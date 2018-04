Equashield s'apprête à tenir un symposium présentant le premier robot de préparation de médicaments au monde avec un dispositif de transfert en système clos

Equashield (equashield.com), fournisseur de premier plan dans le domaine des dispositifs de transfert en système clos (CSTD) pour médicaments dangereux, a annoncé aujourd'hui que la société dirigera un symposium examinant l'utilisation de la robotique dans la manipulation de médicaments cytotoxiques à l'occasion de l'International Symposium on Oncology Pharmacy Practice (ISOPP).

Ce symposium présentera Equashield Pro, le premier robot de préparation de médicaments utilisant la technologie exclusive CSTD d'Equashield. Il abordera également le rôle qu'Equashield Pro va jouer en augmentant la production de médicaments dans les pharmacies, tout en assurant la sécurité des pharmaciens.

Le symposium comprendra des présentations d'experts du secteur de premier plan :

Yaakov Cass , pharmacien de district émérite pour le ministère de la Santé israélien, sur le thème La robotique pour les médicaments cytotoxiques : la dernière frontière .

, pharmacien de district émérite pour le ministère de la Santé israélien, sur le thème . Le Dr Salim Hadad , directeur du département des services pharmaceutiques au Centre médical Rambam, sur le thème Quel rôle peut jouer Equashield dans le maintien de la sécurité des pharmaciens.

Le symposium d'Equashield inclura également une démonstration réalité augmentée du robot Equashield.

« Equashield Pro fournit la solution aux problèmes de préparation de médicaments dangereux rencontrés par les pharmaciens hospitaliers au quotidien », a déclaré Marino Kriheli, co-fondateur d'Equashield. « En combinant l'automatisation robotique avec la technologie exclusive CSTD d'Equashield, le robot Equashield Pro accélère considérablement le processus de préparation de médicaments dangereux et crée un environnement sûr pour les pharmaciens en oncologie à travers le monde. »

Employant des technologies robotiques avancées, Equashield Pro permet la préparation rapide d'une variété de doses de chimiothérapie spécifiques au patient grâce à une méthode qui raccourcit le flux du processus tout en réalisant plusieurs tâches simultanées. Comparable en taille à une enceinte de sécurité biologique standard, il s'intègre facilement dans les pharmacies hospitalières, tandis que le logiciel de vérification des doses protège contre les cas d'erreurs d'identification et de dosage de médicaments.

L'ISOPP 2018 aura lieu à Shanghai, en Chine, au Kerry Hotel Pudong, du 11 au 13 avril 2018. Le symposium d'Equashield se tiendra de 12h30 à 14h le mercredi 11 avril. Pour organiser une réunion avec un représentant d'Equashield, veuillez écrire à l'adresse info@equashield.com ou consulter le site https://www.equashield.com/.

À propos d'Equashield

Equashield est un fournisseur de premier plan d'une gamme complète de solutions manuelles et automatisées auprès des hôpitaux pour la préparation et l'administration des médicaments dangereux. La suite de produits d'Equashield comprend EQUASHIELD II, son dispositif de transfert en système clos (CSTD) porte-étendard, et EQUASHIELD® Pro, le tout premier robot de préparation de médicaments en système clos. Le dispositif de transfert en système clos (CSTD) d'Equashield a un rôle cliniquement prouvé dans la protection des professionnels de santé contre l'exposition aux médicaments dangereux. Primé à l'échelle mondiale, le dispositif EQUASHIELD® II couvre plus de voies d'exposition que les systèmes alternatifs en prévenant contre : la contamination par le piston des seringues et les résidus de médicaments à la surface des connecteurs ainsi que l'exposition aux vapeurs émanant des médicaments. Des études ont démontré que les CSTD d'Equashield sont plus rapides à mettre en œuvre et plus faciles à utiliser que les systèmes concurrents. En outre, le système respecte le protocole proposé en 2015 par le NIOSH relatif au confinement des vapeurs d'alcool, ce qui confirme leur capacité à confiner les vapeurs et émissions les plus nuisibles. EQUASHIELD est utilisé par des centaines d'hôpitaux et de cliniques dans le monde, et a été homologué par la FDA sous le code produit ONB, outre un étiquetage qui le décrit comme prévenant la pénétration microbienne pour une durée allant jusqu'à sept jours.

