Epson fait un nouveau don d'imprimantes EcoTank à la Fondation Usain Bolt en Jamaïque

Un don de plus de 200 imprimantes pour soutenir les écoles primaires

HEMEL HEMPSTEAD, England, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Epson a offert 125 imprimantes à réservoir EcoTank supplémentaires à la Fondation Usain Bolt, portant le nombre total d'imprimantes offertes à 225. La Fondation Usain Bolt est active dans les domaines de l'éducation et du développement culturel en Jamaïque. Les imprimantes seront distribuées aux écoles pour soutenir l'enseignement primaire.

Epson Ambassador Usain Bolt pictured with children from New Providence Primary School in Jamaica, Fayval Williams, Minister of Education and Youth; Olga Robinson Clarke, Principal at New Providence Primary School and Darren Virtue, Chairman of the school

D'une valeur totale de plus de 50 000 euros, ces imprimantes ont été distribuées au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'école primaire New Providence, en Jamaïque, en présence d'Usain Bolt, Ambassadeur Epson, de Mme Olga Robinson Clarke, Directrice de l'école primaire New Providence, de Mme Fayval Williams, Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, et de Mme Winsome Wilkins, Présidente de la Fondation Usain Bolt. New Providence est l'une des nombreuses écoles primaires de Jamaïque qui recevront des imprimantes EcoTank. Elles serviront à imprimer des fiches scolaires et d'autres supports pédagogiques, auxquels bon nombre d'enfants n'avaient pas accès auparavant.

Usain Bolt, Ambassadeur Epson depuis deux ans, a accepté de recevoir ces imprimantes EcoTank pour le compte de sa fondation et a déclaré : « Ma fondation se concentre principalement sur l'éducation de la petite enfance. Il est donc très important pour moi de donner aux enfants l'accès à l'information quand ils en ont le plus besoin, afin de les aider dans leur apprentissage. Nous sommes très reconnaissants du soutien d'Epson tout au long de cette deuxième année. »

La ministre de l'Éducation et de la Jeunesse Fayval Williams a déclaré : « Pendant la pandémie, nous avons remarqué que nos élèves n'avaient pas tous accès à des outils technologiques. Ces imprimantes vont permettre à un plus grand nombre d'élèves de disposer des documents dont ils ont besoin pour travailler en classe. »

Concernant la manière dont les imprimantes seront utilisées à l'école primaire New Providence, la directrice de l'école, Olga Robinson Clarke, a expliqué : « La technologie a beaucoup changé notre façon d'enseigner aux enfants. Mais nombre d'entre eux n'ont pas les moyens d'acheter des livres. La fourniture d'imprimantes est un excellent moyen de les aider. »

Epson partage l'ambition d'Usain Bolt d'aider tous les enfants à bénéficier de la meilleure éducation possible. La société s'est engagée à soutenir l'objectif de développement durable des Nations Unies appelant à une éducation de qualité et inclusive pour tous. Mary McNulty, Directrice des Relations presse et de la communication chez Epson Europe, qui a présenté les imprimantes pour le compte de la société, souligne : « Epson est l'un des leaders mondiaux sur le marché de l'éducation, et une part essentielle de notre stratégie globale consiste à soutenir l'éducation via les technologies. Nous espérons que ce don aidera les enfants de Jamaïque à bénéficier d'une éducation riche et à exploiter tout leur potentiel. Mais nous ne pouvons pas tout faire seuls, c'est pourquoi de tels partenariats, parmi d'autres à travers le monde, sont si importants pour aider les communautés à croître et à prospérer ».

Epson® est une marque déposée de Seiko Epson® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés présents dans ce document ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreur ou d'omission, toutes les caractéristiques techniques sont soumises à modification sans préavis.

À propos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial qui se consacre à l'amélioration du développement durable et à l'enrichissement des communautés en exploitant ses technologies efficaces, compactes et précises et ses technologies numériques pour connecter les personnes, les objets et les informations. L'entreprise se concentre sur la résolution des problèmes de société grâce à des innovations dans les domaines de l'impression pour la maison et le bureau, l'impression commerciale et industrielle, la fabrication, la visualisation et le style de vie. Epson vise un bilan carbone négatif et éliminera l'utilisation de matières premières non-renouvelables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050.

Les ventes annuelles du groupe Epson, appartenant à l'entreprise japonaise Seiko Epson Corporation, représentent à l'échelle mondiale plus de 1 000 milliards de yens.. global.epson.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1988056/Epson_Europe_1.jpg

