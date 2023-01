Epson vuelve a colaborar con la Usain Bolt Foundation de Jamaica, donando nuevas impresoras EcoTank

Las más de 200 impresoras que llegarán a los centros de la Fundación, ayudarán a mejorar la educación infantil

HEMEL HEMPSTEAD, England, 24 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Epson ha donado otras 125 impresoras EcoTank sin cartuchos a la Usain Bolt Foundation, con lo que el número total de impresoras donadas hasta la fecha asciende a 225. El objetivo de la Usain Bolt Foundation es crear oportunidades a través de la educación y el desarrollo cultural en Jamaica. Las impresoras se distribuirán a centros de educación primaria para ayudar a la mejora de la educación infantil.

Epson Ambassador Usain Bolt pictured with children from New Providence Primary School in Jamaica, Fayval Williams, Minister of Education and Youth; Olga Robinson Clarke, Principal at New Providence Primary School and Darren Virtue, Chairman of the school

Las impresoras, valoradas en más de 50 000 €, se presentaron en una ceremonia celebrada en la escuela primaria New Providence, en Kingston, Jamaica. A la ceremonia acudieron el embajador de Epson, Usain Bolt, la directora de la escuela primaria New Providence, Olga Robinson Clarke, Fayval Williams, Ministro de Educación y Juventud, y Winsome Wilkins, presidenta de la Usain Bolt Foundation. New Providence es solo una de las muchas escuelas de Jamaica que recibirán una EcoTank. Se utilizarán para imprimir fichas de tareas y otros materiales educativos, a los que una gran cantidad de estudiantes no tenían acceso anteriormente.

Usain Bolt, embajador de Epson Europe desde hace dos años, aceptó las impresoras EcoTank en nombre de su fundación y declaró: "Mi fundación se centra sobre todo en la educación infantil, así que para mí es muy importante hacer llegar la información a niños y niñas cuando más la necesitan, para ayudarles en su aprendizaje. Estamos muy agradecidos por el apoyo de Epson por segundo año".

Fayval Williams, Ministro de Educación y Juventud, comentó: "Durante la pandemia, nos dimos cuenta de que no todo el alumnado disponía de tecnología, por lo que disponer de estas impresoras garantizará que más estudiantes tenga acceso a las fichas de trabajo que necesitan para sus clases".

Al hablar de cómo se utilizarán las impresoras, Olga Robinson Clarke, directora de la escuela primaria New Providence, dijo: "La tecnología ha cambiado mucho la forma de educar a las nuevas generaciones. Pero muchos no pueden comprar libros, por lo que proporcionarles impresoras es una buena forma de ayudarles".

Epson comparte la ambición de Usain Bolt de ayudar a garantizar que los niños y las niñas de todo el mundo reciban la mejor educación posible y se ha comprometido a apoyar el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que aboga por una educación inclusiva y de calidad. Mary McNulty, Head of PR & Communications de Epson Europe, que presentó las impresoras en nombre de la empresa, afirmó: "Epson es líder en el mercado de la educación en todo el mundo, y una parte clave de nuestra estrategia global es enriquecer la educación a través de la tecnología y esperamos que esta donación ayude a estudiantes de Jamaica a tener una educación maravillosa y a desarrollar su potencial". Pero no podemos hacerlo todo solos. Por eso, asociaciones como esta y muchas otras en todo el mundo son tan importantes para ayudar a garantizar que podamos seguir creciendo y prosperando".

Epson® es una marca comercial registrada de Seiko Epson® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Sobre Epson

Epson es una empresa tecnológica líder a nivel mundial dedicada al fomento de la sostenibilidad y al enriquecimiento de las comunidades a través de sus tecnologías eficientes, compactas y precisas, así como sus tecnologías digitales conectan personas, dispositivos e información. La compañía se centra en solucionar problemas sociales mediante innovaciones en la impresión en oficinas, así como en la impresión doméstica, comercial e industrial. Epson pasará a tener una huella de carbono negativa y eliminará su uso de recursos subterráneos agotables, como el petróleo o el metal, para el año 2050.

El Grupo Epson, liderado desde Japón por Seiko Epson Corporation, tiene un volumen de ventas anual superior al billón de JPY. global.epson.com/

Epson® es una marca comercial registrada de Seiko Epson® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1988056/Epson_Europe_1.jpg

SOURCE Epson Europe