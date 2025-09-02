Epsilor präsentiert neue 6T-Batterie für Militärfahrzeuge mit der höchsten Energiekapazität auf dem Markt

Mit einer Kapazität von 4.400 Wh/174 Ah weist der neue 25,2-V-Akku eine sechsmal höhere Energiedichte auf als vergleichbare Blei-Säure-Akkus und eine um 50 % höhere Energiedichte als alle anderen Lithium-6T-Akkus. Die neue COMBATT 6T-Batterie wird auf der DSEI UK 2025 (9. bis 12. September, Stand N11-104) vorgestellt.

LONDON, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd., ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von intelligenten Lithium-Ionen-Batterien und Ladegeräten, hat die Entwicklung seiner neuen Generation der COMBATT 6T Lithium-Ionen-Batterie für Militärfahrzeuge abgeschlossen, die mit 4.400 Wh/174 Ah die höchste Energiekapazität auf dem Markt bietet. Die neue Batterie mit der Bezeichnung COMBATT ELI-52526-GM wird auf der DSEI UK 2025 (9. bis 12. September, Stand N11-104) vorgestellt.

Epsilor's New COMBATT 6T Battery for Military Vehicles

Die neue Batterie wurde für den Einsatz in Verteidigungsfahrzeugen, einsetzbaren Waffensystemen und Marineanwendungen entwickelt und bietet militärischen Anwendern eine extrem hohe Energiekapazität von 4.400 Wh in einem 27 kg schweren Paket. Damit verfügt sie über eine sechsmal höhere Energiedichte als herkömmliche Blei-Säure-Batterien mit einem ähnlichen 6T-Formfaktor und etwa 50 % mehr Energie als jede andere 6T-Lithiumbatterie.

Konformität mit MIL-PRF-32565C

Im Laufe des letzten Jahres wurden die COMBATT 6T-Batterien von Epsilor im Rahmen der Zertifizierungskampagne des Unternehmens, deren Ziel die Erlangung der US ARMY Military Performance Specification Compliance (MIL-PRF-32565C – TYPE 2) ist, strengen Tests durch US-amerikanische Labore unterzogen. Die Tests umfassen die Durchschlagfestigkeit gegenüber Kugeln, Erhitzung auf bis zu 500 °C, die Leistungsfähigkeit bei kalten und heißen Temperaturen, eine lange Lebensdauer, die Kommunikation mit den Plattformen des Kunden und vieles mehr.

„Mit unserer neuen COMBATT-Batterie haben wir das Sicherheitsproblem von Lithiumbatterien überwunden, das als erhebliche Herausforderung gilt", sagte Ronen Badichi, Präsident und Geschäftsführer von Epsilor. „Durch die Verwendung eines einzigartigen energieabsorbierenden Designs bieten wir die höchste Energiekapazität in der 6T-Kategorie und erfüllen gleichzeitig die strengen Sicherheitsanforderungen des US-Armee-Standards", fügte Badichi hinzu.

COMBATT-Produktpalette

Epsilor bietet eine Reihe von 6T-Lithiumbatterien nach NATO-Standard an, die für verschiedene Verteidigungssysteme optimiert sind:

COMBATT ELI-52526-DM/GM: Li-Ion-Batterien mit hoher Kapazität, die eine extrem hohe Energiekapazität von 3,6kWh bis 4,4kWh (144Ah-174Ah) bieten und der Norm MIL-PRF-32565C (Typ 2) entsprechen.

COMBATT ELP-02426-M: LFP-Batterie mit hoher Kapazität, überlegener Sicherheit und einer Energiedichte von 2.560Wh/100Ah, die den Sicherheitsanforderungen der Norm MIL-PRF-32565C (Typ 1) entspricht.

COMBATT ELI-52526-C: Li-Ion-Akku mit hoher Kapazität, der eine extrem hohe Energiedichte von 4,2kWh (166Ah) in einem kostengünstigen Paket bietet. Diese Batterie eignet sich optimal für die Robotik, die taktische Energiespeicherung und Micro-Grid-Anwendungen.

Informationen zu Epsilor

Epsilor Electric Fuel Ltd. ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von intelligenten Batterien, Ladegeräten und mobilen Energiemanagementsystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Transport, Industrie und Schifffahrt. Das Unternehmen mit Sitz in Israel ist Teil der in Michigan, USA, ansässigen Arotech Corporation (www.arotech.com).

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Epsilor (www.epsilor.com), oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontaktperson

Felix Frisch,

Director of Business Development

Epsilor Electric Fuel Ltd.

[email protected]

+972-52-8811043

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761951/Epsilor.jpg