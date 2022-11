Epson Europe et SEGA of America font équipe pour célébrer la sortie de Sonic Frontiers

Explorez les vastes zones ouvertes de Sonic Frontiers sur le nouvel écran de projection Home Cinema immersif d'Epson

HEMEL HEMPSTEAD, Angleterre, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Epson a annoncé un partenariat avec SEGA of America pour célébrer le lancement de Sonic Frontiers, le nouveau jeu de plateformes d'action-aventure Sonic à zones ouvertes, avec les projecteurs home cinéma d'Epson, les accessoires idéaux pour tout joueur souhaitant profiter du jeu d'aventure à grande vitesse.

Epson Ambassador Usain Bolt plays Sonic Frontiers, the new open zone, action-adventure platforming Sonic game from SEGA with Epson’s home cinema projectors

L'année prochaine, les projecteurs de cinéma apparaîtront dans toute l'Europe sur le matériel de point de vente d'Epson dans les magasins et en ligne, dans des vidéos de produits et sur les réseaux sociaux. La campagne montre Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde et ambassadeur d'Epson, en train de profiter de Sonic Frontiers sur l'un des derniers projecteurs home cinéma d'Epson.

Les nouveaux projecteurs home cinéma d'Epson, le EH-LS800 et le EH-TW6250, lancés plus tôt cette année, offrent une expérience immersive sur grand écran à la maison. Ces deux modèles sont les compagnons de jeu parfaits pour des jeux rapides et réactifs, ainsi que pour une qualité d'image en résolution 4K PRO-UHD. Ces projecteurs offrent un jeu rapide et réactif qui permettra aux joueurs de profiter des nouvelles aventures de Sonic dans les mystérieuses îles Starfall. Sonic Frontiers emmène les joueurs dans une expédition à travers un monde d'action rapide, d'aventure et de mystère sur cinq îles aux paysages variés - la toile de fond parfaite pour ces projecteurs.

Les EpiqVision Ultra EH-LS800B et EH-LS800W sont les premiers modèles d'Epson à focale ultracourte, permettant un positionnement proche du mur. Disponibles en noir et blanc, ces projecteurs offrent un solide mélange de haute luminosité, d'excellente qualité d'image et de polyvalence grâce à la technologie de source lumineuse laser d'Epson. La résolution 4K PRO-UHD2 du projecteur produit également une image nette et précise qui met en évidence le flou bleu dans toute sa gloire rapide et colorée. Les projecteurs sont faciles à installer et à utiliser et remplacent avantageusement la télévision traditionnelle. Ils se fondent dans le plus petit des salons et offrent des tailles d'image flexibles de 80 à 150 pouces, à partir de seulement 2,3 cm3 du mur. Ils sont dotés d'un nouveau port dédié aux jeux offrant un décalage d'entrée inférieur à 20 ms et sont idéaux pour les émissions de télévision, les films, le sport et bien plus encore.

L'AndroidTV™ intégré des projecteurs permet le streaming, le casting et les contrôles intelligents, ainsi qu'un son époustouflant grâce aux haut-parleurs YAMAHA, offrant une expérience audio complète sans avoir besoin de haut-parleurs externes supplémentaires. Le projecteur 4K PRO-UHD d'entrée de gamme EH-TW6250 se présente également dans un nouveau design incurvé élégant à un prix abordable, permettant aux joueurs de profiter de Sonic Frontiers n'importe où dans la maison grâce à un placement flexible via le déplacement vertical de l'objectif.

« Nous ne pouvions imaginer une meilleure façon de démontrer les capacités de nos nouveaux projecteurs que de nous associer à SEGA of America pour le lancement de Sonic Frontiers », a déclaré Lucy Brackett, responsable du marketing grand public chez Epson Europe. « Sonic the Hedgehog est synonyme d'action rapide, colorée et lumineuse, ce qui convient parfaitement à nos projecteurs. Que vous souhaitiez faire passer vos jeux à un niveau d'immersion supérieur ou que vous envisagiez de remplacer votre téléviseur, il existe une solution pour tous, à un prix adapté à tous les budgets. »

Epson offrira à ses clients la possibilité de gagner un exemplaire de Sonic Frontiers. Pour participer, suivez Epson sur Instagram ici et sur Facebook ici pour les dernières nouvelles et mises à jour.

Sonic Frontiers est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la famille de consoles Nintendo Switch™ et Steam. Pour commander le jeu, rendez-vous sur le site : https://frontiers.sonicthehedgehog.com/ .

Android TV™ est une marque de commerce de Google LLC.

À propos de SEGA of America, Inc. : SEGA of America, Inc. est la branche américaine de la société SEGA CORPORATION, basée à Tokyo, au Japon, leader mondial du divertissement interactif. Fondée en 1986, SEGA of America publie et développe des expériences de divertissement interactif innovantes pour les consoles, les PC, les mobiles et les plateformes émergentes. En 2020, SEGA s'est classé au premier rang du classement annuel des éditeurs de jeux de Metacritic. Ses franchises mondialement appréciées comprennent Sonic the Hedgehog, Yakuza, Virtua Fighter, Super Monkey Ball et Crazy Taxi, ainsi que les séries Persona et Shin Megami Tensei d'Atlus. Depuis ses débuts il y a plus de trente ans, Sonic est devenu une icône du divertissement, présente dans plusieurs dizaines de jeux, séries télévisées, films, produits dérivés et autres. SEGA of America a des bureaux à Irvine et Burbank, en Californie. Rendez-vous sur le site www.sega.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1950337/Usain_Bolt_Epson_SEGA.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/449071/Epson_America_Inc_Logo.jpg

SOURCE Epson Europe