EQT Private Equity va acquérir Zeus, un leader mondial des composants en polymères avancés utilisés dans les procédures médicales servant à sauver des vies

EQT Private Equity va acquérir Zeus, un fournisseur de premier plan de composants en polymères sur mesure pour les entreprises industrielles et de dispositifs médicaux les plus innovantes au monde

Cette acquisition souligne l'engagement d'EQT à s'associer à des entreprises leaders et axées sur leurs objectifs, qui fournissent des services intrinsèquement essentiels à la société. Zeus s'appuie sur son expertise en science des matériaux pour développer des composants avancés pour les dispositifs médicaux utilisés dans les procédures peu invasives qui servent à sauver des vies

EQT soutiendra Zeus en investissant dans le renforcement des capacités de production, la recherche et le développement, et l'excellence opérationnelle

NEW YORK, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le fonds EQT X ("EQT") et Zeus Company, Inc. ont annoncé conjointement aujourd'hui avoir conclu un accord permettant à EQT d'acquérir Zeus Company Inc (« Zeus » ou la « Société ») auprès de la famille Tourville. Fondée en 1966, Zeus est un pionnier dans la conception, le développement et l'extrusion de tubes en polymères fluorés pour les dispositifs médicaux et certaines applications industrielles. EQT a également annoncé que John Groetelaars, ancien PDG de Hillrom et conseiller industriel d'EQT, sera le président exécutif de Zeus à la clôture de la transaction.

Depuis plus de 50 ans, Zeus fournit des composants innovants et essentiels qui améliorent l'efficacité et les performances de cathéters très complexes, utilisés entre autres dans le cadre de procédures médicales peu invasives qui servent à sauver des vies. L'entreprise a son siège à Orangeburg, en Caroline du Sud, et possède huit installations aux États-Unis et une à Letterkenny, en Irlande. Zeus emploie environ 2 400 personnes dans le monde et sert plus de 300 clients dans plus de 100 pays, dont des fabricants de dispositifs médicaux de premier plan, des organisations de fabrication de dispositifs sous contrat, des institutions universitaires et des clients industriels dans les secteurs de l'aérospatiale, des semi-conducteurs et de l'automobile, entre autres.

Les composants de Zeus permettent de réaliser des procédures interventionnelles peu invasives, qui donnent de bien meilleurs résultats en matière de santé que les chirurgies ouvertes traditionnelles, notamment un rétablissement plus rapide du patient et une réduction de la douleur, à moindre coût. Zeus a connu une croissance substantielle en tant qu'innovateur de premier plan dans le domaine des solutions à base de polymères. Avec le vieillissement des populations et l'augmentation des maladies chroniques, la demande croissante de cathéters de précision à hautes performances dans des domaines thérapeutiques tels que les interventions cardiaques structurelles, périphériques et neurovasculaires, devrait continuer à stimuler la croissance de Zeus.

EQT apportera son soutien à Zeus en investissant dans le renforcement des capacités, la recherche et le développement et l'excellence opérationnelle, afin de soutenir les domaines médicaux à croissance rapide qui s'appuient sur des technologies peu invasives. Ces investissements permettront à la Société de préserver son héritage et sa réputation de partenaire des groupes de recherche et de développement de ses clients afin de rester à la pointe des technologies de nouvelle génération.

Ethan Waxman, associé au sein de l'équipe consultative d'EQT Private Equity, a déclaré : « EQT suit de près l'industrie des composants de dispositifs médicaux depuis plusieurs années, et nous pensons que Zeus occupe une position unique sur les marchés finaux qu'elle dessert grâce à son expertise inégalée en matière de science des matériaux et de processus. Nous sommes ravis de nous associer à la Société et d'investir dans sa prochaine phase de croissance, dans ses employés et dans les communautés qu'elle dessert, tout en conservant les valeurs de Frank Tourville Sr. et son engagement envers l'excellence, principes auxquels souscrit également EQT. »

Steve Peterson, président-directeur général de Zeus, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille EQT. Zeus a pris un élan considérable ces dernières années grâce à un plan stratégique d'expansion mondiale. Cette acquisition accélère cette dynamique et cette croissance en soutenant l'expansion future, l'innovation de nouveaux produits, l'amélioration des processus, la transformation technologique et le renforcement des capacités. »

John Groetelaars a déclaré : « Je suis ravi de me lancer dans cette aventure avec Zeus et EQT pour développer l'héritage impressionnant de l'entreprise et son portefeuille de produits différenciés, les meilleurs de leur catégorie. Nous nous engageons à renforcer les partenariats avec les clients de Zeus et à renforcer ses capacités grâce à des investissements, à des améliorations opérationnelles et à une croissance provenant de l'innovation de nouveaux produits. À court terme, nous avons l'intention d'agrandir nos installations et d'augmenter nos effectifs afin d'accroître la production pour le compte de nos clients, et nous sommes ravis de conserver notre statut d'employeur de premier plan dans les communautés où nous exerçons nos activités. »

« En tant que l'un des principaux investisseurs mondiaux dans le secteur de la santé, EQT investit dans des entreprises innovantes qui relèvent certains des défis les plus importants dans le domaine de la santé aujourd'hui, qu'il s'agisse de start-ups dans le domaine des sciences de la vie ou d'entreprises mondiales à grande échelle », a déclaré Eric Liu, associé, responsable du capital-investissement en Amérique du Nord et coresponsable du secteur de la santé mondiale. « Cette acquisition représente un investissement hautement thématique pour EQT, compte tenu de notre intérêt de longue date pour l'industrie des technologies médicales et de notre expérience en matière de partenariat avec des entreprises familiales. Grâce à l'expertise approfondie d'EQT et à son vaste réseau de conseillers dans le secteur de la santé, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à créer de la valeur différenciée pour toutes les parties prenantes. »

La transaction devrait être conclue au premier trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Piper Sandler Companies a agi en tant que conseiller financier d'EQT Private Equity et Simpson Thacher & Bartlett LLP a fourni des conseils juridiques. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de Zeus et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a fourni des conseils juridiques. L'activité de crédit privé de Goldman Sachs Asset Management agira en tant qu'agent administratif et prêteur principal dans le cadre du financement garanti de premier rang pour soutenir la transaction.

Avec cette transaction, EQT X (dont l'objectif est de 20,0 milliards d'euros et le plafond ferme de 21,5 milliards d'euros) devrait être investi à hauteur de 25 à 30 % (y compris les investissements clôturés et/ou signés, les offres publiques annoncées, le cas échéant, et moins toute syndication attendue) en fonction de l'objectif de taille du fonds.

Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat d'un titre quelconque, et ne peuvent être utilisées ou invoquées dans le cadre d'une offre ou d'une sollicitation. Toute offre ou sollicitation concernant EQT X ne pourra être faite que par le biais d'un mémorandum de placement privé confidentiel et des documents connexes qui seront fournis à des investisseurs qualifiés sur une base confidentielle, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées aux personnes résidant aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus sans inscription en vertu de cette loi ou en vertu d'une dispense applicable. Toute offre de valeurs mobilières aux États-Unis devra être effectuée au moyen d'un document d'offre qui pourra être obtenu auprès de l'émetteur ou de ses mandataires et qui contiendra des informations détaillées sur l'émetteur des valeurs mobilières et sa direction, ainsi que des informations financières. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d'inscription.

À propos d'EQT

EQT est une société d'investissement mondiale axée sur les objectifs, dont l'actif total sous gestion s'élève à 232 milliards d'euros (dont 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion générateurs de commissions), répartis entre deux secteurs d'activité : le capital privé et les actifs réels. EQT détient des entreprises et des actifs en portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques et les aide à atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader sur le marché.

Pour en savoir plus : www.eqtgroup.com

Suivez EQT sur LinkedIn , X, YouTube et Instagram

À propos de Zeus

Zeus, dont le siège social est situé à Orangeburg, en Caroline du Sud, est le leader mondial dans la conception d'extrusions de polymères et de cathéters. Avec plus de 55 ans d'expérience dans les secteurs de la médecine, de l'aérospatiale, de l'énergie, de l'automobile, de la fibre optique et d'autres industries de pointe, Zeus a pour mission de fournir des solutions, de favoriser l'innovation et d'améliorer la qualité de vie. L'entreprise emploie plus de 2 400 personnes dans le monde entier et possède des installations à Aiken, Columbia, Gaston, Orangeburg et St. Matthews en Caroline du Sud, Branchburg dans le New Jersey, Chattanooga dans le Tennessee, San Jose en Californie, Arden Hills dans le Minnesota, Guangzhou en Chine et Letterkenny en Irlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zeusinc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2302729/EQT_Logo.jpg