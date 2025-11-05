-Epsilor Electric Fuel establece un nuevo estándar de seguridad y rendimiento con la certificación IEC-62133 para baterías marinas de 48 V y 24 V

Con una capacidad de 3000 Wh/60 Ah, la batería de iones de litio de 48 V de Electric Fuel ofrece la mayor densidad energética del mercado (el doble que las baterías LiFePO4 tradicionales), además de una seguridad comprobada y un rendimiento máximo incluso en las condiciones marítimas más extremas.

Las nuevas baterías de 48 V y 24 V con certificación IEC-62133 se presentarán en METS AMSTERDAM 2025.

AMSTERDAM, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd., empresa líder mundial en el desarrollo y fabricación de baterías y cargadores inteligentes de iones de litio, ha obtenido la rigurosa certificación de seguridad para sus baterías de alta densidad energética de 24 V y 48 V, especializadas para embarcaciones profesionales, de lujo y de competición. Las baterías marinas de 48 V, 24 V y 12 V de Electric Fuel se presentarán en METS AMSTERDAM 2025 (del 18 al 20 de noviembre, stand 402, pabellón 2).

Electric Fuel's 48V Marine Grade Battery with IEC-62133 Safety Certification

"Las baterías de 48 V de Electric Fuel nos proporcionan la alta energía y potencia que necesitamos para triunfar en las competiciones de lanchas de carreras", afirmó Marco Donati, fundador de Donati Racing. "Esta batería ligera y de alta densidad energética ahorra peso y espacio, elementos cruciales para las embarcaciones, especialmente para las de carreras".

Las baterías de Electric Fuel dan servicio a cientos de lanchas de carreras en competiciones internacionales. Estas baterías se enfrentan a una exposición constante a entornos corrosivos y húmedos, golpes y vibraciones, traslados frecuentes y varias cargas rápidas diarias.

"Las baterías marinas de iones de litio de 48 V son seguras y representan el futuro", afirmó Ronen Badichi, presidente y director general de Epsilor Electric Fuel. "Los yates de lujo y las embarcaciones de competición son los primeros en adoptarlas, ya que buscan preservar sus costosas embarcaciones y la inestimable seguridad de sus ocupantes, a la vez que maximizan el rendimiento".

Las baterías marinas de 48 V y 24 V de Electric Fuel fueron sometidas a pruebas de caída libre, sobrecarga, vibración mecánica, impacto mecánico, cortocircuito externo y tensión en la carcasa para obtener la certificación IEC-62133.

Electric Fuel ofrece una gama de baterías marinas de iones de litio de alta capacidad, optimizadas para condiciones extremas, rendimiento y seguridad:

12V: 120Ah / 1.584 Wh de energía, categoría de tamaño G49

24V: 124Ah / 3.130 Wh de energía, categoría de tamaño G49

24V: 166Ah / 4.200 Wh de energía

48V: 60Ah / 3.000 Wh de energía, categoría de tamaño G49

Acerca de Epsilor Electric Fuel

Epsilor Electric Fuel Ltd. es un desarrollador y productor reconocido mundialmente de baterías inteligentes, cargadores y sistemas móviles de gestión de energía para aplicaciones de defensa, aeroespaciales, médicas, de equipos, transporte y marítimas. Con sede en Israel, la empresa forma parte de Arotech Corporation (www.arotech.com), con sede en Estados Unidos.

Para obtener más información, visite Electric Fuel (www.electric-fuel.com), o síganos en LinkedIn.

Contacto

Merav Kolody Shubeli,

Directora, Ventas & Marketing internacional

Epsilor Electric Fuel Ltd.

[email protected]

+972-52-8600364

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813264/Epsilor.jpg