

www.epsilontel.com

Related Links

www.epsilontel.com



SOURCE Epsilon