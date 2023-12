EQT Private Equity übernimmt Zeus, einen Weltmarktführer für hochentwickelte Polymerkomponenten, die in lebensrettenden medizinischen Behandlungen eingesetzt werden

EQT Private Equity übernimmt Zeus, einen führenden Anbieter von speziell angefertigten Polymerkomponenten für die innovativsten Medizinprodukte- und Industrieunternehmen der Welt

Die Transaktion verdeutlicht das Engagement von EQT, Partnerschaften mit führenden, zweckorientierten Unternehmen einzugehen, die wichtige Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringen. Zeus nutzt seine Expertise in der Materialwissenschaft, um fortschrittliche Komponenten für medizinische Geräte zu entwickeln, die bei minimalinvasiven, lebensrettenden Eingriffen eingesetzt werden

EQT wird Zeus durch Investitionen in weitere Produktionskapazitäten, F&E und operative Exzellenz unterstützen

NEW YORK, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der EQT X Fonds („EQT") und Zeus Company, Inc. haben heute gemeinsam den Abschluss einer Vereinbarung bekannt gegeben, die den Erwerb der Zeus Company Inc („Zeus" oder das „Unternehmen") durch EQT, ein Unternehmen der Tourville-Familie, vorsieht. Zeus wurde 1966 gegründet und ist ein Vorreiter auf dem Gebiet des Designs, der Entwicklung und der Extrusion von Fluorpolymerschläuchen für medizinische Geräte und ausgewählte industrielle Anwendungen. EQT gab außerdem bekannt, dass John Groetelaars, ehemaliger Geschäftsführer von Hillrom und Industrieberater von EQT, nach Abschluss der Transaktion als Vorstandsvorsitzender von Zeus fungieren wird.

Zeus stellt seit über 50 Jahren innovative und einsatzkritische Komponenten her, die die Wirksamkeit und Leistung von hochkomplexen Kathetern erhöhen, die unter anderem bei lebensrettenden, minimalinvasiven medizinischen Eingriffen zum Einsatz kommen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Orangeburg, South Carolina. Außerdem unterhält Zeus acht Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und eine in Letterkenny, Irland. Zeus beschäftigt weltweit rund 2.400 Mitarbeiter und beliefert über 300 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter führende Hersteller von Medizinprodukten, Auftragshersteller von medizinischen Geräten, akademische Einrichtungen und Industriekunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Halbleiterindustrie und der Automobilbranche sowie aus anderen Branchen.

Die Komponenten von Zeus ermöglichen minimal-invasive Eingriffe, die zu deutlich besseren Behandlungsergebnissen führen als herkömmliche offene Operationen, unter anderem zu einer schnelleren Genesung der Patienten und weniger Schmerzen bei gleichzeitig geringeren Kosten. Zeus verzeichnete als führender Innovator im Bereich polymerbasierter Lösungen ein erhebliches Wachstum. Angesichts der alternden Bevölkerung und der zunehmenden Verbreitung chronischer Erkrankungen ist zu erwarten, dass die steigende Nachfrage nach Präzisions- und Hochleistungskathetern für therapeutische Bereiche wie strukturelle Eingriffe am Herzen sowie periphere und neurovaskuläre Eingriffe das Wachstum von Zeus weiter ankurbeln wird.

EQT wird Zeus durch Investitionen in zusätzliche Kapazitäten, F&E und operative Exzellenz unterstützen, um die schnell wachsenden medizinischen Bereiche zu fördern, die minimal-invasive Technologien einsetzen. Dank dieser Investitionen wird das Unternehmen sein Erbe und sein Renommee in der Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen seiner Kunden weiter ausbauen können, um bei den Technologien der nächsten Generation weiterhin eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Ethan Waxman, Partner im Beratungsteam von EQT Private Equity, sagte: „EQT beobachtet die Branche der medizinischen Gerätekomponenten seit einigen Jahren sehr genau und wir sind überzeugt, dass Zeus in den Endmärkten, die das Unternehmen bedient, aufgrund seiner unübertroffenen materialwissenschaftlichen und verfahrenstechnischen Expertise einzigartig positioniert ist. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem Unternehmen und darauf, in seine nächste Wachstumsphase, seine Mitarbeiter und die Gemeinschaften, denen es dient, zu investieren und dabei die Werte von Frank Tourville Senior und sein Engagement für herausragende Leistungen fortzuführen, die auch von EQT geteilt werden."

Steve Peterson, Generaldirektor und Geschäftsführer von Zeus, fügte hinzu: „Wir freuen uns, Teil der EQT-Familie zu werden. Dank eines strategischen globalen Expansionsplans konnte Zeus in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung verzeichnen. Diese Übernahme beschleunigt diese Entwicklung und das Wachstum, da sie die zukünftige Expansion, neue Produktinnovationen, Prozessverbesserungen, technologische Transformation und erweiterte Fähigkeiten unterstützt."

John Groetelaars erklärte: „Ich freue mich sehr, diese Reise mit Zeus und EQT antreten zu dürfen und dabei auf dem beeindruckenden Erbe und dem erstklassigen, differenzierten Produktportfolio des Unternehmens aufzubauen. Wir wollen die Partnerschaften mit den Kunden, die Zeus bedient, stärken und die Kapazitäten durch Investitionen, operative Upgrades und Wachstum durch neue Produktinnovationen erweitern. Wir planen, in näherer Zukunft unsere Anlagen zu erweitern und unser Personal aufzustocken, um die Produktion für unsere Kunden auszubauen, und wir freuen uns darauf, unseren Status als wichtiger Arbeitgeber in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu erhalten."

„Als einer der weltweit führenden Healthcare-Investoren investiert EQT in innovative Unternehmen, die sich mit einigen der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen der Gegenwart befassen, von Life-Science-Startups bis hin zu skalierten globalen Unternehmen", sagte Eric Liu, Partner, Leiter des Bereichs Privatkapital Nordamerika und Co-Leiter des Bereichs globales Gesundheitswesen. „Diese Übernahme ist angesichts unseres langjährigen Fokus auf die Medizintechnikbranche und unserer Erfahrung mit Partnerschaften mit Familienunternehmen eine äußerst themenbezogene Investition für EQT. Wir freuen uns darauf, mit EQTs profunder Expertise und einem großen Netzwerk von Beratern im Gesundheitssektor unsere Erfolgsgeschichte fortzusetzen und für alle Stakeholder differenzierte Werte zu schaffen."

Die Transaktion wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich im 1. Quartal 2024 abgeschlossen.

Piper Sandler Companies fungierte als Finanzberater für EQT Private Equity und Simpson Thacher & Bartlett LLP leistete Rechtsberatung. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater von Zeus und Freshfields Bruckhaus Deringer LLP leistete Rechtsberatung. Der Geschäftsbereich Privatkredite innerhalb von Goldman Sachs Vermögensverwaltung wird als Verwaltungsstelle und führender Kreditgeber bei der vorrangig besicherten Finanzierung zur Unterstützung der Transaktion fungieren.

Mit dieser Transaktion wird EQT X (Zielfondsgröße von 20,0 Milliarden Euro und eine harte Obergrenze von 21,5 Milliarden Euro) basierend auf der Zielfondsgröße voraussichtlich zu 25-30 Prozent investiert sein (inklusive der abgeschlossenen und/oder unterzeichneten Investitionen, der angekündigten öffentlichen Angebote, falls zutreffend, und abzüglich der erwarteten Syndizierung).

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und sollten nicht als Grundlage für ein Angebot oder eine Aufforderung herangezogen oder verstanden werden. Jedes Angebot oder jede Aufforderung zur Zeichnung von EQT X wird ausschließlich über ein vertrauliches Privatplatzierungsmemorandum und zugehörige Dokumente erfolgen, die qualifizierten Anlegern auf vertraulicher Basis in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung gestellt werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Alle hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß diesem Gesetz oder gemäß einer verfügbaren Ausnahme davon weder angeboten noch verkauft werden. Jegliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten müsste in Form eines Angebotsdokuments erfolgen, das beim Emittenten oder seinen Bevollmächtigten erhältlich ist und detaillierte Informationen über den Emittenten der Wertpapiere und sein Management sowie Finanzinformationen enthält. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vorliegt.

Informationen zu EQT EQT ist eine zweckorientierte, globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Gesamtvermögen in Höhe von 232 Milliarden EUR (128 Milliarden EUR an provisionstragenden Vermögenswerten) in zwei Geschäftsbereichen – Privatvermögen und Sachwerte. EQT ist Eigentümer von Portfoliounternehmen und Vermögenswerten in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nord- und Südamerika und unterstützt diese bei der Erreichung von nachhaltigem Wachstum, operativer Exzellenz und Marktführerschaft.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com Folgen Sie EQT auf LinkedIn, X, YouTube und Instagram

Informationen zu Zeus

Zeus, mit Hauptsitz in Orangeburg, South Carolina, ist der Weltmarktführer für Polymerextrusion und Katheterdesign. Zeus verfügt über mehr als 55 Jahre Erfahrung in den Sektoren Medizin, Luft- und Raumfahrt, Energie, Automobilindustrie, Glasfaseroptik und anderen führenden Industrien und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen anzubieten, Innovationen zu ermöglichen und die Lebensqualität zu verbessern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 2.400 Mitarbeiter an Standorten in Aiken, Columbia, Gaston, Orangeburg und St. Matthews, South Carolina, Branchburg, New Jersey, Chattanooga, Tennessee, San Jose, Kalifornien, Arden Hills, Minnesota, Guangzhou, China und Letterkenny, Irland. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zeusinc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2302729/EQT_Logo.jpg