Epson enrichit sa gamme de solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur et se retire du marché de l'impression laser au niveau mondial.

Epson met fin à ses ventes d'imprimantes laser en évoquant les capacités limitées de cette technologie à réaliser des progrès significatifs en matière de développement durable

AMSTERDAM, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Réaffirmant son engagement total en faveur de l'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur, Epson lance de nouveaux modèles WorkForce Enterprise AM-C A3 couleur de 40 à 60 ppm.

Les nouveaux produits offrent au marché intermédiaire la technologie de tête d'impression statique. Pour les partenaires, ces nouveautés simplifient le processus de vente, garantissant aux utilisateurs finaux de disposer du produit le plus adapté, tout en respectant leurs besoins en matière de solutions à moindre impact environnemental.

Epson AM-C Series

La technologie jet d'encre peut réduire la consommation d'énergie par rapport au laser. Grâce à leur faible empreinte au sol et à leur conception légère, ces produits permettent de limiter l'utilisation de ressources lors de la production et de l'expédition. Cette taille réduite leur permet également de s'intégrer facilement dans les bureaux et de gagner de l'espace. Les cartouches d'encre haute capacité réduisent également l'utilisation de matériaux, l'expédition, le stockage et la gestion des consommables en fin d'utilisation.

Ces produits représentent une évolution significative de la stratégie d'impression d'Epson et soutiennent son engagement en faveur du développement durable. Ce lancement correspond à la décision de l'entreprise d'adopter à 100 % la technologie jet d'encre et de mettre fin à ses ventes et sa distribution d'imprimantes laser d'ici 2026 dans le monde. Cet engagement intervient un an après l'annonce par Epson d'un investissement de 100 milliards de yens dans l'innovation durable, et résulte des capacités limitées de la technologie laser à évoluer de façon significative vers une amélioration du développement durable, en raison de l'utilisation de la chaleur pendant le processus d'impression et donc d'une dépense en énergie accrue.

En outre, avec moins de pièces mobiles et consommables à remplacer au cours de la durée de vie d'une imprimante jet d'encre Epson par rapport aux laser, ses besoins en service et en entretien sont aussi considérablement réduits, ainsi que ses temps d'arrêt, ce qui améliore ainsi la productivité et la satisfaction des utilisateurs finaux.

Gareth Jay, d'Epson Europe, déclare : « La nouvelle série WorkForce Enterprise AM complète notre gamme d'imprimantes Jet d'Encre Professionnel, que ce soit pour des unités au sein de petits groupes de travail ou pour des machines à vitesse élevée dans les grandes entreprises. Autrement dit, peu importe la fonction commerciale ou le niveau de demande d'impression, nous avons toujours un produit qui vous convient. Grâce à notre gamme complète d'assistance des solutions MPS, Workflow et Remote Service, ces produits offrent un système d'impression fiable, durable, avec une qualité optimale et un entretien réduit. »

Empreinte au sol ultra faible et poids considérablement réduit

Alimentation papier en forme de C pour moins de bourrages papier et plus de fiabilité

Panneau d'interface 10,1" plus intelligent et plus intuitif grâce aux paramètres d'impression économique

Simple et facile à utiliser grâce à la détection automatique de la taille des pages et aux bacs papier à fermeture en douceur

Chargement facile et cartouches d'encre haute capacité compactes

Gestion papier à capacité élevée : jusqu'à 5150 feuilles

Réduction des temps d'arrêt : conçues pour un accès interne facile et un entretien régulier rapide et efficace

Capacité de numérisation de 60 ppm/120 ipm et reconnaissance optique des caractères (OCR) intégrée facultative

Finition intérieure compacte et gain de place pour assembler et agrafer des documents. Également disponible avec une perforatrice en option

Module de finition externe pour livrets amovible : pour l'agrafage, la perforation, l'impression d'enveloppe, la piqûre à cheval, le pliage central et triple

