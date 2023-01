eQ Technologic rejoint le réseau de partenaires AWS

COSTA MESA, Californie, 21 janvier 2023 /PRNewswire/ -- eQ Technologic, le fournisseur d'eQube®-DaaS, la puissante plateforme d'intégration et d'analyse de données à bas code/sans code, est fière d'annoncer avoir rejoint le réseau de partenaires (APN) d'Amazon Web Services (AWS).

Le réseau APN est une communauté mondiale de partenaires AWS qui utilisent AWS pour créer des solutions et des services logiciels novateurs. AWS offre un soutien technique et une expertise à ses partenaires, ainsi qu'une portée plus large qui leur permet d'accroître leur clientèle.

Le statut de partenaire AWS témoigne de l'approche d'eQ axée sur les résultats commerciaux et centrée sur le client qui s'harmonise avec les pratiques exemplaires AWS Well-Architected, en priorisant ses six piliers. La plateforme d' eQ Technologic , qui utilise des services AWS comme EC2, S3, RDS, SNS, ACM, KMS, et plus encore, fournit un portefeuille complet de services cloud et de gestion cloud qui crée un accès sécurisé, rapide et flexible au cloud.

Dinesh Khaladkar, PDG d'eQ Technologic, a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre le réseau de partenaires AWS, car c'est l'endroit idéal pour étendre considérablement la portée d'eQube®-DaaS. Grâce à cela, en plus de fournir des solutions Data Fabric fondées sur les résultats commerciaux qui changent la donne pour de grands clients à l'échelle mondiale, nous atteindrons un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises. Nos solutions Data Fabric deviendront plus économiques et accessibles à tous. En adhérant au réseau APN, nous sommes sur la voie accélérée de la démocratisation de la transformation numérique. »

Sanjeev Tamboli, directeur technique, a ajouté, « Nous sommes ravis de rejoindre le réseau de partenaires AWS. Le statut de partenaire AWS souligne notre capacité à fournir des déploiements cloud évolutifs et gérés, sans compromettre les meilleures pratiques de sécurité. En tirant parti d'AWS, eQ sera en mesure d'atteindre un public plus large et de permettre aux clients d'intégrer sans effort des applications sur site et basées sur le cloud. »

À l'échelle mondiale, les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions et des services logiciels qui peuvent, sans compromettre la sécurité, répondre rapidement et efficacement à leurs besoins opérationnels pour accélérer leur transformation numérique. eQube®-DaaS , une plateforme d'intégration et d'analyse de pointe, aide ses clients à accélérer leur transformation numérique en établissant une structure de données reliant les données, les applications et les appareils à l'échelle de l'entreprise. La collaboration avec AWS consolide les objectifs d'eQ : habiliter les entreprises grâce à des solutions d'intégration et d'analyse évolutives et robustes ; faciliter l'accès aux informations métier pour la transformation numérique ; et générer un impact utile et significatif.

À propos d'eQ Technologic

eQ Technologic, Inc. (« eQ ») est un fournisseur de confiance de la plateforme eQube®-DaaS (Data as a Service) qui offre à ses clients une structure de données hautement évolutive, résiliente et sécurisée.

eQube®-DaaS est une puissante plateforme d'intégration et d'analyse de données à bas code/sans code. Elle établit un réseau de base numérique reliant les données, les applications et les appareils à l'échelle de l'entreprise. Cela crée une « structure de données » qui met la puissance de l'analyse entre les mains des utilisateurs finaux, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables. Les solutions basées sur la plateforme eQube®-DaaS permettent d'importants gains de productivité.

La plateforme eQube® est flexible, robuste, résiliente, évolutive et sécurisée, avec un coût total de possession globalement inférieur. La plateforme d'entreprise est désormais accessible grâce à eQube®-Cloud , un facteur de changement qui démocratise davantage l'accès à de puissantes solutions d'intégration et d'analyse des données, permettant ainsi aux organisations de se lancer dans leur parcours de transformation numérique.

Consultez le site https://www.1eQ.com pour en savoir plus sur la plateforme eQube®-DaaS.

SOURCE eQ Technologic, Inc.