Epson Europe y SEGA of America se unen para celebrar el lanzamiento de Sonic Frontiers

HEMEL HEMPSTEAD, Inglaterra, 23 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Epson ha anunciado una colaboración con SEGA of America para celebrar el lanzamiento de Sonic Frontiers, el nuevo juego Sonic de plataformas de acción y aventura de zona abierta, con los proyectores de cine en casa de Epson, los accesorios ideales para cualquier jugador que quiera disfrutar del juego de aventuras de alta velocidad.

Durante el próximo año, los proyectores de cine aparecerán en toda Europa en los materiales de los puntos de venta de Epson en las tiendas y en línea, en vídeos de productos y en las redes sociales. La campaña presenta a Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo y embajador de Epson, disfrutando de Sonic Frontiers en uno de los últimos proyectores de cine en casa de Epson.

Los nuevos proyectores de cine en casa de Epson, el EH-LS800 y el EH-TW6250, lanzados a principios de este año, ofrecen una experiencia inmersiva en pantalla grande en casa. Ambos modelos son los compañeros de juego perfectos por su rapidez y capacidad de respuesta, así como por su calidad de imagen con resolución 4K PRO-UHD. Los proyectores ofrecen un juego rápido y sensible que permitirá a los jugadores disfrutar de las nuevas aventuras de Sonic en las misteriosas Islas Starfall. Sonic Frontiers lleva a los jugadores a una expedición por un mundo de acción trepidante, aventura y misterio a través de cinco islas con diversos paisajes, el escenario perfecto para estos proyectores.

El EpiqVision Ultra EH-LS800B y EH-LS800W son los primeros modelos Epson de distancia súper corta, que proporcionan una posición cercana a la pared. Disponibles en blanco y negro, estos proyectores ofrecen una sólida combinación de alto brillo, excelente calidad de imagen y versatilidad al aprovechar la tecnología de fuente de luz láser de Epson. La resolución 4K PRO-UHD2 del proyector también produce una imagen nítida y definida que resalta el Blue Blur en toda su rápida y colorida gloria. Los proyectores son fáciles de configurar y utilizar, y ofrecen un gran reemplazo al televisor tradicional. Se integran en las salas de estar más pequeñas y ofrecen tamaños de imagen flexibles de 80" a 150", a partir de sólo 2,3 cm3 de la pared. Vienen con un nuevo puerto dedicado a los juegos que proporciona una tasa de retardo de entrada de menos de 20 ms y son ideales para programas de televisión, películas, deportes y mucho más.

El proyector AndroidTV™ integrado ofrece streaming, casting y controles inteligentes, junto con un sonido impresionante de los altavoces YAMAHA, proporcionando una experiencia de audio completa sin necesidad de altavoces externos adicionales. El proyector EH-TW6250 de nivel básico 4K PRO-UHD también se presenta con un nuevo y elegante diseño curvo a un precio asequible, lo que permite a los jugadores disfrutar de Sonic Frontiers en cualquier lugar de la casa con una colocación flexible gracias al desplazamiento vertical de la lente.

"No se nos ocurre una forma mejor de demostrar las capacidades de nuestros nuevos proyectores que asociarnos con SEGA of America para el lanzamiento de Sonic Frontiers", afirma Lucy Brackett, directora de marketing de consumo de Epson Europa. "Sonic the Hedgehog es sinónimo de acción rápida, colorida y brillante que se adapta perfectamente a nuestros proyectores. Tanto si quiere llevar sus juegos a un nuevo nivel de inmersión, como si está pensando en sustituir su televisor, hay una solución para todos y a un precio que se ajusta a todos los presupuestos".

Epson ofrecerá a los clientes la oportunidad de ganar una copia de Sonic Frontiers. Para participar, siga a Epson en Instagram aquí y en Facebook aquí para conocer las últimas noticias y actualizaciones.

Sonic Frontiers ahora está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de sistemas Nintendo Switch™ y Steam. Para pedir el juego, visite: https://frontiers.sonicthehedgehog.com/ .

Acerca de SEGA of America, Inc.:

SEGA of America, Inc. es la rama estadounidense de SEGA CORPORATION, con sede en Tokio (Japón), líder mundial en entretenimiento interactivo. Fundada en 1986, SEGA of America publica y desarrolla innovadoras experiencias de entretenimiento interactivo para consolas, PC, móviles y plataformas emergentes. En 2020, SEGA ocupó el primer puesto en la clasificación anual de editores de juegos de Metacritic. Entre sus franquicias mundialmente conocidas se encuentran Sonic the Hedgehog, Yakuza, Virtua Fighter, Super Monkey Ball y Crazy Taxi, junto con las series Persona y Shin Megami Tensei de Atlus. Desde su debut hace más de tres décadas, Sonic se ha convertido en un icono del entretenimiento que aparece en varias docenas de juegos, series de televisión, películas, productos de merchandising y mucho más. SEGA of America tiene oficinas en Irvine y Burbank, California. Visite www.sega.com.

