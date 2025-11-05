Epsilor Electric Fuel établit un nouveau standard de sécurité et de performance avec la certification IEC-62133 pour les batteries marines 48 V et 24 V

Avec une capacité de 3 000 Wh/60 Ah, la batterie Li-Ion 48 V d'Electric Fuel offre la densité d'énergie la plus élevée du marché (le double des batteries LiFePO4 traditionnelles), une sécurité éprouvée et des performances optimales dans les conditions maritimes les plus extrêmes.

Les nouvelles batteries 48 V et 24 V certifiées IEC-62133 seront présentées au salon METS AMSTERDAM 2025.

AMSTERDAM, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd, développeur et fabricant mondialement reconnu de batteries Li-Ion intelligentes et de chargeurs, a obtenu la certification de sécurité rigoureuse de ses batteries 24 V et 48 V à haute densité d'énergie spécialisées pour les bateaux professionnels, de luxe et de course. Les batteries marines 48 V, 24 V et 12 V d'Electric Fuel seront présentées au salon METS AMSTERDAM 2025 (du 18 au 20 novembre, stand 402, hall 2).

Electric Fuel's 48V Marine Grade Battery with IEC-62133 Safety Certification

« Les batteries 48 V d'Electric Fuel fournissent l'énergie et la puissance dont nous avons besoin pour gagner des courses à la voile », a déclaré Marco Donati, fondateur de Donati Racing. « La batterie légère à haute densité d'énergie permet d'économiser du poids et de l'espace, éléments essentiels pour les bateaux, en particulier les voiliers de course. »

Les batteries d'Electric Fuel équipent des centaines de voiliers de course lors de compétitions mondiales. Les batteries sont exposées en permanence à un environnement corrosif et humide, aux chocs et aux vibrations, à des transferts fréquents et à plusieurs charges quotidiennes rapides.

« Les batteries marines sûres Li-Ion 48 V sont l'avenir », a déclaré Ronen Badichi, président et directeur général d'Epsilor Electric Fuel. « Les yachts de luxe et les voiliers de course sont naturellement les premiers à les avoir adoptées, car il s'agit pour eux de préserver des navires coûteux et de protéger des vies humaines inestimables tout en optimisant les performances.

Les tests réalisés sur les batteries marines 48 V et 24 V d'Electric Fuel ont porté sur : les chutes libres, la surcharge, les vibrations mécaniques, les chocs mécaniques, les courts-circuits externes et les contraintes exercées sur le boîtier de la batterie pour obtenir la certification IEC-62133.

Electric Fuel propose une gamme de batteries marines Li-Ion de haute capacité, optimisées pour les conditions difficiles, la performance et la sécurité :

12 V : 120 Ah / 1 584 Wh, catégorie G49

24 V : 124 Ah / 3 130 Whe, catégorie G49

24 V : 166 Ah / 4 200 Wh

48 V : 60 Ah / 3 000 Wh, catégorie G49

À propos d'Epsilor Electric Fuel

Epsilor Electric Fuel Ltd. est un développeur et producteur mondialement reconnu de batteries intelligentes, de chargeurs et de systèmes mobiles de gestion d'énergie pour la défense, l'aérospatiale, la médecine, l'équipement, le transport et les applications marines. Basée en Israël, l'entreprise fait partie de la société américaine Arotech Corporation (www.arotech.com).

Pour en savoir plus, visitez le site Electric Fuel (www.electric-fuel.com) ou suivez-nous sur LinkedIn.

Contact

Merav Kolody Shubeli,

Directeur des ventes internationales et du marketing

Epsilor Electric Fuel Ltd.

[email protected]

+972-52-8600364

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813264/Epsilor.jpg