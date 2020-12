Epsilon faz parceria com Aviatrix para implementar rede multicloud avançada

SINGAPURA, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Epsilon, um provedor global de serviços de conectividade, fez parceria com a Aviatrix, uma plataforma líder de rede em nuvem, para fornecer um serviço multicloud para empresas. O Epsilon Cloud Networking é um serviço multicloud de ponta a ponta com a automação, visibilidade operacional e controle que as empresas necessitam para simplificar a rede em nuvem.

Os clientes da Epsilon aproveitam recursos que incluem a funcionalidade multicloud avançada, rede e segurança de nível empresarial e abstração de rede. O serviço multicloud controla diretamente constructos nativos de rede em nuvem para manter a simplicidade e automação em nuvem. Ele se baseia na plataforma de rede multicloud da Aviatrix com a capacidade de mover dados entre ambientes em nuvem, incluindo Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure e Oracle Cloud.

"Estamos animados com a parceria com a Aviatrix para apresentar um serviço de rede em nuvem além da conectividade tradicional. A Epsilon Cloud Networking atende aos desafios reais de redes empresariais dentro e fora da nuvem", disse Michel Robert, Chief Executive Officer na Epsilon. "Combinamos nossa experiência em conectividade global com a plataforma de rede em nuvem da Aviatrix para entregar um serviço multicloud de ponta a ponta. Com a parceria da Aviatrix, estamos confiantes para implementar a melhor solução de rede em nuvem da categoria para os nossos clientes".

A Epsilon Cloud Networking usa a rede privada da Epsilon como subcamada e a plataforma de rede de nuvem da Aviatrix para criar uma rede de categoria empresarial dentro e entre nuvens públicas. A rede da Aviatrix fornece rede multicloud que vai além dos constructos básicos de serviço de rede de nuvens nativas. O serviço da Epsilon também permite que os clientes utilizem serviços de segurança, como a filtragem FQDN e inserção de serviço de firewall de última geração, para atender a seus requisitos de segurança e de conformidade.

"Nossa parceria permite que a Epsilon entregue um serviço completo de ponta a ponta para empresas buscando melhor visibilidade e controle sobre seus ambientes multicloud. Nossa arquitetura de categoria empresarial de rede multicloud é feita especificamente sob medida para empresas de larga escala, de modo que possam transformar suas operações com a ajuda de especialistas em nuvem", disse Steve Mullaney, Chief Executive Officer na Aviatrix. "Esperamos desenvolver nossa solução para futuramente capacitar a Epsilon a atender às mudanças nas exigências de nuvem das empresas em todo o mundo."

A Epsilon Cloud Networking alavanca uma arquitetura de rede multicloud com um plano comum de controle operacional e de dados de rede. Por meio de fluxos de trabalho de apontar e clicar e infraestrutura como automação de código, as empresas utilizando o serviço multicloud não precisam mais realizar os processos manuais e complexos de redes de nuvem nativas. O serviço fornece tudo que uma empresa necessita para transformar suas redes de nuvens por meio de um único relacionamento.

"A transformação dos negócios motivou as organizações de empresas de TI a adotarem nuvem pública como o novo centro de gravidade para aplicações e dados," disse Chin Woon Lee, Data Services Director na Epsilon. "Com a pandemia ditando o ritmo dessa transformação, as equipes de operação em nuvem estão enfrentando mais desafios, incluindo visibilidade limitada, falta de controle de redes e falta de qualificação. Nosso serviço de rede em nuvem capacitará as empresas a enfrentarem esses desafios de modo mais efetivo".

