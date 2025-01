Epsilor présente sa nouvelle batterie 6T pour véhicules militaires avec la capacité énergétique la plus élevée du marché

Avec une capacité de 4 400 Wh/174 Ah, la nouvelle batterie de 25,2 V présente une densité énergétique six fois supérieure à celle des batteries plomb-acide similaires et 50 % supérieure à celle des batteries lithium-ion concurrentes. La nouvelle batterie sera présentée lors de la conférence internationale sur les véhicules blindés qui se tiendra à Farnborough, au Royaume-Uni, du 21 au 23 janvier 2025.

FARNBOROUGH, Angleterre, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd, un développeur et fabricant mondialement reconnu de batteries lithium-ion intelligentes et de chargeurs, vient d'achever le développement de sa nouvelle génération de batterie lithium-ion NATO 6T pour véhicules militaires, offrant la capacité énergétique la plus élevée du marché, avec 4 400Wh/174Ah. Baptisée ELI-52526-GM, la nouvelle batterie sera présentée lors de la conférence internationale sur les véhicules blindés qui se tiendra à Farnborough, au Royaume-Uni, du 21 au 23 janvier 2025.

Epsilor fait partie d'AROTECH Corporation, une société basée dans le Michigan, qui développe et fabrique des sous-systèmes électroniques avancés pour des applications de défense et des systèmes de simulation pour des applications aérospatiales et automobiles.

Tests de conformité MIL-PRF-32565C

Au cours de l'année écoulée, les batteries COMBATT 6T d'Epsilor ont été soumises à des tests rigoureux par des laboratoires indépendants basés aux Etats-Unis, dans le cadre de la campagne de certification de la société visant à obtenir la conformité aux spécifications de performance militaire de l'US ARMY (MIL-PRF-32565C - TYPE 2). Les tests portent notamment sur la pénétration des balles, la chaleur jusqu'à 500˚C, les performances à froid et à chaud, la durée de vie du cycle et la communication avec les plateformes du client.

La nouvelle batterie, nommée ELI-52526-GM, et qui sera présentée à l'IAV 2025, est conçue selon les mêmes principes, visant à répondre aux mêmes exigences que la spécification MIL-PRF-32565C.

Conçue pour être utilisée dans les véhicules de défense et les systèmes de défense déployables, la nouvelle batterie fournira aux utilisateurs militaires une capacité énergétique extrêmement élevée, de 4 400 Wh dans un pack de 28 kg, soit six fois l'énergie des batteries plomb-acide traditionnelles avec un facteur de forme 6T similaire, et environ 50 % d'énergie en plus que n'importe quelle autre batterie lithium-ion 6T.

Au cours de la dernière décennie, les batteries au lithium 6T sont devenues courantes dans une large gamme de véhicules militaires et de systèmes déployables, servant à diverses applications, telles que les longues missions de veille silencieuse, la régénération d'énergie, la propulsion de véhicules hybrides, la robotique, les UGV et les banques d'énergie auxiliaire.

« Avec notre nouvelle batterie COMBATT, nous avons surmonté le problème de la sécurité des batteries au lithium, qui est considéré comme un obstacle majeur », déclare Ronen Badichi, président de la division des solutions énergétiques d'AROTECH et directeur général d'Epsilor. « En utilisant une conception unique d'absorption d'énergie, nous offrons la capacité énergétique la plus élevée dans la catégorie 6T, tout en respectant les exigences de sécurité et de fonctionnement de l'US ARMY », ajoute Badichi.

Gamme de produits COMBATT pour différentes applications de défense

Epsilor propose une gamme de batteries au lithium 6T à la norme OTAN, optimisées pour divers systèmes de défense :

COMBATT ELI-52526-DM/GM : des batteries lithium-ion à haute capacité, qui offrent une capacité énergétique extrêmement élevée de 3,6kWh à 4,4kWh (144Ah-174Ah), conformes à la norme MIL-PRF-32565C (Type 2).

COMBATT ELP-02426-M : batterie LFP de haute capacité, avec une sécurité supérieure et une densité énergétique de 2 560Wh/100Ah, conforme aux exigences de sécurité de la norme MIL-PRF-32565C (Type 1).

COMBATT ELI-52526-C : batterie lithium-ion de grande capacité, qui offre une densité énergétique extrêmement élevée de 4,2 kWh (166 Ah), dans un pack rentable. Cette batterie est optimale pour la robotique, le stockage tactique de l'énergie et les applications de micro-réseau.

