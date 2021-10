Epson et Usain Bolt s'associent dans le cadre d'un partenariat pour la promouvoir l'impression sans cartouches

La campagne mettra également en avant le service d'abonnement pour la livraison d'encre d'Epson, ReadyPrint, qui permet aux clients d'économiser jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression[2], avec votre encre livrée directement chez vous avant que vous ne soyez à court.

Plus de 60 millions d'imprimantes à réservoir d'encre haute capacité EcoTank ont été vendues dans le monde depuis leur lancement en 2010, ce qui permet aux clients d'économiser jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression[3]. Les imprimantes sont vendues avec des bouteilles d'encre haute capacité plutôt que des cartouches. Un seul jeu de bouteilles d'encre est équivalent à 72 cartouches d'encre. Epson a récemment actualisé sa gamme primée d'imprimantes EcoTank afin de permettre aux particuliers et aux petites entreprises de profiter d'impressions faciles à un coût par page ultra-économique. Toutes les nouvelles imprimantes EcoTank d'Epson bénéficient de la technologie Zéro Chaleur Micro Piezo afin que vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite avec moins de pièces de rechange nécessaires.

À propos de ce partenariat, le président d'Epson Europe, Yoshiro Nagafusa, a déclaré : « Usain Bolt est le partenaire idéal pour nous ! Il est l'une des personnes les plus reconnaissables au monde et son caractère avenant va nous aider à donner vie à nos solutions d'impression économiques de manière divertissante, mémorable et captivante. Alors que nous travaillons plus que jamais depuis la maison et que la vie de famille moderne devient de plus en plus active, c'est exactement le bon moment pour sensibiliser davantage les clients aux imprimantes EcoTank et à leurs avantages en termes d'économies »

Usain Bolt a indiqué : « Je suis ravi de travailler avec Epson pour aider à faire passer le message sur les imprimantes EcoTank. Je ne m'associe qu'à des marques qui, selon moi, peuvent réellement faire une différence. Les imprimantes EcoTank évitent le frustration de l'impression avec cartouches. Aussi, tout ce qui peut aider à simplifier la vie doit être vu comme une bonne chose. Mais cela va bien plus loin encore ! Nous partageons plusieurs valeurs communes, notamment celle de bâtir un meilleur avenir. Pour Epson, il s'agit de gagner la confiance à travers ses produits. Des produits qui aident les communautés à se développer et prospérer. Pour ma part, il s'agit d'inspirer les autres pour qu'ils suivent leurs rêves, peu importe leur taille. »

Pour regarder la nouvelle publicité TV et certaines des séquences supplémentaires filmées pendant le tournage, rendez-vous sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/EpsonEurope.

1. Sur la base d'un volume d'impression de 100 pages par mois et sur l'autonomie la plus basse obtenue avec le premier jeu de bouteilles d'encre.

2. ReadyPrint EcoTank – Économisez jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression.

Epson ReadyPrint Unlimited inclue les bouteilles d'encre (fournies avec l'imprimante), les frais d'activation et le coût d'abonnement pour l'impression du nombre maximum de pages dans le cadre de la formule sur 5 ans, par rapport au coût moyen d'achat d'une imprimante (et des cartouches incluses) et à l'impression du même nombre de pages (impressions A4 conformes à la norme ISO/CEI 24711) avec les consommables d'origine des 50 imprimantes les plus vendues (données du panel de points de vente d'appareils et de cartouches d'impression jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, d'avril 2019 à mars 2020). Coût par page calculé en référence aux coûts d'impression moyens pour ces 50 modèles les plus vendus, calculé en divisant le chiffre d'affaires des cartouches et le rendement total par les ventes unitaires (selon les données du panel de points de vente de cartouches d'impression à jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, d'avril 2019 à mars 2020).

3. Économie sur le coût moyen par page et nombre moyen de cartouches jet d'encre nécessaires pour imprimer le même nombre de pages qu'avec les bouteilles d'encre EcoTank « 102 » et « 104 ». Comparaison entre les rendements moyens (impressions A4 selon la norme ISO/CEI 24711) des bouteilles EcoTank « 102 » et « 104 » et les consommables d'origine utilisés dans les 50 imprimantes jet d'encre les plus vendues (selon les données du panel points de vente d'appareils et de cartouches d'impression jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, d'avril 2019 à mars 2020).

About Epson

Epson is a global technology leader dedicated to co-creating sustainability and enriching communities by leveraging its efficient, compact, and precision technologies and digital technologies to connect people, things, and information. The company is focused on solving societal issues through innovations in home and office printing, commercial and industrial printing, manufacturing, visual and lifestyle. Epson will become carbon negative and eliminate use of exhaustible underground resources such as oil and metal by 2050.

Led by the Japan-based Seiko Epson Corporation, the worldwide Epson Group generates annual sales of around JPY 1 trillion.

