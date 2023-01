eQ Technologic entra para a rede de parceiros da AWS

COSTA MESA, Calif., 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A eQ Technologic, fornecedora da eQube®-DaaS, a potente plataforma de integração e análise de dados low/no-code, tem o orgulho de anunciar que ingressou na Rede de parceiros (APN) da Amazon Web Services (AWS).

A APN é uma comunidade global de Parceiros da AWS que utilizam a AWS para construir soluções e serviços de software inovadores. A AWS oferece suporte técnico e experiência a seus parceiros, juntamente com um alcance mais amplo que permite que eles desenvolvam sua base de clientes.

O status de designação AWS Partner é uma prova da abordagem orientada por resultados de negócios centrada no cliente da eQ, que se alinha com as Melhores Práticas bem arquitetadas da AWS, priorizando todos os seus seis pilares. A plataforma eQ Technologic, usando serviços AWS como EC2, S3, RDS, SNS, ACM, KMS e muito mais, oferece um portfólio completo de serviços em nuvem e gerenciamento em nuvem que cria acesso seguro, rápido e flexível à nuvem.

Dinesh Khaladkar, Presidente e CEO da eQ Technologic, disse: "Estamos muito entusiasmados em entrar para a Rede de Parceiros da AWS, uma vez que é o lugar perfeito para expandirmos substancialmente o alcance do eQube®-DaaS. Com isso, além de oferecer soluções inovadoras de malha de dados (data fabric) baseadas em resultados de negócios para grandes clientes em todo o mundo, alcançaremos mais pequenas e médias empresas. Nossas soluções de Malha de Dados se tornarão mais econômicas e acessíveis a qualquer pessoa. Ao ingressar na APN, estamos em um caminho acelerado para democratizar a transformação digital."

Sanjeev Tamboli, o CTO acrescentou: "Estamos entusiasmados em entrar para a Rede de Parceiros AWS. O status de Parceiro AWS destaca nossa capacidade de oferecer implementações em nuvem escaláveis e gerenciadas, sem comprometer as melhores práticas de segurança. Ao alavancar a AWS, a eQ poderá alcançar um público mais amplo e permitir que os clientes integrem sem esforço aplicativos baseados em nuvem e no local."

Globalmente, as empresas estão avançando cada vez mais em direção a soluções e serviços de software que podem, sem comprometer a segurança, atender de forma rápida e eficiente às necessidades de seus negócios para acelerar sua transformação digital. A eQube®-DaaS, uma plataforma líder de integração e análise, ajuda seus clientes a acelerar sua Transformação Digital, estabelecendo um data fabric que conecta dados, aplicativos e dispositivos em toda a empresa. Trabalhar com a AWS consolida os objetivos da eQ: capacitar as empresas por meio de soluções escaláveis e robustas de integração e análise, criar facilidade de acesso aos insights de negócios para a transformação digital e criar um impacto valioso e significativo.

Sobre a eQ Technologic

A eQ Technologic, Inc. ('eQ') é uma provedora confiável da plataforma eQube®-DaaS (Data as a Service) que oferece um Data Fabric altamente escalável, resiliente e seguro para seus Clientes.

eQube®-DaaS é uma poderosa plataforma de análise e integração de dados Low/No-Code. Ela estabelece uma Espinha Dorsal Digital que conecta dados, aplicativos e dispositivos em toda a empresa. Isso cria um "Data Fabric" que coloca o poder da análise nas mãos dos usuários finais, levando à Insight Acionável. As soluções baseadas na plataforma eQube®-DaaS resultam em ganho substancial de produtividade.

A plataforma eQube® é flexível, robusta, resiliente, escalável e segura com um custo total de propriedade mais baixo. A plataforma empresarial agora está acessível por meio da eQube®-Cloud, um divisor de águas que democratiza ainda mais o acesso a soluções poderosas de integração e análise de dados, permitindo que as empresas embarquem em suas jornadas de Transformação Digital.

Acesse https://www.1eQ.com para mais informações sobre a plataforma eQube®-DaaS.

