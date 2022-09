Equiduct annonce la disponibilité des actions américaines sur Apex

Les actions américaines seront disponibles en euros et les transactions seront compensées et livrées en Europe

LONDRES, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, le marché paneuropéen dédié aux investisseurs particuliers, annonce ce jour la disponibilité des actions américaines sur Apex, son service de Best Execution, sans commission, pour les investisseurs particuliers. Les investisseurs particuliers utilisant Apex, qui sont plus de 5 millions, pourront désormais avoir accès à 21 valeurs boursières américaines très prisées, dont Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla. Ces actions seront toutes libellées en euros. L'objectif d'Equiduct est d'aider les courtiers à surmonter les difficultés d'accès aux valeurs boursières américaines.

Aujourd'hui, Equiduct propose aux brokers retail européens une offre prête à l'emploi et sans commission permettant d'exécuter des ordres sur des valeurs américaines phares sur un marché européen réglementé, par le biais de l'infrastructure post-trade en vigueur en Europe. Il s'agit de la première des expansions de l'offre Apex prévues d'ici la fin de l'année 2022. C'est une excellente nouvelle pour les investisseurs européens, qui continuent à chercher le meilleur moyen d'investir dans les actions mondiales tout en réduisant les coûts et les risques.

D'autres expansions sont prévues pour 2023, y compris l'élargissement de l'univers des valeurs boursières disponibles et l'ajout d'une fonctionnalité permettant d'échanger les valeurs américaines en USD.

Le lancement est soutenu par deux apporteurs de liquidité : Optiver et Virtu Financial.

Wail Azizi, Chief Strategy Officer chez Equiduct déclare : « Chez Equiduct, nous sommes convaincus qu'il faut écouter les courtiers et les investisseurs pour pouvoir répondre à leurs besoins. Nos clients nous ont demandé avec insistance un accès aux valeurs boursières américaines les plus prisées. Nous sommes donc fiers de pouvoir leur offrir la Best Execution de leurs ordres sans commission au moment même où ils cherchent à élargir leur horizon d'investissement. C'est une nouvelle étape en vue de notre objectif de nous imposer comme le guichet unique ultime des investisseurs particuliers européens ! »

Andrew Meyer, Head of Cash Equity and ETF Trading chez Optiver déclare : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Equiduct pour cette nouvelle offre. Pénétrer de nouvelles zones géographiques est essentiel pour inciter les investisseurs particuliers à s'aventurer sur les marchés financiers européens. Or, les valeurs boursières américaines sont très prisées des investisseurs particuliers. Il nous tarde d'apporter la liquidité nécessaire à ces valeurs mobilières et à mettre à profit notre expertise en matière de trading d'actions au comptant ».

David Furlong, CEO chez Virtu Financial explique : « Nous sommes ravis de participer au lancement de la nouvelle offre d'Equiduct et d'utiliser notre envergure mondiale pour continuer à fournir aux investisseurs particuliers la liquidité dont ils ont besoin pour exécuter leurs ordres. Virtu est déterminé à favoriser la compétition et la diversification pour renforcer le secteur ».

Voici les valeurs boursières américaines disponibles sur Equiduct :

NOM ISIN Advanced Micro Devices US0079031078 Alibaba Group Holdings Ltd US01609W1027 Alphabet Class A US02079K3059 Alphabet Class C US02079K1079 Amazon.com Inc. US0231351067 Amgen Inc. US0311621009 Apple Inc. US0378331005 Barrick Gold Corp. CA0679011084 Caterpillar Inc. US1491231015 General Motors Co. US37045V1008 Gilead Sciences US3755581036 Intel Corp. US4581401001 Merck & Co. Inc. US58933Y1055 Meta Platforms US30303M1027 Micron Technology US5951121038 Microsoft Corp US5949181045 Netflix US64110L1061 Nvidia Corp US67066G1040 Starbucks Corp US8552441094 Tesla US88160R1014 TripAdvisor US8969452015

Notes à l'intention des éditeurs

About Equiduct

Equiduct est un marché réglementé européen, innovant, qui permet aux courtiers indépendants et institutionnels d'exécuter leurs ordres au meilleur prix sur les marchés actions et ETF les plus liquides et les plus fragmentés. Equiduct couvre 11 marchés et 16 indices de référence européens. Equiduct est un segment de marché de la Bourse de Berlin, opérateur de marché réglementé au sens de l'article 44 de la directive MiFID II. La Bourse de Berlin (Börse Berlin) est réglementée par l'autorité compétente allemande Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde et ses activités de trading sont régies par le droit allemand et le droit européen.

En 2021, Equiduct a enregistré un chiffre d'affaires de €77 milliards et un volume d'échange moyen de €300 millions sur l'année, un chiffre en hausse de 7% en rythme annuel. A titre de comparaison, l'activité de trading sur les marchés réglementés européens a reculé de 4% en glissement annuel.

À propos d'Optiver

Optiver est un teneur de marché d'envergure mondiale présent à Amsterdam, Londres, Chicago, Austin, Sydney, Shanghai, Hong Kong, Singapour et Taipei. Optiver a vu le jour il y a trente-cinq ans, époque à laquelle nous opérions comme simple trader sur le parquet de la bourse des options européennes d'Asmterdam. Depuis, nous nous sommes imposés comme un apporteur de liquidité de premier plan et nous comptons plus de 1600 employés dans le monde. Notre objectif commun est d'améliorer le marché en proposant des prix d'exécution compétitifs et une gestion rigoureuse des risques. En fournissant de la liquidité à divers marchés de cotation dans le monde et pour divers instruments financiers, nous contribuons à garantir l'intégrité et l'efficacité des marchés. Nous fournissons de la liquidité aux marchés financiers en puisant dans nos fonds propres, à nos risques et périls, et proposons un large éventail de produits : dérivés cotés, actions au comptant, ETF, obligations et devises.

A propos de Virtu Financial, Inc.

Virtu est une entreprise de services financiers qui utilise les technologies de pointe pour fournir des services d'exécutions, pour réaliser des études et pour proposer des produits connectés à ses clients, dans le but d'apporter de la liquidité aux marchés internationaux. Forte de son expertise et de ses infrastructures de tenue de marché, Virtu propose une gamme de produits couvrant l'exécution des ordres, l'apport de liquidité, la réalisation d'études et des plateformes de négociation ne favorisant aucun courtier. Les produits de Virtu permettent à ses clients de trader sur des centaines de marchés et dans plus de 50 pays toutes sortes de classes d'actifs : actions mondiales, ETF, devises, contrats à terme, obligations et de nombreuses matières premières. En outre, la plateforme intégrée d'analytique multi-actifs fournit une vaste gamme de services pré et post-négociation, des produits de données et des outils de conformité que les clients utilisent pour investir, trader et gérer les risques sur les marchés mondiaux.

