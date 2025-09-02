Epsilor présente sa nouvelle batterie 6T pour véhicules militaires avec la capacité énergétique la plus élevée du marché

Avec une capacité de 4 400 Wh/174Ah, la nouvelle batterie de 25,2 V présente une densité énergétique six fois supérieure à celle des batteries plomb-acide similaires et 50 % supérieure à celle de toute autre batterie au lithium 6T. La nouvelle batterie COMBATT 6T sera présentée au salon DSEI UK 2025 (du 9 au 12 septembre, stand N11-104).

LONDRES, 2er septembre 2025 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd, développeur et fabricant mondialement reconnu de batteries Li-Ion intelligentes et de chargeurs, a achevé le développement de sa nouvelle génération de batterie lithium-Ion COMBATT 6T pour véhicules militaires, offrant la capacité énergétique la plus élevée du marché, soit 4 400Wh/174Ah. Baptisée COMBATT ELI-52526-GM, la nouvelle batterie sera présentée au salon DSEI UK 2025 (du 9 au 12 septembre, stand N11-104).

Epsilor's New COMBATT 6T Battery for Military Vehicles

Conçue pour être utilisée dans les véhicules de défense, les systèmes d'armes déployables et les applications navales, la nouvelle batterie fournira aux utilisateurs militaires une capacité énergétique extrêmement élevée, de 4 400 Wh dans un pack de 27 kg, soit six fois la densité énergétique des batteries plomb-acide traditionnelles avec un facteur de forme 6T similaire, et environ 50 % d'énergie en plus que n'importe quelle autre batterie lithium 6T.

Conformité MIL-PRF-32565C

Au cours de l'année écoulée, les batteries COMBATT 6T d'Epsilor ont été soumises à des tests rigoureux par des laboratoires américains, dans le cadre de la campagne de certification de la société visant à obtenir la conformité aux spécifications de performance militaire de l'armée américaine (MIL-PRF-32565C - TYPE 2). Les tests portent notamment sur la pénétration des balles, la chaleur jusqu'à 500˚C, les performances à froid et à chaud, la durée de vie du cycle et la communication avec les plateformes du client, et plus encore.

« Avec notre nouvelle batterie COMBATT, nous avons surmonté le problème de la sécurité des batteries au lithium, qui est considéré comme un défi important », déclare Ronen Badichi, président et directeur général d'Epsilor. « En utilisant une conception unique d'absorption d'énergie, nous offrons la capacité énergétique la plus élevée dans la catégorie 6T, tout en restant dans les limites des exigences de sécurité de la norme US ARMY », ajoute Badichi.

Gamme de produits COMBATT

Epsilor propose une gamme de batteries au lithium 6T à la norme OTAN, optimisées pour divers systèmes de défense :

COMBATT ELI-52526-DM/GM : des batteries lithium-ion à haute capacité, qui offrent une capacité énergétique extrêmement élevée de 3,6kWh à 4,4kWh (144Ah-174Ah), conformes à la norme MIL-PRF-32565C (Type 2).

COMBATT ELP-02426-M : batterie LFP de haute capacité, avec une sécurité supérieure et une densité énergétique de 2 560 Wh/100Ah, conforme aux exigences de sécurité de la norme MIL-PRF-32565C (Type 1).

COMBATT ELI-52526-C : batterie lithium-ion de grande capacité, qui offre une densité énergétique extrêmement élevée de 4,2 kWh (166Ah), dans un pack rentable. Cette batterie est optimale pour la robotique, le stockage tactique de l'énergie et les applications de micro-réseau.

À propos d'Epsilor

Epsilor Electric Fuel Ltd. est un développeur et producteur mondialement reconnu de batteries intelligentes, de chargeurs et de systèmes mobiles de gestion de l'énergie pour la défense, l'aérospatiale, la médecine, le transport, l'industrie et les applications marines. Basée en Israël, l'entreprise fait partie de la société Arotech Corporation, basée dans le Michigan, aux États-Unis (www.arotech.com).

Pour en savoir plus, visitez le site d'Epsilor (www.epsilor.com) et suivez-nous sur LinkedIn.

