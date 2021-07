Equipamentos de limpeza amigáveis ao meio ambiente que eliminam até 100% das bactérias e vírus e 99,99% da COVID-19 agora disponíveis no Brasil

DALLAS, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/-- Por mais de um ano, o condomínio Downtown serviu como local piloto do equipamento amigável ao meio ambiente da R-Water. O dispositivo é amplamente utilizado nos Estados Unidos para limpeza e desinfecção de superfícies em instalações como hospitais, restaurantes, espaços para esportes e muitas outras. Em determinadas situações, o desinfetante é aplicado por meio de drones. A administração do condomínio Downtown confirmou que está impressionada com o dispositivo da R-Water, por seu desempenho e pela redução dos custos de limpeza.

O dispositivo instalado no condomínio Downtown produz o TK60, um poderoso desinfetante e o FC+, um limpador excepcional para aplicação em diferentes superfícies. Esses produtos são inofensivos aos humanos e aos animais domésticos e o TK60 tem o poder de eliminar 99,99% da COVID-19, 30 vezes mais rápido do que a maioria dos produtos disponíveis no mercado.

O TK60 foi testado por dois institutos de destaque no Brasil, Falcão Bauer e UNICAMP, e ambos certificaram a eficácia do TK60.

A produção local de TK60 e FC+ elimina a utilização de contêineres plásticos descartáveis, transporte e dependência da cadeia de suprimentos que tornou quase impossível para muitos países encontrar desinfetantes durante o auge da pandemia.

O distribuidor da R-Water na América Latina aguardou mais de um ano para que a ANVISA aprovasse o dispositivo da R-Water a fim de disponibilizar o TK60 e o FC+ no mercado brasileiro.

O dispositivo da R-Water oferece muitas vantagens aos usuários, como economia de custos, segurança dos funcionários, sustentabilidade ambiental e redução de doenças infecciosas, incluindo a COVID.

O condomínio Downtown, um centro de escritórios e lojas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil, está utilizando equipamentos da R-Water para limpeza e desinfecção de mais de 27 mil metros quadrados de espaço público, que recebe cerca de 35 mil pessoas por dia.

Sobre a R-Water

A R-Water é propriedade da empresária Rayne Guest e está sediada no Texas. A R-Water está empenhada em reduzir a propagação de doenças infecciosas evitáveis, exposição humana e ambiental desnecessária a produtos químicos tóxicos e resíduos plásticos. Para saber mais sobre como você pode se proteger contra a ameaça da COVID-19, acesse www.r-water.com ou entre em contato com [email protected] .

